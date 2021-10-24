Что приготовить из картошки: рецепт драников со сметаной
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Угостите своих родных этим аппетитным блюдом
Драники — это простая и сытная пища, приготовление которой хоть и требует немного времени, однако результат этого стоит. Тем более, очень непросто найти человека, который не любил бы это блюдо. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусные драники с начинкой из творога и без яиц.
Картофельные драники со сметаной
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 луковица
- 2 яйца
- 2 ст. л. муки
- масло, соль, перцем
Приготовление:
- Очищаем картофель и лук.
- На мелкой терке натираем картофель и лук. Можно воспользоваться блендером или мясорубкой.
- Натертый картофель быстро тускнеет, поэтому не нужно надолго откладывать жарку драников.
- Добавляем яйцо, соль, перец по вкусу.
- Наливаем на разогретую сковородку масло и небольшими порциями выкладываем массу на сковородку.
- Подаем со сметаной. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить картофельные зразы с грибами.
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