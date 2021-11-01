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Идеальный вариант завтрака или перекуса: рецепт грибного паштета из шампиньонов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Такой паштет можно приготовить абсолютно из любых грибов Новость обновлена 01 ноября 2021, 21:52
Такой паштет можно приготовить абсолютно из любых грибов

Приготовить закуску можно очень быстро

Грибной паштет насыщен пряным вкусом и легкой пикантностью благодаря чесноку и перцу. Кушать такой нежный паштет лучше с гренками или вместе с мясным блюдом. Трудностей приготовление не вызывает, все довольно легко и просто. Также в качестве утреннего аперитива подойдет паштет из говяжьей печени по рецепту Евгения Клопотенко.

Грибной паштет из шампиньонов — рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов
  • 2 небольших лука
  • 2 ч. л. сухого чеснока
  • 50 г растительного масла
  • соль (по вкусу)
  • черный молотый перец (по вкусу)

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нужно тщательно промыть и нарезать на небольшие пластины толщиной 5 мм.
  2. Почистите лук и нарежьте полукольцами.
  3. В глубоком сосуде обжарьте лук до прозрачного цвета в течение 5 минут.
  4. Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и добавьте сухой чеснок. Перемешайте и готовьте еще 15 минут.
  5. Переложите обжаренные грибы с луком в блендер и взбейте в однородную структуру.
  6. Грибной паштет готов!

Ранее "Телеграф" делился рецептом питательного завтрака — печенья из овсяных хлопьев.

Теги:
#Рецепты #Грибы
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