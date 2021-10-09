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Сырники в духовке: как приготовить любимый десерт максимально вкусно и полезно

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Вкусные сырники в духовке - легкий рецепт Новость обновлена 09 октября 2021, 20:00
Вкусные сырники в духовке - легкий рецепт

Это так вкусно, что с непривычки можно проглотить язык

Не зря сырники — самое популярное блюдо среди украинских пользователей, судя по запросам в Google. Чего только в этот десерт не добавляют, фантазируя и экспериментируя, но чаще всего, все равно возвращаются к простейшему классическому варианту, с минимальным количеством ингредиентов. Результат всегда зависит от основного ингредиента — сыра.

"Телеграф" предлагает простой в приготовлении рецепт сырников в духовке. Результат того стоит.

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2 яйца
  • 5 ст. л. манки
  • 2 ст. л. муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • соль по вкусу
  • сметана или джем

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты, кроме сметаны. Это будет тесто для сырников. Дайте тесту постоять 20 минут, а лучше час.
  2. Сформируйте из теста колбаску, разрежьте ее на 16 частей. Из каждого кусочка сделайте лепешку толщиной 1,5 сантиметра.
  3. Смажьте яйцом каждый сырник и отправьте противень с ними в духовку на 20 минут.
  4. Выпекайте при температуре 180 градусов.

Подавайте сырники теплыми со сметаной или джемом. Приятного аппетита!

Ранее известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить сырники с кокосовой стружкой.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Сырники
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