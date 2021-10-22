Как легко приготовить тыквенную кашу с пшеном: рецепт
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Отличное блюдо здорового сбалансированного рациона
Приготовим вкусную и полезную кашу из тыквы на пшене, ведь сочетание пшена и тыквы — это источник полезных микроэлементов. Пшенная каша с тыквой считается диетическим и низкокалорийным продуктом. Впрочем, любое блюдо из тыквы получается полезным, например, вкусные панкейки из тыквенного пюре.
"Телеграф" делится с вами простым рецептом тыквенной каши с пшеном. Очень советуем попробовать!
Тыквенная каша с пшеном на молоке
Ингредиенты:
- 500 гр тыквы
- 1 ст. пшена
- 2 ст. молока
- 1 ст. воды
- 1 яблоко
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 ст. л. меда
- ваниль
Как приготовить:
- Тыкву и яблоко очищаем и нарезаем кубиками.
- Заливаем небольшим количеством воды — почти вровень с порезанными яблоком и тыквой. Доводим до кипения и варим 10-12 минут.
- Пшено промываем тщательно несколько раз. Заливаем водой и молоком, ставим на плиту.
- После закипания добавляем сахар, уменьшаем огонь до минимума.
- Тыква с яблоком уже готовы. Хорошо растираем их пестиком и перекладываем в кастрюлю с пшенной кашей. Тщательно перемешиваем.
- Варим кашу из тыквы на молоке на маленьком огне до готовности пшена, примерно 25-30 минут.
- В готовую тыквенную кашу добавляем ваниль и сливочное масло, оставляем на 10 минут для настаивания.
- Перед самой подачей добавляем мед. Это важно, ведь при температуре свыше 50 ° С мед теряет свои полезные качества.
Ранее украинский кулинар Елизавета Глинская рассказала, как приготовить тыквенный крем-суп.
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