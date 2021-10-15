Горячий напиток в холодные осенние вечера: как сделать глинтвейн

Смакуя напиток, и тело согревается, и душа, как говорится, отдыхает

Кто бы не хотел после прогулки на прохладном свежем воздухе прийти домой, переодеться в комфортную одежду, укрыться пледом с чашкой чего-нибудь теплого и ароматного? От такого времяпровождения не отказался бы даже самый черствый. Напитком, который согрел бы в такой момент, может стать пряный глинтвейн, который имеет множество разнообразных рецептов. Если готовить его самому — тогда и кухня наполнится удивительными ароматами!

Рецепт домашнего глинтвейна

Ингредиенты:

1 бутылка сухого красного вина;

¼ стакана сахара (или меда);

1 звездочка аниса;

½ лимона, нарезанного кольцами;

3 гвоздики;

3 стручка кардамона.

Как приготовить:

Все ингредиенты следует смешать в кастрюле и варить на небольшом огне не доводя до кипения. При желании, вместо сахара можно добавить мед. Такой классический вариант приготовления этого горячего напитка понравится всем — он простой и неприхотливый, но имеет насыщенный вкус и хорошо согревает в лютые морозы.

Отметим, что данный напиток хорошо закусывать блюдами из мяса или рыбы, а также с десертами, такими как не слишком сладкое печенье или фруктовый пирог.