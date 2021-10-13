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Рецепт панкейков с грибами и кабачками от знаменитого кулинара

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Рецепт панкейков с лисичками и кабачком Новость обновлена 13 октября 2021, 14:43
Рецепт панкейков с лисичками и кабачком

Главный судья шоу "Мастер Шеф" раскрыл секрет идеальных панкейков.

Панкейки — это идеальный завтрак для всей семьи. А если использовать при приготовлении мало муки, то блюдо можно сделать еще и диетическим.

На странице кулинарного шоу "Мастер Шеф" главный судья проекта шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился вкусным и простым рецептом приготовления панкейков с грибами и кабачком.

Панкейки с лисичками и кабачком: ингредиенты

  • желтый кабачок — 1 шт.
  • лисички — 300 г (подойдут свежие или замороженные грибы)
  • лук-шалот — 1 шт.
  • зеленый лук — 2 пера
  • чеснок — 1 зубчик
  • яйцо — 1 шт.
  • мука — 60 г
  • соль — 1 ч. л.
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте и обсушите лисички, мелко нарежьте.
  2. Кабачок натрите на терке и блендером измельчите с луком и чесноком.
  3. Взбейте яйцо, добавьте соль, перец и муку. Добавьте смесь кабачка и грибы, хорошо перемешайте.
  4. Жарьте панкейк на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны.
  5. Украсьте томатами черри, зеленым луком и сметаной.

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.

Теги:
#Рецепт #Мастер-шеф #Эктор Хименес Браво #Панкейки #Шеф-повар Эктор Хименес-Браво #Рецепт панкейков
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