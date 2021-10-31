Никаких соусов и майонеза: диетолог Светлана Фус рассказала, как из обычного бутерброда сделать полезный

Никаких соусов и майонеза: диетолог Светлана Фус рассказала, как из обычного бутерброда сделать полезный
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Диетолог не рекомендует есть бутерброды на ночь, даже полезные.
Бутерброды — это неплохой вариант для перекуса, а для многих это даже полноценный завтрак. Однако такими перекусами можно прибавить своей фигуре дополнительный, но нежелательный объем и лишние килограммы.
Но не стоит спешить и сразу отказываться от бутербродика, просто сделайте его более полезным. А сделать это достаточно легко, нужно лишь подобрать правильные ингредиенты.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько советов, как сделать бутерброд полезней, а также добавила несколько примеров подобного блюда.
Как сделать бутерброд полезней?
- Хлеб для должен быть из цельнозерновой муки.
- Важный компонент — мясо, рыба или птица. Лучше всего отварить, или приготовить на пару. Также можно запечь.
- Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны. Лучше использовать смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.
- Не забывайте про зелень и овощи. Они увеличат объем и лучше насытят.
- Для вкуса можно положить немного пряной зелени.
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.
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