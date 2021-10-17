Полезный и вкусный: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом супа-пюре из тыквы (видео)
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Повар отмечает, что важно уметь выбирать из какой тыквы, что готовить.
Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить слоеные карамельные ушки и хрустящие палочки, поделилась со своими подписчиками новым рецептом из невероятно полезного осеннего продукта — тыквы.
На своем ютуб-канале кондитер опубликовала рецепт приготовления тыквенного крем-супа с козьим сыром и копченой паприкой.
"Полезный, вкусный и питательный" — говорит о крем-супе Лиза Глинская, добавляя, что очен важно выбрать правильную тыкву для его приготовления.
Тыквенный суп-пюре: ингредиенты
- 1,5 кг тыквы
- 2 луковицы
- 4-5 зубчиков чеснока
- соль
- копчённая паприка
- 30 г сливочного масла
- 30 мл растительного масла
- 100 мл сливок (жирностью 20-30%)
Способ приготовления:
- Помойте тыкву, разрежьте пополам и извлеките из неё семечки с помощью ложки. Нарежьте её крупными кусками, выложите на противень с пергаментом и отправьте запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.
- Достаньте тыкву из духовки, когда она закарамелизируется и станет мягкой. Отделите в миску мякоть от кожуры.
- Отправьте в кастрюлю растительное масло, сливочное масло и мелко нарезанный чеснок.
- Добавьте в кастрюлю мелко нарезанный лук, когда почувствуете яркий чесночный аромат. Лук должен стать прозрачным.
- Отправьте в кастрюлю мякоть тыквы и залейте водой так, чтобы вода была на несколько сантиметров выше тыквы.
- Посолите и добавьте копчённую паприку.
- Накройте крышкой и варите суп на средней температуре еще 10 минут.
- Снимите кастрюлю с плиты и пробейте суп погружным блендером до однородности. Затем, перетрите через сито.
- Добавьте сливки, перемешайте.
- Верните на плиту крем-суп, доведите до кипения и до вкуса.
Как приготовить тыквенный крем-суп: видеорецепт
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как быстро и вкусно приготовить пасту Болоньезе.
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