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Горячий, пряный и невероятно вкусный: простой рецепт ароматного глинтвейна, который получится у всех

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Глинтвейн — зимний горячий алкогольный напиток Новость обновлена 15 ноября 2021, 20:39
Глинтвейн — зимний горячий алкогольный напиток

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить ароматный глинтвейн.

Осень близится к концу, и совсем скоро города окунуться в зимнюю спячку, возможно даже снежную. И что может быть лучше, чем стаканчик горячего согревающего напитка после рабочего дня. А самым популярный согревающим зимним напитком является глинтвейн. 

В мире существует большое количество различных рецептов глинтвейна: классический, на белом вине, безалкогольный, с ромом, с коньяком и многие другие. "Телеграф" предлагает вашему вниманию простой рецепт напитка от главного судьи шоу "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

  • Яблочный сидр 500 мл
  • Вино красное 750 мл
  • Корица 2 палочки
  • Апельсиновый сок 125 мл
  • Мед 0,5 стакана
  • Анис по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте яблочный сидр и вино. Вместо сидра можно взять яблочный сок. 
  2. Добавьте в кастрюлю с алкоголем мед, корицу и щепотку аниса.
  3. Поставьте на плиту и варите около 3-4 минут, но не давайте вину закипеть.
  4. В конце добавьте апельсиновый сок.

Также, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с еще несколькими вариантами приготовления глинтвейна: на белом вине и на гранатовом соке.

Теги:
#Рецепт #Глинтвейн #Эктор Хименес Браво
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