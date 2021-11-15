Яблочно-морковные сырники, от которых все будут без ума: рецепт
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Полезные ингредиенты для здорового питания
Достаточно часто большинство хозяек ломают голову над вопросом, что же такого интересного приготовить на завтрак. И здесь на выручку приходят давно известные рецепты. Такие, например, как рецепты вкусных творожных сырников.
Для приготовления понадобятся самые простые продукты: яблоко и морковь, пишут "Файные рецепты".
Яблочно-морковные сырники: рецепт
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 4 ст. л. манки
- 2 белка
- 2 яблоки
- 1 морковь
- 2 ст. л. сахара
- 1 щепотка корицы
Приготовление:
- Почистите морковь и яблоки.
- Морковь и яблоки натрите на терке и перемешайте.
- Добавьте творог и сухую манку, и перемешайте. Добавьте корицу и сахар, перемешайте.
- Яичные белки взбейте в пену и добавьте в творожную массу. Добавляйте пену в 2-3 прихода.
- Застелите противень пергаментной бумагой. Сформируйте из творожной массы сырники. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут до золотистого цвета.
- Испеченные сырники полейте по вкусу нежной сметаной. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные сырники в духовке с минимальным количеством ингредиентов.
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