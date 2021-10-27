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Теплое и сезонное блюдо: судья "МастерШеф" поделился рецептом творожной запеканки с тыквой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Тыквенно-сырный пирог по рецепту Владимира Ярославского Новость обновлена 27 октября 2021, 12:27
Тыквенно-сырный пирог по рецепту Владимира Ярославского

Получается сытно, ярко и очень аппетитно

Простой и вкусный пирог из тыквы и творога. Готовить его проще простого, а благодаря нежной однородной консистенции он будет похож на чизкейк. Это теплое и сезонное блюдо, которое будет и полезным и довольно необычным, но интересным на цвет и вкус, отмечает в Инстаграме украинский шеф-повар Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом тыквенного тирамису.

Сырная запеканка с тыквой

Ингредиенты:

  • 350 г домашнего сыра (творог)
  • 90 г сахара
  • 35 г манной крупы
  • 300 г тыквенного пюре
  • 70 г сливок 30%
  • 2 больших яйца
  • 100 г изюма или других вяленых сладостей по желанию.

Способ приготовления:

  1. Смешиваем все ингредиенты и даем настояться с полчаса, чтобы набухла манная крупа.
  2. Затем тщательно перебиваем блендером в однородную смесь – чтобы было как крем.
  3. Добавляем корицы, а также можно добавить, как ароматизатор, цедру цитрусовых — они очень классно "работают" с тыквой.
  4. В форму для выпекания кладем пергамент, немного смазываем его сливочным маслом и посыпаем сухарями.
  5. Вливаем смесь, выравниваем и запекаем при температуре 190 градусов на 30 минут. Обращаем внимание на середину: когда все немного поднялось и в центре — то запеканка полностью готовая.
  6. Достаем с духовки, охлаждаем. Можно подавать со сметаной, или с любимым вареньем, или вместе со всем. Лучше всего смакует тепленькой.

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить низкокалорийный и нежный "баскский чизкейк".

Теги:
#Десерты #Рецепты #Тыква #Выпечка #Владимир Ярославский #Запеканки
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