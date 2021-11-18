Зеленый борщ со щавелем: рецепт традиционного украинского блюда

В зеленый борщ, кроме щавеля, можно добавлять любую любимую зелень

Зеленый борщ – одно из самых вкусных украинских блюд. В отличие от красного борща он требует немного меньше усилий и времени, но все равно имеет необыкновенный вкус.

Ингредиенты:

Мясо свинины – 400 г;

Картофель — 3 шт;

Щавель – 100 г;

Зелень (укроп, петрушка) — 50 г;

Яйца – 2 шт;

Вода – 2.5-3 л;

Лавровый лист – 2 шт;

Растительное масло для жарки;

Соль и перец.

Приготовление:

Для начала приготовьте мясной бульон. Мясо нужно промыть и порезать на маленькие кусочки. Если вы используете ребра, также разрежьте их на куски произвольной формы. Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, затем варите в течение одного часа. Регулярно снимайте пенку, которая собирается пленкой на воде. После этого извлеките мясо и промойте его. Бульон процедите через сито и верните обратно в кастрюлю. И снова поставьте на медленный огонь. Все овощи очистите от скорлупы. Картошку нарежьте кубиками, а лук - мелко. Картофель добавьте в кастрюлю. В отдельной посуде отварите яйца до готовности. Пока варятся яйца, необходимо поджарить лук на растительном масле до золотого цвета, и добавить тоже в кастрюлю. Сваренные и охлажденные яйца очистите от скорлупы и порежьте кубиками. Когда картофель будет мягким, добавьте в кастрюлю яйца. Щавель и зелень необходимо промыть и мелко нарезать, а затем также добавить к мясу и картофелю. После этого добавьте специи, лавровый лист, соль и перец. Выключите плиту и накройте кастрюлю крышкой. Дайте готовому борщу 15-20 минут настояться. После этого, блюдо можно пробовать. Подавайте борщ на стол со сметаной.

Приятного аппетита!

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