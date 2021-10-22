Укр

Как легко приготовить тыквенную кашу с пшеном: рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Каша из тыквы на молоке получается очень вкусной и полезной Новость обновлена 22 октября 2021, 14:54
Каша из тыквы на молоке получается очень вкусной и полезной

Отличное блюдо здорового сбалансированного рациона

Приготовим вкусную и полезную кашу из тыквы на пшене, ведь сочетание пшена и тыквы — это источник полезных микроэлементов. Пшенная каша с тыквой считается диетическим и низкокалорийным продуктом. Впрочем, любое блюдо из тыквы получается полезным, например, вкусные панкейки из тыквенного пюре.

"Телеграф" делится с вами простым рецептом тыквенной каши с пшеном. Очень советуем попробовать!

Тыквенная каша с пшеном на молоке

Ингредиенты:

  • 500 гр тыквы
  • 1 ст. пшена
  • 2 ст. молока
  • 1 ст. воды
  • 1 яблоко
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. меда
  • ваниль

Как приготовить:

  1. Тыкву и яблоко очищаем и нарезаем кубиками.
  2. Заливаем небольшим количеством воды — почти вровень с порезанными яблоком и тыквой. Доводим до кипения и варим 10-12 минут.
  3. Пшено промываем тщательно несколько раз. Заливаем водой и молоком, ставим на плиту.
  4. После закипания добавляем сахар, уменьшаем огонь до минимума.
  5. Тыква с яблоком уже готовы. Хорошо растираем их пестиком и перекладываем в кастрюлю с пшенной кашей. Тщательно перемешиваем.
  6. Варим кашу из тыквы на молоке на маленьком огне до готовности пшена, примерно 25-30 минут.
  7. В готовую тыквенную кашу добавляем ваниль и сливочное масло, оставляем на 10 минут для настаивания.
  8. Перед самой подачей добавляем мед. Это важно, ведь при температуре свыше 50 ° С мед теряет свои полезные качества.

Ранее украинский кулинар Елизавета Глинская рассказала, как приготовить тыквенный крем-суп.

Теги:
#Рецепты #Тыква
Коронавирус распространился во все страны мира.
Украина
Украина среди мировых лидеров по заболеваемости и смертности от COVID-19, но границы с ЕС пока открыты
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус распространился во все страны мира.
Украина среди мировых лидеров по заболеваемости и смертности от COVID-19, но границы с ЕС пока открыты
Дата публикации
Категория
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Категория
Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы
Сестры Савченко попались в аэропорту с поддельными ковид-сертификатами: подробности и фото
Дата публикации
Категория
На дом Игоря Жовквы совершили нападение
"Подарочек" на день рождения: в Киеве ночью пытались сжечь дом заместителя Ермака (фото)
Дата публикации
Категория
Погибшая Галина Хатчинс
Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин