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Пока сезон в разгаре: легкий крем-суп из тыквы по рецепту Клопотенко (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Победитель "МастерШефа" поделился рецептом необычного тыквенного крем-супа с пармезаном и зеленым чаем Новость обновлена 29 октября 2021, 20:55
Победитель "МастерШефа" поделился рецептом необычного тыквенного крем-супа с пармезаном и зеленым чаем

Обязательно включайте в свой рацион блюда с тыквой

Тыква — этот тот продукт, который давно стал популярным ингредиентом, а также отдельным блюдом во всем мире. Она легко готовится, является вкусным и невероятно полезным овощем, который придется по вкусу не только взрослым, но и детям. Из тыквы получаются аппетитные блюда, рецептами которых делятся кулинары со всех уголков нашей необъятной планеты. Так, рецептом тыквенной творожной запеканки недавно поделился судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский.

В пятницу, 29 октября, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежный тыквенный крем-суп с зеленым чаем и чипсами из пармезана. Видеоуроком кулинарный эксперт поделился на YouTube.

Как приготовить крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

  • 750 г тыквы
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 веточки розмарина
  • 1 ст. л. зеленого чая
  • 250 мл воды
  • 50 г пармезана
  • 200-300 мл молока
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • щепотка соли
  • черный свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте тыкву на кусочки одинакового размера. Выложите на противень, добавьте 3 зубчика чеснока и 3 веточки розмарина. Сбрызните подсолнечным маслом и добавьте щепотку соли. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
  2. Заварите зеленый чай – 1 ст. л. в 250 мл воды. Запеченную тыкву достаньте из духовки и уберите розмарин. Переложите в чашу блендера и перебейте до состояния пюре.
  3. Влейте в тыквенное пюре молоко.
  4. Влейте около 100 мл зеленого чая.
  5. Для чипсов натрите 50 г пармезана на мелкой терке. На противень с пергаментом разложите горки из сыра. Поставьте в духовку на 3 минуты, чтобы сыр растаял и немного затвердел.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить сладкие панкейки из тыквы, которые можно скушать вместе с горячим чаем или пряным глинтвейном.

Теги:
#Рецепты #Супы #Тыква #Евгений Клопотенко
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