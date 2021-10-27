Теплое и сезонное блюдо: судья "МастерШеф" поделился рецептом творожной запеканки с тыквой (фото)
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Получается сытно, ярко и очень аппетитно
Простой и вкусный пирог из тыквы и творога. Готовить его проще простого, а благодаря нежной однородной консистенции он будет похож на чизкейк. Это теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным и довольно необычным, но интересным на цвет и вкус, отмечает в Инстаграме украинский шеф-повар Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом тыквенного тирамису.
Сырная запеканка с тыквой
Ингредиенты:
- 350 г домашнего сыра (творог)
- 90 г сахара
- 35 г манной крупы
- 300 г тыквенного пюре
- 70 г сливок 30%
- 2 больших яйца
- 100 г изюма или других вяленых сладостей по желанию.
Способ приготовления:
- Смешиваем все ингредиенты и даем настояться с полчаса, чтобы набухла манная крупа.
- Затем тщательно перебиваем блендером в однородную смесь – чтобы было как крем.
- Добавляем корицы, а также можно добавить, как ароматизатор, цедру цитрусовых — они очень классно "работают" с тыквой.
- В форму для выпекания кладем пергамент, немного смазываем его сливочным маслом и посыпаем сухарями.
- Вливаем смесь, выравниваем и запекаем при температуре 190 градусов на 30 минут. Обращаем внимание на середину: когда все немного поднялось и в центре — то запеканка полностью готовая.
- Достаем с духовки, охлаждаем. Можно подавать со сметаной, или с любимым вареньем, или вместе со всем. Лучше всего смакует тепленькой.
Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить низкокалорийный и нежный "баскский чизкейк".
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