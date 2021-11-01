Идеальный вариант завтрака или перекуса: рецепт грибного паштета из шампиньонов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 51
Приготовить закуску можно очень быстро
Грибной паштет насыщен пряным вкусом и легкой пикантностью благодаря чесноку и перцу. Кушать такой нежный паштет лучше с гренками или вместе с мясным блюдом. Трудностей приготовление не вызывает, все довольно легко и просто. Также в качестве утреннего аперитива подойдет паштет из говяжьей печени по рецепту Евгения Клопотенко.
Грибной паштет из шампиньонов — рецепт
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов
- 2 небольших лука
- 2 ч. л. сухого чеснока
- 50 г растительного масла
- соль (по вкусу)
- черный молотый перец (по вкусу)
Способ приготовления:
- Шампиньоны нужно тщательно промыть и нарезать на небольшие пластины толщиной 5 мм.
- Почистите лук и нарежьте полукольцами.
- В глубоком сосуде обжарьте лук до прозрачного цвета в течение 5 минут.
- Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и добавьте сухой чеснок. Перемешайте и готовьте еще 15 минут.
- Переложите обжаренные грибы с луком в блендер и взбейте в однородную структуру.
- Грибной паштет готов!
Ранее "Телеграф" делился рецептом питательного завтрака — печенья из овсяных хлопьев.
- Дата публикации
-
- Категория
-