Международный день яиц: сколько и как правильно их варить, чтобы было вкусно

В 2021 году праздник Всемирный день яиц выпадает на 8 октября

Во вторую пятницу октября в мире отмечается необычный праздник — День яиц (World Egg Day). В этом году дата празднования выпадает на 8 октября.

Причин для празднования такого дня предостаточно, ведь яйца являются очень вкусным и полезным натуральным продуктом, который отлично подходит для диетического питания, как в сыром, так и сваренном виде. Кроме того, вареные яйца — частый ингредиент в различных салатах и ​​блюдах.

"Телеграф" расскажет, как правильно варить яйца в зависимости от того, какое положение желтка вам необходимо.

Приобретенные заранее сырые яйца в первую очередь тщательно вымойте. Это очень важно, ведь на скорлупе могут быть возбудители различных инфекций. Подготовьте неглубокую кастрюльку и заполните ее холодной водой так, чтобы кастрюлька заполнилась на 2/3. Аккуратно положите яйца в воду, чтобы вода полностью покрыла их. Влейте чайную ложечку уксуса и добавьте немного соли. Кипятите воду от 7 до 10 минут, в зависимости от того, какое их состояние хотите получить. После этого снимайте кастрюлю с огня и сливайте воду. Затем поместите яйца под холодную воду. Разбейте скорлупу и очистите яйца.

Яйца являются, наверное, самым простым блюдом, способным утолить аппетит и получить при этом богатый комплекс витаминов и полезных веществ для организма. О том, как сварить яйца вкрутую двумя способами, читайте ниже.

Необходимо поместить сырые яйца в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и прокипятить 7-9 минут. Делать это нужно на среднем огне, не накрывая при этом крышкой. Доведите их до кипения, затем выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и подержите, таким образом, еще около 20 минут.

Если же у вас не нашлось под рукой нескольких яиц для выпечки, их можно смело заменить другими ингредиентами.