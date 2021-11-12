Быстро и очень вкусно: топ-3 намазки на бутерброды

Вкусный перекус когда мало времени

Почти для каждого традиционный быстрый перекус – это бутерброд. Но может быть множество вариантов, что положить на хлеб. И для этого не нужно скупать весь магазин. Предлагаем вам три варианта простых, но вкуснейших намазок на бутерброд.

Чрезвычайно вкусный и полезный перекус

Намазка из авокадо

Авокадо измельчить вилкой до состояния каши, добавить по вкусу соль и перец, в конце добавить чуть-чуть сока лимона и все хорошо перемешать. З такой намазкой прекрасно сочетаются вяленые томаты и кусочки сыра.

Намазка из лосося или сельди

Филе сельди или лосося и мягкое сливочное масло (в пропорции один к одному) измельчить в блендере до однородности. Добавить соль по вкусу. По желанию, масло можно заменить сливочным сыром, добавить немного свежей зелени и пару капель лимонного сока. Оба варианта приготовления безумно вкусные!

Намазка из сыра

Твердый или плавленый сыр смешать с отварным яйцом, добавить несколько ложек сметаны и измельчить с помощью блендера до однородности. Можно добавить немного свежего укропа. Посолить по вкусу и можно пробовать!

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