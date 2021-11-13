Укр

Сверху хрустящая, а внутри сочная: Клопотенко поделился секретом утки по-пекински (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Победитель "МастерШеф-5" рассказал, как приготовить утку в домашних условиях Новость обновлена 13 ноября 2021, 10:30
Победитель "МастерШеф-5" рассказал, как приготовить утку в домашних условиях

Очень популярное и знаменитое блюдо китайской кухни

Приготовить утку не так сложно, как кажется на первые взгляд. Для праздничного стола подойдет как обычная запеченная утка, так и утка по-пекински, рецептом которой поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Видео приготовления мяса звезда кулинарного проекта "МастерШеф" опубликовал на YouTube.

Клопотенко обещает, что утка будет иметь невероятно хрустящую корочку, а внутри останется сочной.

Утка по-пекински: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 утка 2,5 кг
  • 2 ст. л. зерен кориандра
  • 2 палочки корицы
  • 5 звездочек бадьяна
  • 180 г соли (60 г на 1 л воды)
  • 2 ст. л. меда
  • 4-5 ст. л. соевого соуса
  • 2 л масла для фритюра
  • 3 л воды

Как приготовить утку по-пекински: пошаговый рецепт

  1. Оделите кожуру утки от мяса.
  2. Вскипятите в большой кастрюле 3 л воды до 80 градусов. Разведите в воде 180 г соли. Выложите утку в большую миску и залейте водой. Добавьте 2 ст. л. зерен кориандра, 2 палочки корицы и 5 звезд бадьяна. Оставьте утку настояться 10-12 часов в этой миске.
  3. Просушите утку бумажным полотенцем, чтобы совсем не осталось влаги и снаружи, и внутри тушки.
  4. В очень большую кастрюлю налейте масло и разогрейте.
  5. Окуните утку во фритюр и поливайте маслом. Поливайте в течение 15 минут со всех сторон, пока утка не приобретет легкий золотистый оттенок.
  6. Положите утку на противень, застеленный пергаментом. Смажьте 2 ст. л. ложками меда и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, в режиме конвекции верх-низ на 30 минут.
  7. Через полчаса достаньте утку и смажьте 4-5 ст. л. соевого соуса с помощью кисточки и верните в духовку, изменив режим на гриль.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как легко приготовить классическое блюдо французской кухни — сытный жульен с курицей и грибами.

Теги:
#Мясо #Рецепты #Евгений Клопотенко
Андрей Бублик
Интервью
"Очередной кризис не стал для нас шоком, украинский бизнес трудно удивить", - Андрей Бублик, Кока-Кола Украина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Андрей Бублик
"Очередной кризис не стал для нас шоком, украинский бизнес трудно удивить", - Андрей Бублик, Кока-Кола Украина
Дата публикации
Категория
Количество новых больных всегда падает к выходным
Выздоровело больше, чем заболело: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 13 ноября
Дата публикации
Категория
Мисс Украина 2021 Александра Яремчук
Участие Украины в Miss World 2021 срывается: почему Александра Яремчук может не поехать на финал
Дата публикации
Категория
Погибшие воины
Украинские десантники погибли на Донбассе: названы имена (фото)
Дата публикации
Категория
В Украине можно вакцинироваться одним из четырех препаратов
Вакцины от коронавируса в Украине: какую прививку лучше выбрать