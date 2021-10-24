Укр

Что приготовить из картошки: рецепт драников со сметаной

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Сытные драники из картофеля, с хрустящей корочкой, но при этом очень нежные Новость обновлена 24 октября 2021, 08:54
Сытные драники из картофеля, с хрустящей корочкой, но при этом очень нежные

Угостите своих родных этим аппетитным блюдом

Драники — это простая и сытная пища, приготовление которой хоть и требует немного времени, однако результат этого стоит. Тем более, очень непросто найти человека, который не любил бы это блюдо. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусные драники с начинкой из творога и без яиц.

Картофельные драники со сметаной

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 1 луковица
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. муки
  • масло, соль, перцем

Приготовление:

  1. Очищаем картофель и лук.
  2. На мелкой терке натираем картофель и лук. Можно воспользоваться блендером или мясорубкой.
  3. Натертый картофель быстро тускнеет, поэтому не нужно надолго откладывать жарку драников.
  4. Добавляем яйцо, соль, перец по вкусу.
  5. Наливаем на разогретую сковородку масло и небольшими порциями выкладываем массу на сковородку.
  6. Подаем со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить картофельные зразы с грибами.

Теги:
#Рецепты #Картофель #Драники
Показатели смертности немного снизились
Здоровье
Почти 6 тысяч госпитализированных: свежая статистика COVID-19 на 24 октября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Показатели смертности немного снизились
Почти 6 тысяч госпитализированных: свежая статистика COVID-19 на 24 октября
Дата публикации
Категория
Красная зона
"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут
Дата публикации
Категория
Пляж на Арабатской Стрелке.
Где в Украине летом 2022 года отдых станет дешевле, а где подорожает
Дата публикации
Категория
Законодательство Украины не устанавливает календарных норм для смены шин
Советы водителям: когда "переобувать" машину на зимнюю резину
Дата публикации
Категория
Президент ответил на петицию, связанной с иммунизацией против COVID-19
Зеленский ответил на споры о законности принудительной вакцинации