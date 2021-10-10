Что полезного приготовить на завтрак: рецепт вкусного и питательного овсяного печенья
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Если вам хочется приготовить что-то вместе с детьми и вы ищете простой рецепт — вы его нашли
Сладости к чаю, перекус в дорогу, завтрак для детей и взрослых — овсяное печенье всегда пригодится. Прекрасно сочетается как с кофе или чаем, так и со стаканом молока. Его приготовление не требует много времени и дорогих ингредиентов, а с рецептом справится даже кулинар начинающий. Кстати, если ваш ребенок не любит овсяное печенье, вы можете приготовить простые блинчики с творогом, которые также готовятся без особых затрат времени и труда.
Ингредиенты:
- 100 г овсяных хлопьев
- 100 г масла
- 100 г муки
- 100 г сахара (лучше коричневого)
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. корицы или других пряностей
Как приготовить:
- На медленном огне растопите масло, мед и сахар.
- Смешайте муку с хлопьями и пряностями.
- Перемешайте все вместе. Ложкой сформируйте шарики и выложите их на противень, оставляя между ними достаточно места. Приплюсните каждый шарик ложкой.
- Выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета при температуре 180 градусов.
Еще одна идея для полезного завтрака — воздушные сырники с манкой. С рецептом десерта вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".
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