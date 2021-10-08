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Международный день яиц: сколько и как правильно их варить, чтобы было вкусно

Автор
Татьяна Кармазина
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Как сварить яйца - рекомендации
Как сварить яйца - рекомендации

В 2021 году праздник Всемирный день яиц выпадает на 8 октября

Во вторую пятницу октября в мире отмечается необычный праздник — День яиц (World Egg Day). В этом году дата празднования выпадает на 8 октября.

Причин для празднования такого дня предостаточно, ведь яйца являются очень вкусным и полезным натуральным продуктом, который отлично подходит для диетического питания, как в сыром, так и сваренном виде. Кроме того, вареные яйца — частый ингредиент в различных салатах и ​​блюдах.

"Телеграф" расскажет, как правильно варить яйца в зависимости от того, какое положение желтка вам необходимо.

  1. Приобретенные заранее сырые яйца в первую очередь тщательно вымойте. Это очень важно, ведь на скорлупе могут быть возбудители различных инфекций.
  2. Подготовьте неглубокую кастрюльку и заполните ее холодной водой так, чтобы кастрюлька заполнилась на 2/3.
  3. Аккуратно положите яйца в воду, чтобы вода полностью покрыла их. Влейте чайную ложечку уксуса и добавьте немного соли.
  4. Кипятите воду от 7 до 10 минут, в зависимости от того, какое их состояние хотите получить.
  5. После этого снимайте кастрюлю с огня и сливайте воду. Затем поместите яйца под холодную воду.
  6. Разбейте скорлупу и очистите яйца.

Яйца являются, наверное, самым простым блюдом, способным утолить аппетит и получить при этом богатый комплекс витаминов и полезных веществ для организма. О том, как сварить яйца вкрутую двумя способами, читайте ниже.

  1. Необходимо поместить сырые яйца в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и прокипятить 7-9 минут. Делать это нужно на среднем огне, не накрывая при этом крышкой.
  2. Доведите их до кипения, затем выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и подержите, таким образом, еще около 20 минут.

Если же у вас не нашлось под рукой нескольких яиц для выпечки, их можно смело заменить другими ингредиентами.

Теги:
#Рецепты #Яйца #Праздники #Международный день яиц
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