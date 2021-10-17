Вкусные и пышные: рецепт ароматных тыквенных панкейков

Их можно приготовить с легкостью на завтрак

Осень — как раз тот период, когда хочется закутаться потеплее и посидеть на уютной кухне, предвкушая лакомство и запивая его горячим, ароматным чаем, или даже пряным глинтвейном. Тыквенные панкейк — именно то блюдо, которое прекрасно подходит для таких посиделок. Готовятся панкейки на сухой сковородке, поэтому выходят нежирные, что важно для здоровья.

Как приготовить тыквенные панкейки

Ингредиенты:

40 г сливочного масла

200 г муки

4 ст. л. сахара

200 г тыквенного пюре

200 мл молока

10 г разрыхлителя

щепотка соли

2 шт яиц

Способ приготовление:

Яйца взбиваем вместе с сахаром и солью. Добавляем тыквенное пюре, молоко и растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Можно добавить тертую тыкву. Всыпаем в тыквенное пюре просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получится гуще, чем на обычные блины. Жарим панкейки на сухой, горячей сковородке, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачиваем панкейки тогда, когда сверху образуются воздушные пузырьки, а само тесто сверху схватится.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить необычный тыквенный суп-пюре с зеленым чаем.