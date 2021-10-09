Сырники в духовке: как приготовить любимый десерт максимально вкусно и полезно

Это так вкусно, что с непривычки можно проглотить язык

Не зря сырники — самое популярное блюдо среди украинских пользователей, судя по запросам в Google. Чего только в этот десерт не добавляют, фантазируя и экспериментируя, но чаще всего, все равно возвращаются к простейшему классическому варианту, с минимальным количеством ингредиентов. Результат всегда зависит от основного ингредиента — сыра.

"Телеграф" предлагает простой в приготовлении рецепт сырников в духовке. Результат того стоит.

Ингредиенты:

500 г творога

2 яйца

5 ст. л. манки

2 ст. л. муки

1 ч. л. разрыхлителя

соль по вкусу

сметана или джем

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты, кроме сметаны. Это будет тесто для сырников. Дайте тесту постоять 20 минут, а лучше час. Сформируйте из теста колбаску, разрежьте ее на 16 частей. Из каждого кусочка сделайте лепешку толщиной 1,5 сантиметра. Смажьте яйцом каждый сырник и отправьте противень с ними в духовку на 20 минут. Выпекайте при температуре 180 градусов.

Подавайте сырники теплыми со сметаной или джемом. Приятного аппетита!

Ранее известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить сырники с кокосовой стружкой.