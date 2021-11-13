Сверху хрустящая, а внутри сочная: Клопотенко поделился секретом утки по-пекински (видео)
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Очень популярное и знаменитое блюдо китайской кухни
Приготовить утку не так сложно, как кажется на первые взгляд. Для праздничного стола подойдет как обычная запеченная утка, так и утка по-пекински, рецептом которой поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Видео приготовления мяса звезда кулинарного проекта "МастерШеф" опубликовал на YouTube.
Клопотенко обещает, что утка будет иметь невероятно хрустящую корочку, а внутри останется сочной.
Утка по-пекински: рецепт
Ингредиенты:
- 1 утка 2,5 кг
- 2 ст. л. зерен кориандра
- 2 палочки корицы
- 5 звездочек бадьяна
- 180 г соли (60 г на 1 л воды)
- 2 ст. л. меда
- 4-5 ст. л. соевого соуса
- 2 л масла для фритюра
- 3 л воды
Как приготовить утку по-пекински: пошаговый рецепт
- Оделите кожуру утки от мяса.
- Вскипятите в большой кастрюле 3 л воды до 80 градусов. Разведите в воде 180 г соли. Выложите утку в большую миску и залейте водой. Добавьте 2 ст. л. зерен кориандра, 2 палочки корицы и 5 звезд бадьяна. Оставьте утку настояться 10-12 часов в этой миске.
- Просушите утку бумажным полотенцем, чтобы совсем не осталось влаги и снаружи, и внутри тушки.
- В очень большую кастрюлю налейте масло и разогрейте.
- Окуните утку во фритюр и поливайте маслом. Поливайте в течение 15 минут со всех сторон, пока утка не приобретет легкий золотистый оттенок.
- Положите утку на противень, застеленный пергаментом. Смажьте 2 ст. л. ложками меда и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, в режиме конвекции верх-низ на 30 минут.
- Через полчаса достаньте утку и смажьте 4-5 ст. л. соевого соуса с помощью кисточки и верните в духовку, изменив режим на гриль.
Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как легко приготовить классическое блюдо французской кухни — сытный жульен с курицей и грибами.
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