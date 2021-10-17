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Вкусные и пышные: рецепт ароматных тыквенных панкейков

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Такие блинчики из тыквы готовить быстро и просто Новость обновлена 17 октября 2021, 20:48
Такие блинчики из тыквы готовить быстро и просто

Их можно приготовить с легкостью на завтрак

Осень — как раз тот период, когда хочется закутаться потеплее и посидеть на уютной кухне, предвкушая лакомство и запивая его горячим, ароматным чаем, или даже пряным глинтвейном. Тыквенные панкейк — именно то блюдо, которое прекрасно подходит для таких посиделок. Готовятся панкейки на сухой сковородке, поэтому выходят нежирные, что важно для здоровья.

Как приготовить тыквенные панкейки

Ингредиенты:

  • 40 г сливочного масла
  • 200 г муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 200 г тыквенного пюре
  • 200 мл молока
  • 10 г разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 2 шт яиц

Способ приготовление:

  1. Яйца взбиваем вместе с сахаром и солью.
  2. Добавляем тыквенное пюре, молоко и растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Можно добавить тертую тыкву.
  3. Всыпаем в тыквенное пюре просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получится гуще, чем на обычные блины.
  4. Жарим панкейки на сухой, горячей сковородке, выкладывая тесто столовой ложкой. Переворачиваем панкейки тогда, когда сверху образуются воздушные пузырьки, а само тесто сверху схватится.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить необычный тыквенный суп-пюре с зеленым чаем.

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#Десерты #Рецепты #Тыква
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