Горячий, пряный и невероятно вкусный: простой рецепт ароматного глинтвейна, который получится у всех

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить ароматный глинтвейн.

Осень близится к концу, и совсем скоро города окунуться в зимнюю спячку, возможно даже снежную. И что может быть лучше, чем стаканчик горячего согревающего напитка после рабочего дня. А самым популярный согревающим зимним напитком является глинтвейн.

В мире существует большое количество различных рецептов глинтвейна: классический, на белом вине, безалкогольный, с ромом, с коньяком и многие другие. "Телеграф" предлагает вашему вниманию простой рецепт напитка от главного судьи шоу "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво.

Ингредиенты:

Яблочный сидр 500 мл

Вино красное 750 мл

Корица 2 палочки

Апельсиновый сок 125 мл

Мед 0,5 стакана

Анис по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте яблочный сидр и вино. Вместо сидра можно взять яблочный сок. Добавьте в кастрюлю с алкоголем мед, корицу и щепотку аниса. Поставьте на плиту и варите около 3-4 минут, но не давайте вину закипеть. В конце добавьте апельсиновый сок.

Также, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с еще несколькими вариантами приготовления глинтвейна: на белом вине и на гранатовом соке.