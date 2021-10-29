Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как создавать блюда, которые будут нравиться всем

Кулинар отмечает, что людям нравятся узнаваемые вкусы, особенно с детства.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", повар Владимир Ярославский, который ранее рассказал, как приготовить творожную запеканку с тыквой, часто делится со своими подписчиками в соцсетях не только различными рецептами, но и полезными лайфхаками.

На своей странице в Инстаграм кулинар решил рассказать, как приготовить такое блюдо, которое будет нравиться всем.

Лайфхаки для создания вкусных блюд от Владимира Ярославского:

используйте больше разных текстур в блюде: хрустящее, пюре образное, более редкое и более густое, иссеченное мелкими и крупными кусками.

используйте больше разных вкусов: кислое, сладкое, соленое, горькое, острое,

используйте специи — они добавляют необычной окраски вкусам,

не пугайтесь жира,

если вам кажется, что еда "никакая" – прежде всего проверяйте достаточно ли она посолена,

вместо сырого чеснока используйте уже готовый (печеный, ферментированный, конфи).

Ранее Владимир Ярославский рассказал, как приготовить низкокалорийный и нежный "баскский чизкейк".