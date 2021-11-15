Горячий, пряный и невероятно вкусный: простой рецепт ароматного глинтвейна, который получится у всех
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Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" рассказал, как приготовить ароматный глинтвейн.
Осень близится к концу, и совсем скоро города окунуться в зимнюю спячку, возможно даже снежную. И что может быть лучше, чем стаканчик горячего согревающего напитка после рабочего дня. А самым популярный согревающим зимним напитком является глинтвейн.
В мире существует большое количество различных рецептов глинтвейна: классический, на белом вине, безалкогольный, с ромом, с коньяком и многие другие. "Телеграф" предлагает вашему вниманию простой рецепт напитка от главного судьи шоу "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво.
Ингредиенты:
- Яблочный сидр 500 мл
- Вино красное 750 мл
- Корица 2 палочки
- Апельсиновый сок 125 мл
- Мед 0,5 стакана
- Анис по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте яблочный сидр и вино. Вместо сидра можно взять яблочный сок.
- Добавьте в кастрюлю с алкоголем мед, корицу и щепотку аниса.
- Поставьте на плиту и варите около 3-4 минут, но не давайте вину закипеть.
- В конце добавьте апельсиновый сок.
Также, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с еще несколькими вариантами приготовления глинтвейна: на белом вине и на гранатовом соке.
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