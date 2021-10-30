Необычно и вкусно: как запечь яблока с луковым соусом

Не упустите возможности поэкспериментировать с фруктами

Яблоки очень полезны. Оны богаты магнием, медью, кальцием, витаминами группы B, C и Е, причем все эти элементы сохраняются и при запекании. Так почему не приготовить какое-то не заезженное блюдо с этими прекрасными продуктами, цена на которые в этом сезоне как никогда низкая.

Как приготовить печенные яблока с луковым соусом

Ингредиенты:

4 шт яблок

500 г картофеля

3 красные луковицы

2 ст. л. растительного масла

1 зубчик чеснока

0,50 ч. л. кайенского перца

2 звездочки аниса

100 мл красного вина

25 мл бальзамического уксуса

80 г сливочного масла

80 мл молока

0,50 ч. л. мускатного ореха

соль, перец

Способ приготовления:

Отрезаем верхушки яблок как крышечки и вычищаем ложкой мякоть из яблок. Помещаем яблоки вместе с верхушками в форму для выпечки и запекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов. Достаем яблоки из духовки, а температуру в ней увеличиваем до 200 градусов. Нарезаем кольцами лук и измельчаем чеснок. Обжариваем лук на растительном масле на среднем огне в течение 5-7 минут. Добавляем чеснок, кайенский перец, анис и обжариваем еще несколько минут. Добавляем в сковороду вино и бальзамический уксус. Тушим на небольшом огне 10-15 минут. Объем должен уменьшиться примерно вдвое, жидкость немного загустеет. Приправляем солью и перцем. Картошку очищаем, нарезаем четвертинками. Варим в подсоленной воде в течение 20-30 минут – пока она не станет мягкой. Сливаем из картофеля воду, добавляем соль, масло, молоко, мускатный орех и вымешиваем до однородной массы. Картофельное пюре выкладываем в большой кондитерский мешок и вводим в каждое яблоко. Начиненные картофелем яблоки накрываем "крышечками" и выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200 градусов в течение 10-15 минут. Подаем, выкладывая на яблоки луковый соус.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить полезный яблочный джем на зиму.