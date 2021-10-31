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Никаких соусов и майонеза: диетолог Светлана Фус рассказала, как из обычного бутерброда сделать полезный

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Новость обновлена 31 октября 2021, 09:12
Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными.

Диетолог не рекомендует есть бутерброды на ночь, даже полезные.

Бутерброды — это неплохой вариант для перекуса, а для многих это даже полноценный завтрак. Однако такими перекусами можно прибавить своей фигуре дополнительный, но нежелательный объем и лишние килограммы. 

Но не стоит спешить и сразу отказываться от бутербродика, просто сделайте его более полезным. А сделать это достаточно легко, нужно лишь подобрать правильные ингредиенты.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм опубликовала несколько советов, как сделать бутерброд полезней, а также добавила несколько примеров подобного блюда.

Как сделать бутерброд полезней?

  1. Хлеб для должен быть из цельнозерновой муки.
  2. Важный компонент — мясо, рыба или птица. Лучше всего отварить, или приготовить на пару. Также можно запечь.
  3. Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны. Лучше использовать смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.
  4. Не забывайте про зелень и овощи. Они увеличат объем и лучше насытят.
  5. Для вкуса можно положить немного пряной зелени.
Варианты полезных начинок для бутерброда
Варианты полезных начинок для бутерброда

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.

Теги:
#Диетолог #Рецепты #Бутерброд #Полезный бутерброд #Светлана Фус #полезные рецепты
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