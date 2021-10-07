Как варить гречку, чтобы она получалась рассыпчатой
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Важно соблюдать пропорции и не перемешивать гречку во время варки
Крупы — экологически чистый продукт, который насыщен питательными и полезными веществами. Долгое время их царицей считают гречку, которую врачи рекомендуют добавлять в свой рацион осенью. Все благодаря благоприятному химическому составу, который отлично сказывается на организме человека.
Большинство специалистов рекомендуют употреблять гречку утром, ведь она достаточно питательная и заряжает энергией на целый день. На основе гречки можно приготовить множество интересных и вкусных блюд, но чаще хозяйки задаются простым вопросом — как приготовить гречку, чтобы она получалась более рассыпчатой. Для этого нужно знать несколько правил, ознакомившись с которыми у вас всегда будет выходить невероятно аппетитное блюдо.
- Сначала нужно хорошо очистить крупу, для этого пересыпаем ее на ровную чистую поверхность и убираем лишний мусор.
- Далее промываем крупу под проточной водой, пока жидкость не станет прозрачной.
- Также можно дополнительно немного прокалить просушенную крупу на горячей сковороде. Это 3–4 минуты на небольшом огне.
- Чаще всего воды используют в два раза больше, чем гречки. То есть на 1 стакан крупы понадобится 2 таких же стакана воды. Так она станет более рассыпчатой.
- Далее в воду нужно всыпать соль. Можно по вашему вкусу.
- Во время варки перемешивать кашу не нужно. Если воды на дне кастрюли нет, значит, ее можно снимать с плиты.
- Добавляем сливочного масла и оставляем с закрытой крышкой на 5-7 минут.
Ранее "Телеграф" писал, какими полезными свойствами владеет гречка и почему она может заменить мясо.
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