Яблочно-морковные сырники, от которых все будут без ума: рецепт

Полезные ингредиенты для здорового питания

Достаточно часто большинство хозяек ломают голову над вопросом, что же такого интересного приготовить на завтрак. И здесь на выручку приходят давно известные рецепты. Такие, например, как рецепты вкусных творожных сырников.

Для приготовления понадобятся самые простые продукты: яблоко и морковь, пишут "Файные рецепты".

Яблочно-морковные сырники: рецепт

Ингредиенты:

250 г творога

4 ст. л. манки

2 белка

2 яблоки

1 морковь

2 ст. л. сахара

1 щепотка корицы

Приготовление:

Почистите морковь и яблоки. Морковь и яблоки натрите на терке и перемешайте. Добавьте творог и сухую манку, и перемешайте. Добавьте корицу и сахар, перемешайте. Яичные белки взбейте в пену и добавьте в творожную массу. Добавляйте пену в 2-3 прихода. Застелите противень пергаментной бумагой. Сформируйте из творожной массы сырники. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до золотистого цвета. Испеченные сырники полейте по вкусу нежной сметаной. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные сырники в духовке с минимальным количеством ингредиентов.