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Горячий напиток в холодные осенние вечера: как сделать глинтвейн

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Глинтвейн - разогретое вино со специями Новость обновлена 15 октября 2021, 13:16
Глинтвейн - разогретое вино со специями

Смакуя напиток, и тело согревается, и душа, как говорится, отдыхает

Кто бы не хотел после прогулки на прохладном свежем воздухе прийти домой, переодеться в комфортную одежду, укрыться пледом с чашкой чего-нибудь теплого и ароматного? От такого времяпровождения не отказался бы даже самый черствый. Напитком, который согрел бы в такой момент, может стать пряный глинтвейн, который имеет множество разнообразных рецептов. Если готовить его самому — тогда и кухня наполнится удивительными ароматами!

Рецепт домашнего глинтвейна

Ингредиенты:

  • 1 бутылка сухого красного вина;
  • ¼ стакана сахара (или меда);
  • 1 звездочка аниса;
  • ½ лимона, нарезанного кольцами;
  • 3 гвоздики;
  • 3 стручка кардамона.

Как приготовить:

Все ингредиенты следует смешать в кастрюле и варить на небольшом огне не доводя до кипения. При желании, вместо сахара можно добавить мед. Такой классический вариант приготовления этого горячего напитка понравится всем — он простой и неприхотливый, но имеет насыщенный вкус и хорошо согревает в лютые морозы.

Отметим, что данный напиток хорошо закусывать блюдами из мяса или рыбы, а также с десертами, такими как не слишком сладкое печенье или фруктовый пирог.

Теги:
#Напитки #Рецепты #Глинтвейн
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