Теплое и сезонное блюдо: судья "МастерШеф" поделился рецептом творожной запеканки с тыквой (фото)

Получается сытно, ярко и очень аппетитно

Простой и вкусный пирог из тыквы и творога. Готовить его проще простого, а благодаря нежной однородной консистенции он будет похож на чизкейк. Это теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным и довольно необычным, но интересным на цвет и вкус, отмечает в Инстаграме украинский шеф-повар Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом тыквенного тирамису.

Сырная запеканка с тыквой

Ингредиенты:

350 г домашнего сыра (творог)

90 г сахара

35 г манной крупы

300 г тыквенного пюре

70 г сливок 30%

2 больших яйца

100 г изюма или других вяленых сладостей по желанию.

Способ приготовления:

Смешиваем все ингредиенты и даем настояться с полчаса, чтобы набухла манная крупа. Затем тщательно перебиваем блендером в однородную смесь – чтобы было как крем. Добавляем корицы, а также можно добавить, как ароматизатор, цедру цитрусовых — они очень классно "работают" с тыквой. В форму для выпекания кладем пергамент, немного смазываем его сливочным маслом и посыпаем сухарями. Вливаем смесь, выравниваем и запекаем при температуре 190 градусов на 30 минут. Обращаем внимание на середину: когда все немного поднялось и в центре — то запеканка полностью готовая. Достаем с духовки, охлаждаем. Можно подавать со сметаной, или с любимым вареньем, или вместе со всем. Лучше всего смакует тепленькой.

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить низкокалорийный и нежный "баскский чизкейк".