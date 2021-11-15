Рецепт вкусного перекуса за 5 минут, который получится у всех
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Марина Боржемская поделилась рецептом легкого перекуса.
Фигура фигурой, а кушать хочется всегда. Но все же пускать насмарку все свои труды в спортзале или дома только потому, что не хочется готовить что-то сложное, перекусив не всегда полезным бутербродом.
Но выход есть. Известны фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом быстрой и легкой, а главное не вредной закуски, которая поможет утолить голод.
"Легкий рецепт закуски, который можно приготовить как себе, так и на стол для гостей" — добавила Боржемская.
Ингредиенты:
- Свежий базилик (или другая зелень)
- Несколько колец помидор
- Черный перец, соль
- Оливковое масло
- Темный хлеб
- Несколько колец моцареллы
- Чеснок
Приготовление:
- Подсушите хлеб в духовке, натрите его чесноком.
- Выложите кольца моцареллы, сверху кольца томата.
- Сбрызните оливковым маслом, посыпьте черным перцем и солью.
- Добавьте несколько листиков базилика.
Ранее, "Телеграф" публиковал топ-3 рецепта ужина на скорую руку.
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