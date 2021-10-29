Пока сезон в разгаре: легкий крем-суп из тыквы по рецепту Клопотенко (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 51
Обязательно включайте в свой рацион блюда с тыквой
Тыква — этот тот продукт, который давно стал популярным ингредиентом, а также отдельным блюдом во всем мире. Она легко готовится, является вкусным и невероятно полезным овощем, который придется по вкусу не только взрослым, но и детям. Из тыквы получаются аппетитные блюда, рецептами которых делятся кулинары со всех уголков нашей необъятной планеты. Так, рецептом тыквенной творожной запеканки недавно поделился судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский.
В пятницу, 29 октября, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежный тыквенный крем-суп с зеленым чаем и чипсами из пармезана. Видеоуроком кулинарный эксперт поделился на YouTube.
Как приготовить крем-суп из тыквы
Ингредиенты:
- 750 г тыквы
- 3 зубчика чеснока
- 3 веточки розмарина
- 1 ст. л. зеленого чая
- 250 мл воды
- 50 г пармезана
- 200-300 мл молока
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- щепотка соли
- черный свежемолотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Порежьте тыкву на кусочки одинакового размера. Выложите на противень, добавьте 3 зубчика чеснока и 3 веточки розмарина. Сбрызните подсолнечным маслом и добавьте щепотку соли. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Заварите зеленый чай – 1 ст. л. в 250 мл воды. Запеченную тыкву достаньте из духовки и уберите розмарин. Переложите в чашу блендера и перебейте до состояния пюре.
- Влейте в тыквенное пюре молоко.
- Влейте около 100 мл зеленого чая.
- Для чипсов натрите 50 г пармезана на мелкой терке. На противень с пергаментом разложите горки из сыра. Поставьте в духовку на 3 минуты, чтобы сыр растаял и немного затвердел.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить сладкие панкейки из тыквы, которые можно скушать вместе с горячим чаем или пряным глинтвейном.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-