Пока сезон в разгаре: легкий крем-суп из тыквы по рецепту Клопотенко (видео)

Обязательно включайте в свой рацион блюда с тыквой

Тыква — этот тот продукт, который давно стал популярным ингредиентом, а также отдельным блюдом во всем мире. Она легко готовится, является вкусным и невероятно полезным овощем, который придется по вкусу не только взрослым, но и детям. Из тыквы получаются аппетитные блюда, рецептами которых делятся кулинары со всех уголков нашей необъятной планеты. Так, рецептом тыквенной творожной запеканки недавно поделился судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский.

В пятницу, 29 октября, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить нежный тыквенный крем-суп с зеленым чаем и чипсами из пармезана. Видеоуроком кулинарный эксперт поделился на YouTube.

Как приготовить крем-суп из тыквы

Ингредиенты:

750 г тыквы

3 зубчика чеснока

3 веточки розмарина

1 ст. л. зеленого чая

250 мл воды

50 г пармезана

200-300 мл молока

1 ст. л. подсолнечного масла

щепотка соли

черный свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте тыкву на кусочки одинакового размера. Выложите на противень, добавьте 3 зубчика чеснока и 3 веточки розмарина. Сбрызните подсолнечным маслом и добавьте щепотку соли. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Заварите зеленый чай – 1 ст. л. в 250 мл воды. Запеченную тыкву достаньте из духовки и уберите розмарин. Переложите в чашу блендера и перебейте до состояния пюре. Влейте в тыквенное пюре молоко. Влейте около 100 мл зеленого чая. Для чипсов натрите 50 г пармезана на мелкой терке. На противень с пергаментом разложите горки из сыра. Поставьте в духовку на 3 минуты, чтобы сыр растаял и немного затвердел.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить сладкие панкейки из тыквы, которые можно скушать вместе с горячим чаем или пряным глинтвейном.