Укр

Зеленый борщ со щавелем: рецепт традиционного украинского блюда

Автор
Яна Мосийчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
67
Зеленый борщ – одно из национальных украинских блюд Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:24
Зеленый борщ – одно из национальных украинских блюд

В зеленый борщ, кроме щавеля, можно добавлять любую любимую зелень

Зеленый борщ – одно из самых вкусных украинских блюд. В отличие от красного борща он требует немного меньше усилий и времени, но все равно имеет необыкновенный вкус.

Ингредиенты:

  • Мясо свинины – 400 г;
  • Картофель — 3 шт;
  • Щавель – 100 г;
  • Зелень (укроп, петрушка) — 50 г;
  • Яйца – 2 шт;
  • Вода – 2.5-3 л;
  • Лавровый лист – 2 шт;
  • Растительное масло для жарки;
  • Соль и перец.

Приготовление:

  1. Для начала приготовьте мясной бульон. Мясо нужно промыть и порезать на маленькие кусочки. Если вы используете ребра, также разрежьте их на куски произвольной формы. Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, затем варите в течение одного часа. Регулярно снимайте пенку, которая собирается пленкой на воде.
  2. После этого извлеките мясо и промойте его. Бульон процедите через сито и верните обратно в кастрюлю. И снова поставьте на медленный огонь.
  3. Все овощи очистите от скорлупы. Картошку нарежьте кубиками, а лук - мелко. Картофель добавьте в кастрюлю.
  4. В отдельной посуде отварите яйца до готовности.
  5. Пока варятся яйца, необходимо поджарить лук на растительном масле до золотого цвета, и добавить тоже в кастрюлю.
  6. Сваренные и охлажденные яйца очистите от скорлупы и порежьте кубиками.
  7. Когда картофель будет мягким, добавьте в кастрюлю яйца.
  8. Щавель и зелень необходимо промыть и мелко нарезать, а затем также добавить к мясу и картофелю.
  9. После этого добавьте специи, лавровый лист, соль и перец.
  10. Выключите плиту и накройте кастрюлю крышкой.
  11. Дайте готовому борщу 15-20 минут настояться.
  12. После этого, блюдо можно пробовать.
  13. Подавайте борщ на стол со сметаной.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" поделился рецептом супа-пюре из тыквы.

Теги:
#Борщ #Зеленый борщ #Украинский борщ
Говорят, что семья не состояла на учете в полиции и была благополучной
В регионах
Пожар убил сразу четверых детей: причины и фото с места страшной трагедии на Хмельнитчине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Говорят, что семья не состояла на учете в полиции и была благополучной
Пожар убил сразу четверых детей: причины и фото с места страшной трагедии на Хмельнитчине
Дата публикации
Категория
314 нардепов решили снять законопроект с повестки голосования
Нашумевший "антиахметовский" законопроект 5600 поставили на паузу: известна возможная причина
Дата публикации
Категория
Известный блогер и публицист активно поддерживает Банковую
Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком (видео)
Дата публикации
Категория
С моста - в холодный Днепр
Патрульные ночью нырнули в Днепр вслед за самоубийцей: "В воде мы видели лишь силуэт, шевелящий рукой" (видео)
Дата публикации
Категория
Место преступления оцепила полиция
В Николаеве застрелили бизнесмена: последние детали и фото