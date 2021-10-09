Сырники в духовке: как приготовить любимый десерт максимально вкусно и полезно
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Это так вкусно, что с непривычки можно проглотить язык
Не зря сырники — самое популярное блюдо среди украинских пользователей, судя по запросам в Google. Чего только в этот десерт не добавляют, фантазируя и экспериментируя, но чаще всего, все равно возвращаются к простейшему классическому варианту, с минимальным количеством ингредиентов. Результат всегда зависит от основного ингредиента — сыра.
"Телеграф" предлагает простой в приготовлении рецепт сырников в духовке. Результат того стоит.
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 яйца
- 5 ст. л. манки
- 2 ст. л. муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- соль по вкусу
- сметана или джем
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты, кроме сметаны. Это будет тесто для сырников. Дайте тесту постоять 20 минут, а лучше час.
- Сформируйте из теста колбаску, разрежьте ее на 16 частей. Из каждого кусочка сделайте лепешку толщиной 1,5 сантиметра.
- Смажьте яйцом каждый сырник и отправьте противень с ними в духовку на 20 минут.
- Выпекайте при температуре 180 градусов.
Подавайте сырники теплыми со сметаной или джемом. Приятного аппетита!
Ранее известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить сырники с кокосовой стружкой.
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