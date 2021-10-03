Укр

Евгений Клопотенко показал, как приготовить жульен с курицей и грибами: "Ну очень просто" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Жульен с курицей и грибами Новость обновлена 03 октября 2021, 18:10
Жульен с курицей и грибами

Традиционное французское блюдо готовится с доступных ингредиентов

Мысли об ужине или обеде просто сводят с ума, когда вы голодны. Если у вас нет сил и желания тратить время на приготовления замысловатого блюда, тогда рецепт простого жульена с курицей и грибами пригодится в самый раз. Самым легким способом приготовления французского блюда поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Также вы можете ознакомиться с такими его рецептами блюд на ужин, как, например, борщ в печи, или суп-пюре из тыквы с зеленым чаем.

О том, как приготовить жульен, победитель пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" рассказал в новом видео на YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • лук
  • грибы (в данном случае вешенки)
  • сливки
  • твердый сыр

Приготовление:

Обжариваем филе, лук и грибы. Желательно по отдельности, так как каждый ингредиент имеет разное время приготовления. Бросаем все в сотейник (сковорода с высоким бортом), заливаем сливками, солим, перчим и тушим. В конце добавляем сыр, и так много, чтобы оно все тянулось. Жульен готов! Приятного аппетита!

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусный грушевый пирог с финиками.

Теги:
#Рецепты #Евгений Клопотенко
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