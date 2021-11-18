Быстро и вкусно: рецепт легкого перекуса из лаваша

Закуска может стать полноценной альтернативой сытному завтраку или ужину

Блюда из лаваша готовятся очень легко и быстро, например, чебуреки из лаваша в духовке. Кроме того, это отличная идея и для тех, кто считает калории, и для тех, кто любит сытно и вкусно покушать.

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко опубликовала рецепт на своем канале на YouTube.

По ее словам, на приготовление такого перекуса вы потратите немного времени, а закуска получится хрустящей, сочной, сытной и вкусной.

Ингредиенты:

2 круглых лаваша (диаметром 25 см.);

130 гр. колбасы (ветчина, балык или любое готовое мясо);

1 помидор;

1 баночка мягкого плавленого сыра (90 гр.);

100 гр. обычного сыра;

4 яйца;

свежая петрушка;

соль, перец черный молотый по вкусу;

растительное масло.

Приготовление:

Колбасу или другое готовое мясо нарезаем тонкими кружочками. Нарезаем тонкими дольками помидор. Нарезаем петрушку. Натираем на терке твердый сыр. Яйца взбиваем с солью и перцем. Разогреваем сковородку с небольшим количеством растительного масла. В сковородку выливаем половину яичной массы и сверху выкладываем лаваш. Когда яйца поджарились, все переворачиваем и смазываем яйца плавленым сиром. По центру выкладываем половину помидоров и колбасы, посыпаем петрушкой и обильно посыпаем натертым сыром. Подворачиваем края и формируем рулет. Рулет обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

Видеорецепт:

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