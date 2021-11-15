Укр

Рецепт вкусного перекуса за 5 минут, который получится у всех

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Такой перекус лучше использовать в первой половине дня Новость обновлена 15 ноября 2021, 15:59
Такой перекус лучше использовать в первой половине дня

Марина Боржемская поделилась рецептом легкого перекуса.

Фигура фигурой, а кушать хочется всегда. Но все же пускать насмарку все свои труды в спортзале или дома только потому, что не хочется готовить что-то сложное, перекусив не всегда полезным бутербродом. 

Но выход есть. Известны фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом быстрой и легкой, а главное не вредной закуски, которая поможет утолить голод. 

"Легкий рецепт закуски, который можно приготовить как себе, так и на стол для гостей" — добавила Боржемская. 

Ингредиенты:

  • Свежий базилик (или другая зелень)
  • Несколько колец помидор
  • Черный перец, соль
  • Оливковое масло
  • Темный хлеб
  • Несколько колец моцареллы
  • Чеснок

Приготовление: 

  1. Подсушите хлеб в духовке, натрите его чесноком. 
  2. Выложите кольца моцареллы, сверху кольца томата.
  3. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте черным перцем и солью. 
  4. Добавьте несколько листиков базилика. 

Ранее, "Телеграф" публиковал топ-3 рецепта ужина на скорую руку.

Теги:
#Здоровье #Питание #Бутерброд #Закуска #Марина Боржемская
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