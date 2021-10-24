Что приготовить из картошки: рецепт драников со сметаной

Угостите своих родных этим аппетитным блюдом

Драники — это простая и сытная пища, приготовление которой хоть и требует немного времени, однако результат этого стоит. Тем более, очень непросто найти человека, который не любил бы это блюдо. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусные драники с начинкой из творога и без яиц.

Картофельные драники со сметаной

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 луковица

2 яйца

2 ст. л. муки

масло, соль, перцем

Приготовление:

Очищаем картофель и лук. На мелкой терке натираем картофель и лук. Можно воспользоваться блендером или мясорубкой. Натертый картофель быстро тускнеет, поэтому не нужно надолго откладывать жарку драников. Добавляем яйцо, соль, перец по вкусу. Наливаем на разогретую сковородку масло и небольшими порциями выкладываем массу на сковородку. Подаем со сметаной. Приятного аппетита!

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