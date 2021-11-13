Сверху хрустящая, а внутри сочная: Клопотенко поделился секретом утки по-пекински (видео)

Очень популярное и знаменитое блюдо китайской кухни

Приготовить утку не так сложно, как кажется на первые взгляд. Для праздничного стола подойдет как обычная запеченная утка, так и утка по-пекински, рецептом которой поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Видео приготовления мяса звезда кулинарного проекта "МастерШеф" опубликовал на YouTube.

Клопотенко обещает, что утка будет иметь невероятно хрустящую корочку, а внутри останется сочной.

Утка по-пекински: рецепт

Ингредиенты:

1 утка 2,5 кг

2 ст. л. зерен кориандра

2 палочки корицы

5 звездочек бадьяна

180 г соли (60 г на 1 л воды)

2 ст. л. меда

4-5 ст. л. соевого соуса

2 л масла для фритюра

3 л воды

Как приготовить утку по-пекински: пошаговый рецепт

Оделите кожуру утки от мяса. Вскипятите в большой кастрюле 3 л воды до 80 градусов. Разведите в воде 180 г соли. Выложите утку в большую миску и залейте водой. Добавьте 2 ст. л. зерен кориандра, 2 палочки корицы и 5 звезд бадьяна. Оставьте утку настояться 10-12 часов в этой миске. Просушите утку бумажным полотенцем, чтобы совсем не осталось влаги и снаружи, и внутри тушки. В очень большую кастрюлю налейте масло и разогрейте. Окуните утку во фритюр и поливайте маслом. Поливайте в течение 15 минут со всех сторон, пока утка не приобретет легкий золотистый оттенок. Положите утку на противень, застеленный пергаментом. Смажьте 2 ст. л. ложками меда и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, в режиме конвекции верх-низ на 30 минут. Через полчаса достаньте утку и смажьте 4-5 ст. л. соевого соуса с помощью кисточки и верните в духовку, изменив режим на гриль.

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