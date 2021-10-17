Полезный и вкусный: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом супа-пюре из тыквы (видео)

Повар отмечает, что важно уметь выбирать из какой тыквы, что готовить.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить слоеные карамельные ушки и хрустящие палочки, поделилась со своими подписчиками новым рецептом из невероятно полезного осеннего продукта — тыквы.

На своем ютуб-канале кондитер опубликовала рецепт приготовления тыквенного крем-супа с козьим сыром и копченой паприкой.

"Полезный, вкусный и питательный" — говорит о крем-супе Лиза Глинская, добавляя, что очен важно выбрать правильную тыкву для его приготовления.

Тыквенный суп-пюре: ингредиенты

1,5 кг тыквы

2 луковицы

4-5 зубчиков чеснока

соль

копчённая паприка

30 г сливочного масла

30 мл растительного масла

100 мл сливок (жирностью 20-30%)

Способ приготовления:

Помойте тыкву, разрежьте пополам и извлеките из неё семечки с помощью ложки. Нарежьте её крупными кусками, выложите на противень с пергаментом и отправьте запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут. Достаньте тыкву из духовки, когда она закарамелизируется и станет мягкой. Отделите в миску мякоть от кожуры. Отправьте в кастрюлю растительное масло, сливочное масло и мелко нарезанный чеснок. Добавьте в кастрюлю мелко нарезанный лук, когда почувствуете яркий чесночный аромат. Лук должен стать прозрачным. Отправьте в кастрюлю мякоть тыквы и залейте водой так, чтобы вода была на несколько сантиметров выше тыквы. Посолите и добавьте копчённую паприку. Накройте крышкой и варите суп на средней температуре еще 10 минут. Снимите кастрюлю с плиты и пробейте суп погружным блендером до однородности. Затем, перетрите через сито. Добавьте сливки, перемешайте. Верните на плиту крем-суп, доведите до кипения и до вкуса.

Как приготовить тыквенный крем-суп: видеорецепт

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