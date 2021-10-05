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Очень легко и быстро: Лиза Глинская рассказала, как приготовить слоеные карамельные ушки и хрустящие палочки

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Рецепт от Лизы Глинской Новость обновлена 05 октября 2021, 11:55
Рецепт от Лизы Глинской

Кондитер отметила, что в приготовлении этих блюд нет ничего сложного.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как быстро и вкусно приготовить пасту Болоньезе, решила побаловать своих подписчиков сладеньким.

На своем ютуб-канале кондитер опубликовала простые рецепты приготовления вкусных карамельных ушек и ароматных, хрустящих палочек с прованскими травами из пресного слоеного теста.

"Готовятся очень легко и быстро, из простых ингредиентов" — добавила Глинская.

Слоеные ушки

Ингредиенты:

  • 500 г пресного слоеного теста
  • 200 г сахара (10 ст. л.)
  • мука (для подпылки)

Приготовление:

Подпылите стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Посыпьте сверху сахар и вкатайте его скалкой в тесто. Переверните и сделайте то же самое с другой стороны.

Ножом срежьте край теста сверху и снизу. Сделайте складку сверху и снизу шириной 2 см и сложите его навстречу друг другу. Не складывайте тесто слишком плотно, иначе ушки не раскроются так красиво. Нарежьте тесто шириной 2 см.

Выложите ушки на пергамент на хорошем расстоянии друг от друга и отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку с конвекцией (обдувом) на 20 минут.

Через 15 минут нужно вынуть противень из духовки и перевернуть ушки на другую сторону, чтобы они закарамелизировались с двух сторон.

Отправьте противень в духовку еще на 5 минут. Готово!

Слоеные карамельные ушки и хрустящие палочки
Слоеные карамельные ушки и хрустящие палочки

Слоеные палочки с прованскими травами

Ингредиенты:

  • 500 г пресного слоеного теста
  • мука (для подпылки)
  • 20 г желтка (1 желток)
  • прованские травы (1 ч. л.)
  • соль

Приготовление:

Подпылите стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 4-5 мм.

Соедините желток, прованские травы и соль. Перемешайте.

Промажьте тесто желтком с прованскими травами и солью с одной стороны и с другой. Нарежьте тесто на полоски шириной 2 см. Возьмите полоску, немного подкрутите и выложите на пергамент на расстоянии друг от друга.

Отправьте палочки в разогретую до 200 градусов духовку с конвекцией (обдувом) на 20 минут. Готово!

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом оригинальной выпечкой с яблоками — пирожками с яблоками на творожном тесте.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Лиза Глинская
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