Как не превратить рис в кашу: простые советы

Чтобы приготовить рис, нужно придерживаться правил, иначе получится вкусная и ароматная, но рисовая каша.

Рис – не только вкусный продукт и основа для многих блюд. В нем много витаминов и полезных микроэлементов, необходимых организму человека. Однако часто получается, что рис разваривается, и получается не рассыпчатым, а больше похож на кашу.

"Телеграф" делится з Вами главными хитростями приготовления риса.

Выбор и подготовка риса:

Правильно выбранная крупа должна хорошо впитывать жидкость, запахи, жир. Зерна риса должны быть плотными, не слишком крахмалистыми, чтобы оставаться рассыпчатыми. Лучше всего для плова подойдут длиннозерные и пропаренные виды крупы.

Перед приготовлением крупу нужно замочить в теплой воде на 30-40 минут, после жидкость слить и промыть рис проточной водой в течение 5 минут.

Важно соблюдать соотношение воды к злаковым.

Пропорции при варке риса:

Оптимальным можно считать такое объемное соотношение: 1,5 части воды на 1 часть риса.

Варка риса:

3 минуты кашку варить на сильном кипении, следующие 7 минут – на среднем, и еще 5 – на самом слабеньком. Итого 15 минут. Огонь выключаем, и "забываем" о рисе еще на 10 минут.

Варка риса требует своего подхода и некоторых небольших секретов.

Советы от кулинара Татьяны Литвиновой:

Рис нужно хорошо промыть, чтобы он при варке не слипался. Пропорции – 1 риса: 1,5 воды. Не забывайте солить рис после того, как он закипит. Не перемешивайте рис до кипения, иначе он превратится в кашу.

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