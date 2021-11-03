Для создания хорошего настроения: как приготовить глинтвейн с медом

Идеальный напиток для вечерних посиделок в холодное время года.

Прийдя домой с холодной, серой улицы, да если еще и уставший после работы, так и хочется укутаться в теплый плед, надеть любимые теплые носочки и почитать книгу или посмотреть какой-нибудь фильм. Так почему же не добавить такому вечеру особой атмосферы и приготовить вкусный глинтвейн.

На странице в Инстаграм популярного шоу "Мастер Шеф" можно ознакомиться с пошаговым рецептом глинтвейна с медом.

Глинтвейн с медом: ингредиенты

красное вино 0,7 л

вода 200 мл

мед 250 г

корица – 3 палочки

кардамон 20 шт.

гвоздика 20 шт.

мускатный орех – 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Воду в кастрюле довести до кипения. Затем убавить огонь, влить вино, мед, корицу и другие специи. Перемешивать до полного растворения. Варить еще 5 минут на слабом огне, после чего снять с плиты, накрыть крышкой и дать настояться 5-7 минут.

Также, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с еще несколькими вариантами приготовления глинтвейна: на белом вине и на гранатовом соке.