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Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как создавать блюда, которые будут нравиться всем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Владимир Ярославский рассказал, как вкусно готовить Новость обновлена 29 октября 2021, 09:16
Владимир Ярославский рассказал, как вкусно готовить

Кулинар отмечает, что людям нравятся узнаваемые вкусы, особенно с детства.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как приготовить творожную запеканку с тыквой, часто делится со своими подписчиками в соцсетях не только различными рецептами, но и полезными лайфхаками.

На своей странице в Инстаграм кулинар решил рассказать, как приготовить такое блюдо, которое будет нравиться всем.

Лайфхаки для создания вкусных блюд от Владимира Ярославского:

  • используйте больше разных текстур в блюде: хрустящее, пюре образное, более редкое и более густое, иссеченное мелкими и крупными кусками.
  • используйте больше разных вкусов: кислое, сладкое, соленое, горькое, острое,
  • используйте специи — они добавляют необычной окраски вкусам, 
  • не пугайтесь жира, 
  • если вам кажется, что еда "никакая" – прежде всего проверяйте достаточно ли она посолена,
  • вместо сырого чеснока используйте уже готовый (печеный, ферментированный, конфи).

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить низкокалорийный и нежный "баскский чизкейк".

Теги:
#Кулинар #Владимир Ярославский #Мастер-шеф
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