Вкусные и пышные: рецепт ароматных тыквенных панкейков
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Их можно приготовить с легкостью на завтрак
Осень — как раз тот период, когда хочется закутаться потеплее и посидеть на уютной кухне, предвкушая лакомство и запивая его горячим, ароматным чаем, или даже пряным глинтвейном. Тыквенные панкейк — именно то блюдо, которое прекрасно подходит для таких посиделок. Готовятся панкейки на сухой сковородке, поэтому выходят нежирные, что важно для здоровья.
Как приготовить тыквенные панкейки
Ингредиенты:
- 40 г сливочного масла
- 200 г муки
- 4 ст. л. сахара
- 200 г тыквенного пюре
- 200 мл молока
- 10 г разрыхлителя
- щепотка соли
- 2 шт яиц
Способ приготовление:
- Яйца взбиваем вместе с сахаром и солью.
- Добавляем тыквенное пюре, молоко и растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Можно добавить тертую тыкву.
- Всыпаем в тыквенное пюре просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получится гуще, чем на обычные блины.
- Жарим панкейки на сухой, горячей сковородке, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачиваем панкейки тогда, когда сверху образуются воздушные пузырьки, а само тесто сверху схватится.
Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить необычный тыквенный суп-пюре с зеленым чаем.
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