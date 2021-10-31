Кекс из тыквы с нутеллой по рецепту Клопотенко: "Будет невероятно вкусный" (видео)
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Невероятно вкусный кекс, в котором вы не почувствуете тыкву
Что только не приготовишь из тыквы. Творожная запеканка, тыквенное тирамису, тыквенные панкейки к чаю — множество интересных блюд, которые могут похвастаться своей полезностью, особенно в осенний сезон, когда мы так нуждаемся в витаминах.
Украинский кулинар Евгений Клопотенко опубликовал видео приготовления тыквенного кекса с нутеллой. "Будет невероятно вкусный… Благодаря этому блюду вы захотите купить еще больше тыквы", — отмечает шеф-повар на своем YouTube-канале.
Ингредиенты:
- 350 г тыквы
- 1 веточка розмарина
- 1 щепотка соли
- 1 щепотка сахара
- цедра 1 апельсина
- 2 яйца
- ½ ч. л. соли
- 100 мл подсолнечного масла (+1 ст. л. для смазывания формы)
- 150 г сахара
- 1/3 ч. л. тертого мускатного ореха
- 250 г муки
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- Nutella – по 15 г на каждую порцию
Приготовления:
- Тыкву нарежьте кусочками одинакового размера. Выложите в форму для запекания, добавьте щепотку соли и щепотку сахара, веточку розмарина. Накройте фольгой. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 40 минут.
- В мисочку натрите в мелкой терке цедру 1 апельсина, не затрагивая белую часть. Еще натрите 1/3 ч. л. мускатного ореха.
- С готовой тыквы уберите розмарин и выложите в чашу блендера. Перебейте до состояния пюре.
- Выложите пюре в миску в цедру с орехом, добавьте ½ ч. л. соли, вбейте 2 яйца. Всыпьте 150 г сахара и влейте 100 мл растительного масла. Тщательно перемешайте венчиком.
- Добавьте разрыхлитель и 250 г муки. Перемешайте, консистенция теста должна быть, как у густой сметаны.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом. Запекайте кекс 50 минут при 180 градусах.
- Достаньте кекс и разрежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек смажьте 15 г Nutella, или больше, по желанию.
Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как из тыквы приготовить нежный крем-суп с зеленым чаем.
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