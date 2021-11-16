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Как приготовить нежнейшие сырники без муки: простой рецепт

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Без муки сырники получаются очень вкусными Новость обновлена 16 ноября 2021, 15:00
Без муки сырники получаются очень вкусными

Сырники без муки готовить очень легко и быстро

Многие хозяйки задумываются над тем, чем побаловать своих домочадцев холодными осенними вечерами. Сейчас в Украине сезон тыквы и замечательным блюдом могут быть тыквенные оладьи, рецептом которых недавно делился "Телеграф", а можно приготовить нежнейшие легкие сырники без сахара.

Простым и оригинальным рецептом сырников в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей.

Ингредиенты:

  • Творог – 900 гр;
  • Сахар – 4-6 ложек;
  • Яйца – 1 шт.;
  • Ваниль по вкусу;
  • Манка – 75 гр.

Приготовление:

  1. Берем сухой, жирный творог и перекладываем в удобную миску. Разминаем вилкой.
  2. Добавляем яйцо, ваниль, сахара и манку. Все тщательно перемешиваем.
  3. Оставляем на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
  4. Делим творожную массу на части и формируем несколько колбасок, которые разрезаем на кусочки 3-4 см.
  5. Получившиеся бочоночки обдаем немного мукой и выравниваем форму плоскостью ножа.
  6. Отправляем минут на 15 в морозильную камеру.
  7. Немного подмерзшие сырники выкладываем на разогретую сковородку и обжариваем на подсолнечном масле на медленном огне до румяной корочки.

Подавая на стол такие сырники можно немного посыпать сахарной пудрой и украсить фруктами или ягодами.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить яблочно-морковные сырники.

Теги:
#Рецепты #Творог #Сырники
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