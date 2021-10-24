“Культовое блюдо всех времен!”: Татьяна Литвинова поделилась рецептом корейской морковки

Литвинова отмечает, что блюдо идеально подойдет и на ужин, и на бутерброд.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить цыпленка Табака, поделилась со своими подписчиками новым рецептом из кухонь народов мира. На этот раз "под прицелом" оказалось блюдо из Кореи — морковь по-корейски.

Это блюдо "пришло" в Украину благодаря переселенцам из Кореи.

"Культовое блюдо всех времён! Вкусно, полезно и сезонно" — пишет Литвинова.

Морковь по-корейски: ингредиенты

Морковь -0,5 кг

Чеснок -0,5 головки

Маринад:

Соль — 1 ч.л.

Кориандр — ½ ч.л.

Вода — 2 ст.л.

Сахар — 1 ст.л.

Перец черный — ½ ч.л.

Перец острый — ⅓ ч.л.

Орех мускатный — ½ ч.л.

Паприка — ½ ч.л.

Чеснок сушеный — ½ ч.л.

Сок лимона — 4 ст.л.

Масло растительное — 50 мл

Как приготовить морковку по-корейски: видеорецепт

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