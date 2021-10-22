Судья кулинарного шоу “Мастер Шеф” Владимир Ярославский поделился рецептом тирамису из тыквы
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Кулинар отметил, что посуду для подачи десерта вы можете выбрать любой.
Сезон тыквы продолжается, как и сезон вкусных блюд из этого продукта. А из нее можно приготовить все что угодно, от супов, каш до интересных десертов.
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм решил не отставать от "тыквенного тренда", и рассказал своим подписчикам как приготовить вкусный тыквенный десерт — тирамису из тыквы.
Тирамису из тыквы: ингредиенты
Бискивт савоярди
- Белок 105-110 гр
- Сахарная пудра 80 гр
- Соль — щепотка
- Желток 3 шт = 50 гр
- Сахарная пудра 25 гр в тесто
- Мука 1 сорта 75гр
- Сахарная пудра 5 гр на посыпку
Крем маскарпоне:
- 250 гр маскарпоне
- 200 гр цукоровои пудры
- 200 гр тыквенного пюре
- 120 гр сливок 30%
- Немного корицы (по желанию)
Шоколадный соус:
- 50 гр кофе Эсперс
- 50 гр воды
- 75 гр черного шоколада 70%
- 20 гр амаретто или коньяка
Способ приготовления:
- Отдельно взбейте белок с пудрой и солью в мягкую пену. Желток с сахарной пудрой — в достаточно устойчивую пену.
- Смешайте осторожно и через сито добавьте муку, осторожно вымесите лопаткой не очень долго.
- Выложите на пергамент ложкой круглые небольшие формы — меньше чем диаметр стакана. Сверху на сырое тесто посыпьте сахарной пудрой. Готовьте примерно 9 минут при 190 градусов Цельсия.
Приготовление крема:
- Комнатной температуры маскарпоне смешайте с пудрой, добавьте тыквенное пюре (читайте далее) и корицу. Отдельно взбейте 120г сливок и добавьте в смесь.
- Смешайте воду и готовый кофе, добавьте кусочки шоколада, доведите постоянно помешивая до кипения, и проварите до загустения пару минут, помешивая венчиком.
Охладите и добавьте ликер.
Потом приступите к сборке:
- пропитайте бисквитное печенье савоярди в шоколадно-кофейном соусе, и положите первым слоем на дно емкости, в которой хотите подавать десерт.
- сверху положите ложку тыквенно-творожной смеси
- вновь пропитанное печенье
- и завершите слоем тыквенно-сырного крема.
Дайте постоять в холодильнике часа 3-4 и можно есть десерт.
Как сделать тыквенное пюре:
Тыкву нарежьте кусочками, полейте их маслом, добавьте травы: чабрец, розмарин и шалфей. И запекайте под фольгой в режиме с вентилятором 180-190 градусов в течение 30 минут.
Если много горячей пары осталось, то стоит поставить тыкву еще на 10-15 минут на 170 градусов — чтобы испарилась избыточная влага. После перебить мякоть блендером до однородной консистенции.
Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить необычный тыквенный суп-пюре с зеленым чаем.
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