Возвращаем себе лето: рецептом фруктового десерта поделился Эктор Хименес-Браво (видео)
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Известный шеф-повар предлагает окунуться в лето и побаловать себя десертом с историей
Бессменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился рецептом куриных крылышек с хрустящей корочкой, рассказал, как приготовить классический десерт из мороженого — Peach Melba ("Персик Мельба").
Блюдо было создано французским ресторатором Огюстом Эскофье (в 1892 или 1893 году) в честь австралийской оперной дивы Нелли Мелбы. "Десерт, в который сразу заложили любовь и женскую энергию — это очень вкусно и еще напоминает лето", — написал Эктор Хименес-Браво у себя в Инстаграме.
Десерт "Персик Мельба": рецепт
Ингредиенты:
- Персик — 1 шт.
- Малина — 100 гр
- Воды — 20 гр
- Сахар — 40 гр
- Мороженое — 1 шарик
- Коньяк — 10 гр
- Миндальные хлопья — 10 гр
Приготовление:
- Персик режем пополам и заливаем коньяком на 10 минут.
- Малину смешиваем в сотейнике с сахаром и водой, прогреваем в течение 8 минут, затем перебиваем и процеживаем через сито — получаем малиновое кули.
- Достаем персик из коньяка и обжариваем на гриле.
- Собираем десерт: выкладываем на тарелку персик, малиновое кули, сверху шарик мороженого и посыпаем все миндалем.
Ранее Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".
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