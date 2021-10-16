"Нам понадобится кирпич!": Татьяна Литвинова поделилась рецептом цыпленка Табака

Кулинар обещает, что это блюдо понравится всем членам семьи.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить молдавские хрустящие плацинды с тыквой, поделилась со своими подписчиками новым рецептом. На это раз повар "окунулась" в грузинскую кухню и предложила приготовить цыпленка Табака.

Цыпленок Табака — блюдо, которое представляет собой курицу, зажаренную с чесноком, перцем и пряностями в разновидности сковороды с крышкой. Обязательным условием приготовлением этого грузинского блюда является приготовление под гнетом.

"Получается невероятно ароматно, нежно и вкусно!" — обещает Татьяна Литвинова.

Цыпленок Табака: ингредиенты

Цыпленок - 1 шт.

Масло оливковое — 2 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Хмели-сунели — 1 ч.л.

Перец острый — ⅓ ч.л.

Паприка — 0,5 ч.л.

Масло Гхи — 1 ст.л.

Соус:

Чеснок — 1 головка

Петрушка — 30 г

Масло оливковое -50 мл

Как приготовить цыпленка Табака: видеорецепт

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