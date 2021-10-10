Что полезного приготовить на завтрак: рецепт вкусного и питательного овсяного печенья

Если вам хочется приготовить что-то вместе с детьми и вы ищете простой рецепт — вы его нашли

Сладости к чаю, перекус в дорогу, завтрак для детей и взрослых — овсяное печенье всегда пригодится. Прекрасно сочетается как с кофе или чаем, так и со стаканом молока. Его приготовление не требует много времени и дорогих ингредиентов, а с рецептом справится даже кулинар начинающий. Кстати, если ваш ребенок не любит овсяное печенье, вы можете приготовить простые блинчики с творогом, которые также готовятся без особых затрат времени и труда.

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев

100 г масла

100 г муки

100 г сахара (лучше коричневого)

1 ст. л. меда

1 ч. л. корицы или других пряностей

Как приготовить:

На медленном огне растопите масло, мед и сахар. Смешайте муку с хлопьями и пряностями. Перемешайте все вместе. Ложкой сформируйте шарики и выложите их на противень, оставляя между ними достаточно места. Приплюсните каждый шарик ложкой. Выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета при температуре 180 градусов.

Еще одна идея для полезного завтрака — воздушные сырники с манкой. С рецептом десерта вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".