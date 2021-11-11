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Возвращаем себе лето: рецептом фруктового десерта поделился Эктор Хименес-Браво (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Персик Мельба" - десерт с мороженым, ягодами и фруктами Новость обновлена 11 ноября 2021, 21:11
"Персик Мельба" - десерт с мороженым, ягодами и фруктами

Известный шеф-повар предлагает окунуться в лето и побаловать себя десертом с историей

Бессменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился рецептом куриных крылышек с хрустящей корочкой, рассказал, как приготовить классический десерт из мороженого — Peach Melba ("Персик Мельба").

Блюдо было создано французским ресторатором Огюстом Эскофье (в 1892 или 1893 году) в честь австралийской оперной дивы Нелли Мелбы. "Десерт, в который сразу заложили любовь и женскую энергию — это очень вкусно и еще напоминает лето", — написал Эктор Хименес-Браво у себя в Инстаграме.

Десерт "Персик Мельба": рецепт

Ингредиенты:

  • Персик — 1 шт.
  • Малина — 100 гр
  • Воды — 20 гр
  • Сахар — 40 гр
  • Мороженое — 1 шарик
  • Коньяк — 10 гр
  • Миндальные хлопья — 10 гр

Приготовление:

  1. Персик режем пополам и заливаем коньяком на 10 минут.
  2. Малину смешиваем в сотейнике с сахаром и водой, прогреваем в течение 8 минут, затем перебиваем и процеживаем через сито — получаем малиновое кули.
  3. Достаем персик из коньяка и обжариваем на гриле.
  4. Собираем десерт: выкладываем на тарелку персик, малиновое кули, сверху шарик мороженого и посыпаем все миндалем.

Ранее Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".

Теги:
#Десерты #Рецепты #Мороженое #Эктор Хименес Браво
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