Как приготовить нежнейшие сырники без муки: простой рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 35
Сырники без муки готовить очень легко и быстро
Многие хозяйки задумываются над тем, чем побаловать своих домочадцев холодными осенними вечерами. Сейчас в Украине сезон тыквы и замечательным блюдом могут быть тыквенные оладьи, рецептом которых недавно делился "Телеграф", а можно приготовить нежнейшие легкие сырники без сахара.
Простым и оригинальным рецептом сырников в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей.
Ингредиенты:
- Творог – 900 гр;
- Сахар – 4-6 ложек;
- Яйца – 1 шт.;
- Ваниль по вкусу;
- Манка – 75 гр.
Приготовление:
- Берем сухой, жирный творог и перекладываем в удобную миску. Разминаем вилкой.
- Добавляем яйцо, ваниль, сахара и манку. Все тщательно перемешиваем.
- Оставляем на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
- Делим творожную массу на части и формируем несколько колбасок, которые разрезаем на кусочки 3-4 см.
- Получившиеся бочоночки обдаем немного мукой и выравниваем форму плоскостью ножа.
- Отправляем минут на 15 в морозильную камеру.
- Немного подмерзшие сырники выкладываем на разогретую сковородку и обжариваем на подсолнечном масле на медленном огне до румяной корочки.
Подавая на стол такие сырники можно немного посыпать сахарной пудрой и украсить фруктами или ягодами.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить яблочно-морковные сырники.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-