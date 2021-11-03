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Для создания хорошего настроения: как приготовить глинтвейн с медом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Глинтвейн — это горячий алкогольный напиток на основе вина. Новость обновлена 03 ноября 2021, 13:50
Глинтвейн — это горячий алкогольный напиток на основе вина.

Идеальный напиток для вечерних посиделок в холодное время года.

Прийдя домой с холодной, серой улицы, да если еще и уставший после работы, так и хочется укутаться в теплый плед, надеть любимые теплые носочки и почитать книгу или посмотреть какой-нибудь фильм. Так почему же не добавить такому вечеру особой атмосферы и приготовить вкусный глинтвейн. 

На странице в Инстаграм популярного шоу "Мастер Шеф" можно ознакомиться с пошаговым рецептом глинтвейна с медом. 

Глинтвейн с медом: ингредиенты

  • красное вино 0,7 л
  • вода 200 мл
  • мед 250 г
  • корица – 3 палочки
  • кардамон 20 шт.
  • гвоздика 20 шт.
  • мускатный орех – 1 чайная ложка

Способ приготовления:

  1. Воду в кастрюле довести до кипения.
  2. Затем убавить огонь, влить вино, мед, корицу и другие специи. Перемешивать до полного растворения.
  3. Варить еще 5 минут на слабом огне, после чего снять с плиты, накрыть крышкой и дать настояться 5-7 минут.

Также, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с еще несколькими вариантами приготовления глинтвейна: на белом вине и на гранатовом соке.

Теги:
#Рецепт #Напиток #Рецепты #Глинтвейн #Мастер-шеф
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