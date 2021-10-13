Рецепт панкейков с грибами и кабачками от знаменитого кулинара
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Главный судья шоу "Мастер Шеф" раскрыл секрет идеальных панкейков.
Панкейки — это идеальный завтрак для всей семьи. А если использовать при приготовлении мало муки, то блюдо можно сделать еще и диетическим.
На странице кулинарного шоу "Мастер Шеф" главный судья проекта шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился вкусным и простым рецептом приготовления панкейков с грибами и кабачком.
Панкейки с лисичками и кабачком: ингредиенты
- желтый кабачок — 1 шт.
- лисички — 300 г (подойдут свежие или замороженные грибы)
- лук-шалот — 1 шт.
- зеленый лук — 2 пера
- чеснок — 1 зубчик
- яйцо — 1 шт.
- мука — 60 г
- соль — 1 ч. л.
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте и обсушите лисички, мелко нарежьте.
- Кабачок натрите на терке и блендером измельчите с луком и чесноком.
- Взбейте яйцо, добавьте соль, перец и муку. Добавьте смесь кабачка и грибы, хорошо перемешайте.
- Жарьте панкейк на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны.
- Украсьте томатами черри, зеленым луком и сметаной.
Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.
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