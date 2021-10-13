Рецепт панкейков с грибами и кабачками от знаменитого кулинара

Главный судья шоу "Мастер Шеф" раскрыл секрет идеальных панкейков.

Панкейки — это идеальный завтрак для всей семьи. А если использовать при приготовлении мало муки, то блюдо можно сделать еще и диетическим.

На странице кулинарного шоу "Мастер Шеф" главный судья проекта шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился вкусным и простым рецептом приготовления панкейков с грибами и кабачком.

Панкейки с лисичками и кабачком: ингредиенты

желтый кабачок — 1 шт.

лисички — 300 г (подойдут свежие или замороженные грибы)

лук-шалот — 1 шт.

зеленый лук — 2 пера

чеснок — 1 зубчик

яйцо — 1 шт.

мука — 60 г

соль — 1 ч. л.

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте и обсушите лисички, мелко нарежьте. Кабачок натрите на терке и блендером измельчите с луком и чесноком. Взбейте яйцо, добавьте соль, перец и муку. Добавьте смесь кабачка и грибы, хорошо перемешайте. Жарьте панкейк на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны. Украсьте томатами черри, зеленым луком и сметаной.

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.