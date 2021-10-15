Горячий напиток в холодные осенние вечера: как сделать глинтвейн
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Смакуя напиток, и тело согревается, и душа, как говорится, отдыхает
Кто бы не хотел после прогулки на прохладном свежем воздухе прийти домой, переодеться в комфортную одежду, укрыться пледом с чашкой чего-нибудь теплого и ароматного? От такого времяпровождения не отказался бы даже самый черствый. Напитком, который согрел бы в такой момент, может стать пряный глинтвейн, который имеет множество разнообразных рецептов. Если готовить его самому — тогда и кухня наполнится удивительными ароматами!
Рецепт домашнего глинтвейна
Ингредиенты:
- 1 бутылка сухого красного вина;
- ¼ стакана сахара (или меда);
- 1 звездочка аниса;
- ½ лимона, нарезанного кольцами;
- 3 гвоздики;
- 3 стручка кардамона.
Как приготовить:
Все ингредиенты следует смешать в кастрюле и варить на небольшом огне не доводя до кипения. При желании, вместо сахара можно добавить мед. Такой классический вариант приготовления этого горячего напитка понравится всем — он простой и неприхотливый, но имеет насыщенный вкус и хорошо согревает в лютые морозы.
Отметим, что данный напиток хорошо закусывать блюдами из мяса или рыбы, а также с десертами, такими как не слишком сладкое печенье или фруктовый пирог.
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