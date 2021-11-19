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Невероятно вкусное заварное пирожное "Шу-шу": Лиза Глинская показала, как приготовить десерт (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Приготовление не быстрое, но результат того стоит Новость обновлена 19 ноября 2021, 10:43
Приготовление не быстрое, но результат того стоит

Победительница второго сезона "МастерШефа" знает толк в сладких блюдах

Прихотливым сладкоежкам всегда хочется чего-нибудь нового. Чтобы удовлетворить их гастрономические желания, приходится искать рецепты необычных десертов. Одним таким поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить классический тертый пирог с яблоками. Заварное пирожное "шу-шу" готовится долго, но результат от приготовления того стоит!

Нежное и воздушное заварное пирожное "шу-шу" с шоколадным кремом

Ингредиенты:

Штройзель (посыпка):⁣

  • 50 г муки ⁣
  • 50 г сахара ⁣
  • 40 г сливочного масла (холодное, жирность не менее 82%)⁣

Заварное тесто (расчет на 60 шт.):⁣

  • 125 мл молока (жирность 2,6-3,2%)⁣
  • 125 мл воды ⁣
  • 2 г соли ⁣
  • 10 г сахара ⁣
  • 100 г сливочного масла (жирность не менее 82%)⁣
  • 150 г муки ⁣
  • 250 г яиц ⁣

Шоколадный бисквит:

  • 140 г. сливочного масла (размягченного) (3/4 пачки масла)
  • 150 г. сахара (3/4 стакана или 6 ст. ложек с горкой)
  • 180 г яйца (3,5 шт.)
  • 80 мл. сливок (жирность не менее 30%) (6 ст. ложек)
  • 90 г. черного шоколада (0,5 стакана)
  • 140 г. муки (7 ст. ложек без горки)
  • 40 г. миндальной муки (1 ст. ложка с горкой)
  • 6 г. разрыхлителя (1 ч. ложка)
  • 30 г. какао-порошка (1 ст. ложка с горкой)

Взбитый шоколадный ганаш:

  • 100 г. белого шоколада (0,5 стакана)
  • 140 г. молочного шоколада (3/4 стакана)
  • 20 г. сиропа глюкозы или меда (1 ст. ложка)
  • 180 мл. сливок (жирность не менее 30%) — 1 часть (1 стакан)
  • 280 мл. сливок (жирность не менее 30%) — 2 часть (1,5 стакана)

Шоколадный заварной крем:⁣

  • 300 мл. молока ⁣
  • 60 г. желтка ⁣
  • 20 г сахара ⁣
  • 15 г. муки ⁣
  • 15 г. кукурузного крахмала ⁣
  • 15 г. сливочного масла ⁣
  • 50 г. черного шоколада ⁣

⁣Шоколадная глазурь "Гурме"⁣

  • 500 г. черного шоколада ⁣
  • 50 мл. растительного масла ⁣
  • 30 г. какао-крупки (фундука или миндаля) ⁣

Как приготовить заварное пирожное "Шу-шу", смотрите в новом видеоуроке Лизы Глинской:

Ранее Лиза Глинская рассказала, какие блюда можно приготовить из обычного творога.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Лиза Глинская
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