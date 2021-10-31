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Кекс из тыквы с нутеллой по рецепту Клопотенко: "Будет невероятно вкусный" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тыквенная выпечка по рецепту победителя пятого сезона "МастерШефа" Новость обновлена 31 октября 2021, 19:36
Тыквенная выпечка по рецепту победителя пятого сезона "МастерШефа"

Невероятно вкусный кекс, в котором вы не почувствуете тыкву

Что только не приготовишь из тыквы. Творожная запеканка, тыквенное тирамису, тыквенные панкейки к чаю — множество интересных блюд, которые могут похвастаться своей полезностью, особенно в осенний сезон, когда мы так нуждаемся в витаминах.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко опубликовал видео приготовления тыквенного кекса с нутеллой. "Будет невероятно вкусный… Благодаря этому блюду вы захотите купить еще больше тыквы", — отмечает шеф-повар на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • 350 г тыквы
  • 1 веточка розмарина
  • 1 щепотка соли
  • 1 щепотка сахара
  • цедра 1 апельсина
  • 2 яйца
  • ½ ч. л. соли
  • 100 мл подсолнечного масла (+1 ст. л. для смазывания формы)
  • 150 г сахара
  • 1/3 ч. л. тертого мускатного ореха
  • 250 г муки
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • Nutella – по 15 г на каждую порцию

Приготовления:

  1. Тыкву нарежьте кусочками одинакового размера. Выложите в форму для запекания, добавьте щепотку соли и щепотку сахара, веточку розмарина. Накройте фольгой. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 40 минут.
  2. В мисочку натрите в мелкой терке цедру 1 апельсина, не затрагивая белую часть. Еще натрите 1/3 ч. л. мускатного ореха.
  3. С готовой тыквы уберите розмарин и выложите в чашу блендера. Перебейте до состояния пюре.
  4. Выложите пюре в миску в цедру с орехом, добавьте ½ ч. л. соли, вбейте 2 яйца. Всыпьте 150 г сахара и влейте 100 мл растительного масла. Тщательно перемешайте венчиком.
  5. Добавьте разрыхлитель и 250 г муки. Перемешайте, консистенция теста должна быть, как у густой сметаны.
  6. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Запекайте кекс 50 минут при 180 градусах.
  7. Достаньте кекс и разрежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек смажьте 15 г Nutella, или больше, по желанию.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как из тыквы приготовить нежный крем-суп с зеленым чаем.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Тыква #Выпечка #Евгений Клопотенко
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