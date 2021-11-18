Зеленый борщ со щавелем: рецепт традиционного украинского блюда
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В зеленый борщ, кроме щавеля, можно добавлять любую любимую зелень
Зеленый борщ – одно из самых вкусных украинских блюд. В отличие от красного борща он требует немного меньше усилий и времени, но все равно имеет необыкновенный вкус.
Ингредиенты:
- Мясо свинины – 400 г;
- Картофель — 3 шт;
- Щавель – 100 г;
- Зелень (укроп, петрушка) — 50 г;
- Яйца – 2 шт;
- Вода – 2.5-3 л;
- Лавровый лист – 2 шт;
- Растительное масло для жарки;
- Соль и перец.
Приготовление:
- Для начала приготовьте мясной бульон. Мясо нужно промыть и порезать на маленькие кусочки. Если вы используете ребра, также разрежьте их на куски произвольной формы. Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, затем варите в течение одного часа. Регулярно снимайте пенку, которая собирается пленкой на воде.
- После этого извлеките мясо и промойте его. Бульон процедите через сито и верните обратно в кастрюлю. И снова поставьте на медленный огонь.
- Все овощи очистите от скорлупы. Картошку нарежьте кубиками, а лук - мелко. Картофель добавьте в кастрюлю.
- В отдельной посуде отварите яйца до готовности.
- Пока варятся яйца, необходимо поджарить лук на растительном масле до золотого цвета, и добавить тоже в кастрюлю.
- Сваренные и охлажденные яйца очистите от скорлупы и порежьте кубиками.
- Когда картофель будет мягким, добавьте в кастрюлю яйца.
- Щавель и зелень необходимо промыть и мелко нарезать, а затем также добавить к мясу и картофелю.
- После этого добавьте специи, лавровый лист, соль и перец.
- Выключите плиту и накройте кастрюлю крышкой.
- Дайте готовому борщу 15-20 минут настояться.
- После этого, блюдо можно пробовать.
- Подавайте борщ на стол со сметаной.
Приятного аппетита!
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