Необычно и вкусно: как запечь яблока с луковым соусом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 23
Не упустите возможности поэкспериментировать с фруктами
Яблоки очень полезны. Оны богаты магнием, медью, кальцием, витаминами группы B, C и Е, причем все эти элементы сохраняются и при запекании. Так почему не приготовить какое-то не заезженное блюдо с этими прекрасными продуктами, цена на которые в этом сезоне как никогда низкая.
Как приготовить печенные яблока с луковым соусом
Ингредиенты:
- 4 шт яблок
- 500 г картофеля
- 3 красные луковицы
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 зубчик чеснока
- 0,50 ч. л. кайенского перца
- 2 звездочки аниса
- 100 мл красного вина
- 25 мл бальзамического уксуса
- 80 г сливочного масла
- 80 мл молока
- 0,50 ч. л. мускатного ореха
- соль, перец
Способ приготовления:
- Отрезаем верхушки яблок как крышечки и вычищаем ложкой мякоть из яблок.
- Помещаем яблоки вместе с верхушками в форму для выпечки и запекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов. Достаем яблоки из духовки, а температуру в ней увеличиваем до 200 градусов.
- Нарезаем кольцами лук и измельчаем чеснок.
- Обжариваем лук на растительном масле на среднем огне в течение 5-7 минут. Добавляем чеснок, кайенский перец, анис и обжариваем еще несколько минут.
- Добавляем в сковороду вино и бальзамический уксус. Тушим на небольшом огне 10-15 минут. Объем должен уменьшиться примерно вдвое, жидкость немного загустеет. Приправляем солью и перцем.
- Картошку очищаем, нарезаем четвертинками. Варим в подсоленной воде в течение 20-30 минут – пока она не станет мягкой.
- Сливаем из картофеля воду, добавляем соль, масло, молоко, мускатный орех и вымешиваем до однородной массы.
- Картофельное пюре выкладываем в большой кондитерский мешок и вводим в каждое яблоко.
- Начиненные картофелем яблоки накрываем "крышечками" и выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200 градусов в течение 10-15 минут. Подаем, выкладывая на яблоки луковый соус.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить полезный яблочный джем на зиму.
- Дата публикации
-
- Категория
-