Рецепт вкусного перекуса за 5 минут, который получится у всех

Марина Боржемская поделилась рецептом легкого перекуса.

Фигура фигурой, а кушать хочется всегда. Но все же пускать насмарку все свои труды в спортзале или дома только потому, что не хочется готовить что-то сложное, перекусив не всегда полезным бутербродом.

Но выход есть. Известны фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом быстрой и легкой, а главное не вредной закуски, которая поможет утолить голод.

"Легкий рецепт закуски, который можно приготовить как себе, так и на стол для гостей" — добавила Боржемская.

Ингредиенты:

Свежий базилик (или другая зелень)

Несколько колец помидор

Черный перец, соль

Оливковое масло

Темный хлеб

Несколько колец моцареллы

Чеснок

Приготовление:

Подсушите хлеб в духовке, натрите его чесноком. Выложите кольца моцареллы, сверху кольца томата. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте черным перцем и солью. Добавьте несколько листиков базилика.

Ранее, "Телеграф" публиковал топ-3 рецепта ужина на скорую руку.