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Необычно и вкусно: как запечь яблока с луковым соусом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Соленые запеченные яблока станут "изюминкой" на семейном столе Новость обновлена 30 октября 2021, 11:46
Соленые запеченные яблока станут "изюминкой" на семейном столе

Не упустите возможности поэкспериментировать с фруктами

Яблоки очень полезны. Оны богаты магнием, медью, кальцием, витаминами группы B, C и Е, причем все эти элементы сохраняются и при запекании. Так почему не приготовить какое-то не заезженное блюдо с этими прекрасными продуктами, цена на которые в этом сезоне как никогда низкая.

Как приготовить печенные яблока с луковым соусом

Ингредиенты:

  • 4 шт яблок
  • 500 г картофеля
  • 3 красные луковицы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 0,50 ч. л. кайенского перца
  • 2 звездочки аниса
  • 100 мл красного вина
  • 25 мл бальзамического уксуса
  • 80 г сливочного масла
  • 80 мл молока
  • 0,50 ч. л. мускатного ореха
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Отрезаем верхушки яблок как крышечки и вычищаем ложкой мякоть из яблок.
  2. Помещаем яблоки вместе с верхушками в форму для выпечки и запекаем 10-15 минут при температуре 180 градусов. Достаем яблоки из духовки, а температуру в ней увеличиваем до 200 градусов.
  3. Нарезаем кольцами лук и измельчаем чеснок.
  4. Обжариваем лук на растительном масле на среднем огне в течение 5-7 минут. Добавляем чеснок, кайенский перец, анис и обжариваем еще несколько минут.
  5. Добавляем в сковороду вино и бальзамический уксус. Тушим на небольшом огне 10-15 минут. Объем должен уменьшиться примерно вдвое, жидкость немного загустеет. Приправляем солью и перцем.
  6. Картошку очищаем, нарезаем четвертинками. Варим в подсоленной воде в течение 20-30 минут – пока она не станет мягкой.
  7. Сливаем из картофеля воду, добавляем соль, масло, молоко, мускатный орех и вымешиваем до однородной массы.
  8. Картофельное пюре выкладываем в большой кондитерский мешок и вводим в каждое яблоко.
  9. Начиненные картофелем яблоки накрываем "крышечками" и выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200 градусов в течение 10-15 минут. Подаем, выкладывая на яблоки луковый соус.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить полезный яблочный джем на зиму.

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#Рецепты #Яблоки
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