Невероятно вкусное заварное пирожное "Шу-шу": Лиза Глинская показала, как приготовить десерт (видео)
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Победительница второго сезона "МастерШефа" знает толк в сладких блюдах
Прихотливым сладкоежкам всегда хочется чего-нибудь нового. Чтобы удовлетворить их гастрономические желания, приходится искать рецепты необычных десертов. Одним таким поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить классический тертый пирог с яблоками. Заварное пирожное "шу-шу" готовится долго, но результат от приготовления того стоит!
Нежное и воздушное заварное пирожное "шу-шу" с шоколадным кремом
Ингредиенты:
Штройзель (посыпка):
- 50 г муки
- 50 г сахара
- 40 г сливочного масла (холодное, жирность не менее 82%)
Заварное тесто (расчет на 60 шт.):
- 125 мл молока (жирность 2,6-3,2%)
- 125 мл воды
- 2 г соли
- 10 г сахара
- 100 г сливочного масла (жирность не менее 82%)
- 150 г муки
- 250 г яиц
Шоколадный бисквит:
- 140 г. сливочного масла (размягченного) (3/4 пачки масла)
- 150 г. сахара (3/4 стакана или 6 ст. ложек с горкой)
- 180 г яйца (3,5 шт.)
- 80 мл. сливок (жирность не менее 30%) (6 ст. ложек)
- 90 г. черного шоколада (0,5 стакана)
- 140 г. муки (7 ст. ложек без горки)
- 40 г. миндальной муки (1 ст. ложка с горкой)
- 6 г. разрыхлителя (1 ч. ложка)
- 30 г. какао-порошка (1 ст. ложка с горкой)
Взбитый шоколадный ганаш:
- 100 г. белого шоколада (0,5 стакана)
- 140 г. молочного шоколада (3/4 стакана)
- 20 г. сиропа глюкозы или меда (1 ст. ложка)
- 180 мл. сливок (жирность не менее 30%) — 1 часть (1 стакан)
- 280 мл. сливок (жирность не менее 30%) — 2 часть (1,5 стакана)
Шоколадный заварной крем:
- 300 мл. молока
- 60 г. желтка
- 20 г сахара
- 15 г. муки
- 15 г. кукурузного крахмала
- 15 г. сливочного масла
- 50 г. черного шоколада
Шоколадная глазурь "Гурме"
- 500 г. черного шоколада
- 50 мл. растительного масла
- 30 г. какао-крупки (фундука или миндаля)
Как приготовить заварное пирожное "Шу-шу", смотрите в новом видеоуроке Лизы Глинской:
Ранее Лиза Глинская рассказала, какие блюда можно приготовить из обычного творога.
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