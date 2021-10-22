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Судья кулинарного шоу “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился рецептом тирамису из тыквы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Как приготовит тирамису из тыквы Новость обновлена 22 октября 2021, 20:27
Как приготовит тирамису из тыквы

Кулинар отметил, что посуду для подачи десерта вы можете выбрать любой.

Сезон тыквы продолжается, как и сезон вкусных блюд из этого продукта. А из нее можно приготовить все что угодно, от супов, каш до интересных десертов.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм решил не отставать от "тыквенного тренда", и рассказал своим подписчикам как приготовить вкусный тыквенный десерт — тирамису из тыквы. 

Тирамису из тыквы: ингредиенты

Бискивт савоярди

  • Белок 105-110 гр
  • Сахарная пудра 80 гр
  • Соль — щепотка
  • Желток 3 шт = 50 гр
  • Сахарная пудра 25 гр в тесто
  • Мука 1 сорта 75гр
  • Сахарная пудра 5 гр на посыпку

Крем маскарпоне:

  • 250 гр маскарпоне
  • 200 гр цукоровои пудры
  • 200 гр тыквенного пюре
  • 120 гр сливок 30%
  • Немного корицы (по желанию)

Шоколадный соус:

  • 50 гр кофе Эсперс
  • 50 гр воды
  • 75 гр черного шоколада 70%
  • 20 гр амаретто или коньяка

Способ приготовления:

  1. Отдельно взбейте белок с пудрой и солью в мягкую пену. Желток с сахарной пудрой — в достаточно устойчивую пену.
  2. Смешайте осторожно и через сито добавьте муку, осторожно вымесите лопаткой не очень долго.
  3. Выложите на пергамент ложкой круглые небольшие формы — меньше чем диаметр стакана. Сверху на сырое тесто посыпьте сахарной пудрой. Готовьте примерно 9 минут при 190 градусов Цельсия. 

Приготовление крема:

  1. Комнатной температуры маскарпоне смешайте с пудрой, добавьте тыквенное пюре (читайте далее) и корицу. Отдельно взбейте 120г сливок и добавьте в смесь.
  2. Смешайте воду и готовый кофе, добавьте кусочки шоколада, доведите постоянно помешивая до кипения, и проварите до загустения пару минут, помешивая венчиком.

Охладите и добавьте ликер.

Потом приступите к сборке: 

  • пропитайте бисквитное печенье савоярди в шоколадно-кофейном соусе, и положите первым слоем на дно емкости, в которой хотите подавать десерт. 
  • сверху положите ложку тыквенно-творожной смеси
  • вновь пропитанное печенье
  • и завершите слоем тыквенно-сырного крема.

Дайте постоять в холодильнике часа 3-4 и можно есть десерт. 

Как сделать тыквенное пюре:

Тыкву нарежьте кусочками, полейте их маслом, добавьте травы: чабрец, розмарин и шалфей. И запекайте под фольгой в режиме с вентилятором 180-190 градусов в течение 30 минут. 

Если много горячей пары осталось, то стоит поставить тыкву еще на 10-15 минут на 170 градусов — чтобы испарилась избыточная влага. После перебить мякоть блендером до однородной консистенции.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить необычный тыквенный суп-пюре с зеленым чаем.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Тирамису #Владимир Ярославский
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