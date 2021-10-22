Как легко приготовить тыквенную кашу с пшеном: рецепт

Отличное блюдо здорового сбалансированного рациона

Приготовим вкусную и полезную кашу из тыквы на пшене, ведь сочетание пшена и тыквы — это источник полезных микроэлементов. Пшенная каша с тыквой считается диетическим и низкокалорийным продуктом. Впрочем, любое блюдо из тыквы получается полезным, например, вкусные панкейки из тыквенного пюре.

"Телеграф" делится с вами простым рецептом тыквенной каши с пшеном. Очень советуем попробовать!

Тыквенная каша с пшеном на молоке

Ингредиенты:

500 гр тыквы

1 ст. пшена

2 ст. молока

1 ст. воды

1 яблоко

2 ст. л. сахара

1 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. меда

ваниль

Как приготовить:

Тыкву и яблоко очищаем и нарезаем кубиками. Заливаем небольшим количеством воды — почти вровень с порезанными яблоком и тыквой. Доводим до кипения и варим 10-12 минут. Пшено промываем тщательно несколько раз. Заливаем водой и молоком, ставим на плиту. После закипания добавляем сахар, уменьшаем огонь до минимума. Тыква с яблоком уже готовы. Хорошо растираем их пестиком и перекладываем в кастрюлю с пшенной кашей. Тщательно перемешиваем. Варим кашу из тыквы на молоке на маленьком огне до готовности пшена, примерно 25-30 минут. В готовую тыквенную кашу добавляем ваниль и сливочное масло, оставляем на 10 минут для настаивания. Перед самой подачей добавляем мед. Это важно, ведь при температуре свыше 50 ° С мед теряет свои полезные качества.

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