Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как создавать блюда, которые будут нравиться всем
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Кулинар отмечает, что людям нравятся узнаваемые вкусы, особенно с детства.
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как приготовить творожную запеканку с тыквой, часто делится со своими подписчиками в соцсетях не только различными рецептами, но и полезными лайфхаками.
На своей странице в Инстаграм кулинар решил рассказать, как приготовить такое блюдо, которое будет нравиться всем.
Лайфхаки для создания вкусных блюд от Владимира Ярославского:
- используйте больше разных текстур в блюде: хрустящее, пюре образное, более редкое и более густое, иссеченное мелкими и крупными кусками.
- используйте больше разных вкусов: кислое, сладкое, соленое, горькое, острое,
- используйте специи — они добавляют необычной окраски вкусам,
- не пугайтесь жира,
- если вам кажется, что еда "никакая" – прежде всего проверяйте достаточно ли она посолена,
- вместо сырого чеснока используйте уже готовый (печеный, ферментированный, конфи).
Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить низкокалорийный и нежный "баскский чизкейк".
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