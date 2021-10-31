Кекс из тыквы с нутеллой по рецепту Клопотенко: "Будет невероятно вкусный" (видео)

Невероятно вкусный кекс, в котором вы не почувствуете тыкву

Что только не приготовишь из тыквы. Творожная запеканка, тыквенное тирамису, тыквенные панкейки к чаю — множество интересных блюд, которые могут похвастаться своей полезностью, особенно в осенний сезон, когда мы так нуждаемся в витаминах.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко опубликовал видео приготовления тыквенного кекса с нутеллой. "Будет невероятно вкусный… Благодаря этому блюду вы захотите купить еще больше тыквы", — отмечает шеф-повар на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

350 г тыквы

1 веточка розмарина

1 щепотка соли

1 щепотка сахара

цедра 1 апельсина

2 яйца

½ ч. л. соли

100 мл подсолнечного масла (+1 ст. л. для смазывания формы)

150 г сахара

1/3 ч. л. тертого мускатного ореха

250 г муки

1,5 ч. л. разрыхлителя

Nutella – по 15 г на каждую порцию

Приготовления:

Тыкву нарежьте кусочками одинакового размера. Выложите в форму для запекания, добавьте щепотку соли и щепотку сахара, веточку розмарина. Накройте фольгой. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 40 минут. В мисочку натрите в мелкой терке цедру 1 апельсина, не затрагивая белую часть. Еще натрите 1/3 ч. л. мускатного ореха. С готовой тыквы уберите розмарин и выложите в чашу блендера. Перебейте до состояния пюре. Выложите пюре в миску в цедру с орехом, добавьте ½ ч. л. соли, вбейте 2 яйца. Всыпьте 150 г сахара и влейте 100 мл растительного масла. Тщательно перемешайте венчиком. Добавьте разрыхлитель и 250 г муки. Перемешайте, консистенция теста должна быть, как у густой сметаны. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Запекайте кекс 50 минут при 180 градусах. Достаньте кекс и разрежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек смажьте 15 г Nutella, или больше, по желанию.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как из тыквы приготовить нежный крем-суп с зеленым чаем.