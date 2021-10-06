"Ммм, как вкусно": главный судья "Мастер Шеф" поделился рецептом печенья с шоколадом
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Эктор Хименес-Браво наглядно показал на видео, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.
Известный кулинар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее восхитился украинскими женщинами, поделился со своими поклонниками рецептом вкусного печенья на американский мотив.
Как приготовить печенье с шоколадной крошкой кулинар показал на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 150 грамм
- Коричневый сахар — 150 грамм
- Молотый фундук — 2 Чайных ложки
- Яйца — 2 штуки
- Мука — 300 грамм
- Разрыхлитель — 0,5 чайных ложки
- Шоколадные капли — 300-350 грамм
- Соль
Приготовление:
Просеиваем муку и добавляем к ней все сухие ингредиенты (коричневый сахар, молотый фундук, разрыхлитель, соль) и перемешиваем. Добавляем размягченное масло.
Добавляем яйцо и снова перемешиваем.
Делаем колбаску, заворачиваем ее в пленку и кладем в холодильник на 30 минут.
После разрезаем на кольца и ставим в духовку, разогретую до 170 градусов и готовим 20 минут.
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