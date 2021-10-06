Укр

"Ммм, как вкусно": главный судья "Мастер Шеф" поделился рецептом печенья с шоколадом

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Печенье с шоколадом Новость обновлена 06 октября 2021, 17:12
Печенье с шоколадом

Эктор Хименес-Браво наглядно показал на видео, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.

Известный кулинар и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее восхитился украинскими женщинами, поделился со своими поклонниками рецептом вкусного печенья на американский мотив.

Как приготовить печенье с шоколадной крошкой кулинар показал на своей странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 150 грамм
  • Коричневый сахар — 150 грамм
  • Молотый фундук — 2 Чайных ложки
  • Яйца — 2 штуки
  • Мука — 300 грамм
  • Разрыхлитель — 0,5 чайных ложки
  • Шоколадные капли — 300-350 грамм
  • Соль

Приготовление:

Просеиваем муку и добавляем к ней все сухие ингредиенты (коричневый сахар, молотый фундук, разрыхлитель, соль) и перемешиваем. Добавляем размягченное масло.

Добавляем яйцо и снова перемешиваем.

Делаем колбаску, заворачиваем ее в пленку и кладем в холодильник на 30 минут.

После разрезаем на кольца и ставим в духовку, разогретую до 170 градусов и готовим 20 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт насыпного яблочного пирога "3 стакана" от кулинара Татьяны Литвиновой.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Повар #Выпечка #Шеф-повар #Шоколадное печенье #Эктор Хименес Браво #Шеф-повар Эктор Хименес-Браво
В зоне риска находится еще четыре региона
Украина
Уже завтра сразу три области Украины могут оказаться в "красной" зоне
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В зоне риска находится еще четыре региона
Уже завтра сразу три области Украины могут оказаться в "красной" зоне
Дата публикации
Категория
Геннадий Труханов стал фигурантом нового уголовного дела
Мэру Одессы вручили 5 подозрений в совершении преступлений: что известно
Дата публикации
Категория
Зачастую высшее образование нужно не детям, а их родителям
В украинских вузах учат плохо, но студенты довольны: в чем секрет и опасность такой "гармонии"
Дата публикации
Категория
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева: танцевать намного легче, чем сидеть в жюри, остальные судьи только и ждали, когда я споткнусь
Дата публикации
Категория
Кроме каникул, школьники получат еще шесть выходных на государственные и религиозные праздники
Когда будут каникулы у школьников в этом учебном году: график и точные даты