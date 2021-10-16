"Нам понадобится кирпич!": Татьяна Литвинова поделилась рецептом цыпленка Табака
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Кулинар обещает, что это блюдо понравится всем членам семьи.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить молдавские хрустящие плацинды с тыквой, поделилась со своими подписчиками новым рецептом. На это раз повар "окунулась" в грузинскую кухню и предложила приготовить цыпленка Табака.
Цыпленок Табака — блюдо, которое представляет собой курицу, зажаренную с чесноком, перцем и пряностями в разновидности сковороды с крышкой. Обязательным условием приготовлением этого грузинского блюда является приготовление под гнетом.
"Получается невероятно ароматно, нежно и вкусно!" — обещает Татьяна Литвинова.
Цыпленок Табака: ингредиенты
- Цыпленок - 1 шт.
- Масло оливковое — 2 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Хмели-сунели — 1 ч.л.
- Перец острый — ⅓ ч.л.
- Паприка — 0,5 ч.л.
- Масло Гхи — 1 ст.л.
Соус:
- Чеснок — 1 головка
- Петрушка — 30 г
- Масло оливковое -50 мл
Как приготовить цыпленка Табака: видеорецепт
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