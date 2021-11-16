Как приготовить нежнейшие сырники без муки: простой рецепт

Сырники без муки готовить очень легко и быстро

Многие хозяйки задумываются над тем, чем побаловать своих домочадцев холодными осенними вечерами. Сейчас в Украине сезон тыквы и замечательным блюдом могут быть тыквенные оладьи, рецептом которых недавно делился "Телеграф", а можно приготовить нежнейшие легкие сырники без сахара.

Простым и оригинальным рецептом сырников в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей.

Ингредиенты:

Творог – 900 гр;

Сахар – 4-6 ложек;

Яйца – 1 шт.;

Ваниль по вкусу;

Манка – 75 гр.

Приготовление:

Берем сухой, жирный творог и перекладываем в удобную миску. Разминаем вилкой. Добавляем яйцо, ваниль, сахара и манку. Все тщательно перемешиваем. Оставляем на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Делим творожную массу на части и формируем несколько колбасок, которые разрезаем на кусочки 3-4 см. Получившиеся бочоночки обдаем немного мукой и выравниваем форму плоскостью ножа. Отправляем минут на 15 в морозильную камеру. Немного подмерзшие сырники выкладываем на разогретую сковородку и обжариваем на подсолнечном масле на медленном огне до румяной корочки.

Подавая на стол такие сырники можно немного посыпать сахарной пудрой и украсить фруктами или ягодами.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить яблочно-морковные сырники.