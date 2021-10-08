Как приготовить тыквенный пирог без "заморочек" - простой и вкусный рецепт

Тыквенный пирог должен полностью остыть, иначе нарезать его аккуратно будет очень трудно.

Тыква — очень полезный осенний овощ, в котором содержатся практически все микроэлементы и витамины, необходимые организму. Именно поэтому блюда из нее не только вкусные, но и полезные. При этом приготовить из тыквы можно, как суп, так и десерт.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с простейшим рецептом тыквенного пирога, который готовится не в духовке, а на сковороде.

Также особенностью этого пирога является отсутствие сахара, что значит, что его сладость будет зависеть только от вкуса самой тыквы.

Простейший тыквенный пирог: ингредиенты

Для начинки:

1 кг тыквы

2–3 большие луковицы

топленое или растительное масло

соль, свежесмолотый черный перец

Для теста:

420 г муки

150 мл теплой воды

150 мл растительного масла

1 ст. л. крупной соли

Тесту для тыквенного пирога обязательно надо дать отдохнуть

Способ приготовления:

Для начинки пирога тыкву очистите от кожуры и семян, натрите на крупной терке. Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте в масле на среднем огне до золотистого цвета, примерно 15 мин. Смешайте тыкву с луком, посолите и поперчите. Для теста пирога смешайте в миске муку с солью. Непрерывно размешивая вилкой, влейте растительное масло. Затем влейте 150 мл теплой воды и продолжайте размешивать до образования на вилке комка теста. Переложите тесто пирога на рабочую поверхность и вымешивайте руками 5 мин., собрав все крошечки. Накройте миской, оставьте на 10 мин., после чего еще раз окончательно вымесите. Тесто должно получиться крутым и гладким. Из этого количества получается 3 пирога. Разделите тесто тыквенного пирога на 3 равные части, каждую часть разделите на 2/3 и 1/3. Куски побольше раскатайте, положите на плоскую тарелку, чтобы края свисали, выложите начинку. Раскатайте маленькие куски, накройте начинку, края защипните. Чтобы приготовить тыквенные пироги на сковороде, берите сковороду с толстым дном, маслом не смазывайте (тесто и так масляное). Нагрейте сковородку на среднем огне. Пирог с тарелки переверните на ладонь и затем быстро переложите на сковородку, закройте крышкой. Когда снизу образуется корочка, примерно через 15 мин., переверните с помощью лопатки. Снова закройте крышкой и выпекайте еще 10 мин.

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