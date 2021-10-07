Как варить гречку, чтобы она получалась рассыпчатой

Важно соблюдать пропорции и не перемешивать гречку во время варки

Крупы — экологически чистый продукт, который насыщен питательными и полезными веществами. Долгое время их царицей считают гречку, которую врачи рекомендуют добавлять в свой рацион осенью. Все благодаря благоприятному химическому составу, который отлично сказывается на организме человека.

Большинство специалистов рекомендуют употреблять гречку утром, ведь она достаточно питательная и заряжает энергией на целый день. На основе гречки можно приготовить множество интересных и вкусных блюд, но чаще хозяйки задаются простым вопросом — как приготовить гречку, чтобы она получалась более рассыпчатой. Для этого нужно знать несколько правил, ознакомившись с которыми у вас всегда будет выходить невероятно аппетитное блюдо.

Сначала нужно хорошо очистить крупу, для этого пересыпаем ее на ровную чистую поверхность и убираем лишний мусор. Далее промываем крупу под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной. Также можно дополнительно немного прокалить просушенную крупу на горячей сковороде. Это 3–4 минуты на небольшом огне. Чаще всего воды используют в два раза больше, чем гречки. То есть на 1 стакан крупы понадобится 2 таких же стакана воды. Так она станет более рассыпчатой. Далее в воду нужно всыпать соль. Можно по вашему вкусу. Во время варки перемешивать кашу не нужно. Если воды на дне кастрюли нет, значит, ее можно снимать с плиты. Добавляем сливочного масла и оставляем с закрытой крышкой на 5-7 минут.

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