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Яблочно-морковные сырники, от которых все будут без ума: рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Приготовить такие фруктовые сырники очень легко Новость обновлена 15 ноября 2021, 09:40
Приготовить такие фруктовые сырники очень легко

Полезные ингредиенты для здорового питания

Достаточно часто большинство хозяек ломают голову над вопросом, что же такого интересного приготовить на завтрак. И здесь на выручку приходят давно известные рецепты. Такие, например, как рецепты вкусных творожных сырников.

Для приготовления понадобятся самые простые продукты: яблоко и морковь, пишут "Файные рецепты".

Яблочно-морковные сырники: рецепт

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 4 ст. л. манки
  • 2 белка
  • 2 яблоки
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 щепотка корицы

Приготовление:

  1. Почистите морковь и яблоки.
  2. Морковь и яблоки натрите на терке и перемешайте.
  3. Добавьте творог и сухую манку, и перемешайте. Добавьте корицу и сахар, перемешайте.
  4. Яичные белки взбейте в пену и добавьте в творожную массу. Добавляйте пену в 2-3 прихода.
  5. Застелите противень пергаментной бумагой. Сформируйте из творожной массы сырники. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до золотистого цвета.
  6. Испеченные сырники полейте по вкусу нежной сметаной. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные сырники в духовке с минимальным количеством ингредиентов.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Сырники
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