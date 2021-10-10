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Что полезного приготовить на завтрак: рецепт вкусного и питательного овсяного печенья

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Овсяное печенье, которое понравится всем - простой рецепт Новость обновлена 10 октября 2021, 09:06
Овсяное печенье, которое понравится всем - простой рецепт

Если вам хочется приготовить что-то вместе с детьми и вы ищете простой рецепт — вы его нашли

Сладости к чаю, перекус в дорогу, завтрак для детей и взрослых — овсяное печенье всегда пригодится. Прекрасно сочетается как с кофе или чаем, так и со стаканом молока. Его приготовление не требует много времени и дорогих ингредиентов, а с рецептом справится даже кулинар начинающий. Кстати, если ваш ребенок не любит овсяное печенье, вы можете приготовить простые блинчики с творогом, которые также готовятся без особых затрат времени и труда.

Ингредиенты:

  • 100 г овсяных хлопьев
  • 100 г масла
  • 100 г муки
  • 100 г сахара (лучше коричневого)
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. корицы или других пряностей

Как приготовить:

  1. На медленном огне растопите масло, мед и сахар.
  2. Смешайте муку с хлопьями и пряностями.
  3. Перемешайте все вместе. Ложкой сформируйте шарики и выложите их на противень, оставляя между ними достаточно места. Приплюсните каждый шарик ложкой.
  4. Выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета при температуре 180 градусов.

Еще одна идея для полезного завтрака — воздушные сырники с манкой. С рецептом десерта вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".

Теги:
#Десерты #Рецепты #Печенья
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