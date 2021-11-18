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Быстро и вкусно: рецепт легкого перекуса из лаваша

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Блюда из лаваша готовятся очень быстро Новость обновлена 18 ноября 2021, 12:54
Блюда из лаваша готовятся очень быстро

Закуска может стать полноценной альтернативой сытному завтраку или ужину

Блюда из лаваша готовятся очень легко и быстро, например, чебуреки из лаваша в духовке. Кроме того, это отличная идея и для тех, кто считает калории, и для тех, кто любит сытно и вкусно покушать.

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко опубликовала рецепт на своем канале на YouTube.

По ее словам, на приготовление такого перекуса вы потратите немного времени, а закуска получится хрустящей, сочной, сытной и вкусной.

Ингредиенты:

  • 2 круглых лаваша (диаметром 25 см.);
  • 130 гр. колбасы (ветчина, балык или любое готовое мясо);
  • 1 помидор;
  • 1 баночка мягкого плавленого сыра (90 гр.);
  • 100 гр. обычного сыра;
  • 4 яйца;
  • свежая петрушка;
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Колбасу или другое готовое мясо нарезаем тонкими кружочками.
  2. Нарезаем тонкими дольками помидор.
  3. Нарезаем петрушку.
  4. Натираем на терке твердый сыр.
  5. Яйца взбиваем с солью и перцем.
  6. Разогреваем сковородку с небольшим количеством растительного масла.
  7. В сковородку выливаем половину яичной массы и сверху выкладываем лаваш.
  8. Когда яйца поджарились, все переворачиваем и смазываем яйца плавленым сиром.
  9. По центру выкладываем половину помидоров и колбасы, посыпаем петрушкой и обильно посыпаем натертым сыром.
  10. Подворачиваем края и формируем рулет.
  11. Рулет обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как за пять минут приготовить вкусный и легкий перекус.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Перекус #Лаваш
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