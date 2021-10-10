Как не превратить рис в кашу: простые советы
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Чтобы приготовить рис, нужно придерживаться правил, иначе получится вкусная и ароматная, но рисовая каша.
Рис – не только вкусный продукт и основа для многих блюд. В нем много витаминов и полезных микроэлементов, необходимых организму человека. Однако часто получается, что рис разваривается, и получается не рассыпчатым, а больше похож на кашу.
"Телеграф" делится з Вами главными хитростями приготовления риса.
Выбор и подготовка риса:
Правильно выбранная крупа должна хорошо впитывать жидкость, запахи, жир. Зерна риса должны быть плотными, не слишком крахмалистыми, чтобы оставаться рассыпчатыми. Лучше всего для плова подойдут длиннозерные и пропаренные виды крупы.
Перед приготовлением крупу нужно замочить в теплой воде на 30-40 минут, после жидкость слить и промыть рис проточной водой в течение 5 минут.
Пропорции при варке риса:
Оптимальным можно считать такое объемное соотношение: 1,5 части воды на 1 часть риса.
Варка риса:
3 минуты кашку варить на сильном кипении, следующие 7 минут – на среднем, и еще 5 – на самом слабеньком. Итого 15 минут. Огонь выключаем, и "забываем" о рисе еще на 10 минут.
Советы от кулинара Татьяны Литвиновой:
- Рис нужно хорошо промыть, чтобы он при варке не слипался.
- Пропорции – 1 риса: 1,5 воды.
- Не забывайте солить рис после того, как он закипит.
- Не перемешивайте рис до кипения, иначе он превратится в кашу.
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