Для создания хорошего настроения: как приготовить глинтвейн с медом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 18
Идеальный напиток для вечерних посиделок в холодное время года.
Прийдя домой с холодной, серой улицы, да если еще и уставший после работы, так и хочется укутаться в теплый плед, надеть любимые теплые носочки и почитать книгу или посмотреть какой-нибудь фильм. Так почему же не добавить такому вечеру особой атмосферы и приготовить вкусный глинтвейн.
На странице в Инстаграм популярного шоу "Мастер Шеф" можно ознакомиться с пошаговым рецептом глинтвейна с медом.
Глинтвейн с медом: ингредиенты
- красное вино 0,7 л
- вода 200 мл
- мед 250 г
- корица – 3 палочки
- кардамон 20 шт.
- гвоздика 20 шт.
- мускатный орех – 1 чайная ложка
Способ приготовления:
- Воду в кастрюле довести до кипения.
- Затем убавить огонь, влить вино, мед, корицу и другие специи. Перемешивать до полного растворения.
- Варить еще 5 минут на слабом огне, после чего снять с плиты, накрыть крышкой и дать настояться 5-7 минут.
Также, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с еще несколькими вариантами приготовления глинтвейна: на белом вине и на гранатовом соке.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-