Идеальный вариант завтрака или перекуса: рецепт грибного паштета из шампиньонов

Приготовить закуску можно очень быстро

Грибной паштет насыщен пряным вкусом и легкой пикантностью благодаря чесноку и перцу. Кушать такой нежный паштет лучше с гренками или вместе с мясным блюдом. Трудностей приготовление не вызывает, все довольно легко и просто. Также в качестве утреннего аперитива подойдет паштет из говяжьей печени по рецепту Евгения Клопотенко.

Грибной паштет из шампиньонов — рецепт

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

2 небольших лука

2 ч. л. сухого чеснока

50 г растительного масла

соль (по вкусу)

черный молотый перец (по вкусу)

Способ приготовления:

Шампиньоны нужно тщательно промыть и нарезать на небольшие пластины толщиной 5 мм. Почистите лук и нарежьте полукольцами. В глубоком сосуде обжарьте лук до прозрачного цвета в течение 5 минут. Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и добавьте сухой чеснок. Перемешайте и готовьте еще 15 минут. Переложите обжаренные грибы с луком в блендер и взбейте в однородную структуру. Грибной паштет готов!

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