Очень легко и быстро: Лиза Глинская рассказала, как приготовить слоеные карамельные ушки и хрустящие палочки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 25
Кондитер отметила, что в приготовлении этих блюд нет ничего сложного.
Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как быстро и вкусно приготовить пасту Болоньезе, решила побаловать своих подписчиков сладеньким.
На своем ютуб-канале кондитер опубликовала простые рецепты приготовления вкусных карамельных ушек и ароматных, хрустящих палочек с прованскими травами из пресного слоеного теста.
"Готовятся очень легко и быстро, из простых ингредиентов" — добавила Глинская.
Слоеные ушки
Ингредиенты:
- 500 г пресного слоеного теста
- 200 г сахара (10 ст. л.)
- мука (для подпылки)
Приготовление:
Подпылите стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Посыпьте сверху сахар и вкатайте его скалкой в тесто. Переверните и сделайте то же самое с другой стороны.
Ножом срежьте край теста сверху и снизу. Сделайте складку сверху и снизу шириной 2 см и сложите его навстречу друг другу. Не складывайте тесто слишком плотно, иначе ушки не раскроются так красиво. Нарежьте тесто шириной 2 см.
Выложите ушки на пергамент на хорошем расстоянии друг от друга и отправьте их в разогретую до 200 градусов духовку с конвекцией (обдувом) на 20 минут.
Через 15 минут нужно вынуть противень из духовки и перевернуть ушки на другую сторону, чтобы они закарамелизировались с двух сторон.
Отправьте противень в духовку еще на 5 минут. Готово!
Слоеные палочки с прованскими травами
Ингредиенты:
- 500 г пресного слоеного теста
- мука (для подпылки)
- 20 г желтка (1 желток)
- прованские травы (1 ч. л.)
- соль
Приготовление:
Подпылите стол мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной 4-5 мм.
Соедините желток, прованские травы и соль. Перемешайте.
Промажьте тесто желтком с прованскими травами и солью с одной стороны и с другой. Нарежьте тесто на полоски шириной 2 см. Возьмите полоску, немного подкрутите и выложите на пергамент на расстоянии друг от друга.
Отправьте палочки в разогретую до 200 градусов духовку с конвекцией (обдувом) на 20 минут. Готово!
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом оригинальной выпечкой с яблоками — пирожками с яблоками на творожном тесте.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-