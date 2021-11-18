Быстро и вкусно: рецепт легкого перекуса из лаваша
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Закуска может стать полноценной альтернативой сытному завтраку или ужину
Блюда из лаваша готовятся очень легко и быстро, например, чебуреки из лаваша в духовке. Кроме того, это отличная идея и для тех, кто считает калории, и для тех, кто любит сытно и вкусно покушать.
Кулинарный блогер Наталья Пархоменко опубликовала рецепт на своем канале на YouTube.
По ее словам, на приготовление такого перекуса вы потратите немного времени, а закуска получится хрустящей, сочной, сытной и вкусной.
Ингредиенты:
- 2 круглых лаваша (диаметром 25 см.);
- 130 гр. колбасы (ветчина, балык или любое готовое мясо);
- 1 помидор;
- 1 баночка мягкого плавленого сыра (90 гр.);
- 100 гр. обычного сыра;
- 4 яйца;
- свежая петрушка;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление:
- Колбасу или другое готовое мясо нарезаем тонкими кружочками.
- Нарезаем тонкими дольками помидор.
- Нарезаем петрушку.
- Натираем на терке твердый сыр.
- Яйца взбиваем с солью и перцем.
- Разогреваем сковородку с небольшим количеством растительного масла.
- В сковородку выливаем половину яичной массы и сверху выкладываем лаваш.
- Когда яйца поджарились, все переворачиваем и смазываем яйца плавленым сиром.
- По центру выкладываем половину помидоров и колбасы, посыпаем петрушкой и обильно посыпаем натертым сыром.
- Подворачиваем края и формируем рулет.
- Рулет обжариваем с двух сторон до румяной корочки.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как за пять минут приготовить вкусный и легкий перекус.
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