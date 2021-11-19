Невероятно вкусное заварное пирожное "Шу-шу": Лиза Глинская показала, как приготовить десерт (видео)

Победительница второго сезона "МастерШефа" знает толк в сладких блюдах

Прихотливым сладкоежкам всегда хочется чего-нибудь нового. Чтобы удовлетворить их гастрономические желания, приходится искать рецепты необычных десертов. Одним таким поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как приготовить классический тертый пирог с яблоками. Заварное пирожное "шу-шу" готовится долго, но результат от приготовления того стоит!

Нежное и воздушное заварное пирожное "шу-шу" с шоколадным кремом

Ингредиенты:

Штройзель (посыпка):⁣

50 г муки ⁣

50 г сахара ⁣

40 г сливочного масла (холодное, жирность не менее 82%)⁣

Заварное тесто (расчет на 60 шт.):⁣

125 мл молока (жирность 2,6-3,2%)⁣

125 мл воды ⁣

2 г соли ⁣

10 г сахара ⁣

100 г сливочного масла (жирность не менее 82%)⁣

150 г муки ⁣

250 г яиц ⁣

Шоколадный бисквит:

140 г. сливочного масла (размягченного) (3/4 пачки масла)

150 г. сахара (3/4 стакана или 6 ст. ложек с горкой)

180 г яйца (3,5 шт.)

80 мл. сливок (жирность не менее 30%) (6 ст. ложек)

90 г. черного шоколада (0,5 стакана)

140 г. муки (7 ст. ложек без горки)

40 г. миндальной муки (1 ст. ложка с горкой)

6 г. разрыхлителя (1 ч. ложка)

30 г. какао-порошка (1 ст. ложка с горкой)

Взбитый шоколадный ганаш:

100 г. белого шоколада (0,5 стакана)

140 г. молочного шоколада (3/4 стакана)

20 г. сиропа глюкозы или меда (1 ст. ложка)

180 мл. сливок (жирность не менее 30%) — 1 часть (1 стакан)

280 мл. сливок (жирность не менее 30%) — 2 часть (1,5 стакана)

Шоколадный заварной крем:⁣

300 мл. молока ⁣

60 г. желтка ⁣

20 г сахара ⁣

15 г. муки ⁣

15 г. кукурузного крахмала ⁣

15 г. сливочного масла ⁣

50 г. черного шоколада ⁣

⁣Шоколадная глазурь "Гурме"⁣

500 г. черного шоколада ⁣

50 мл. растительного масла ⁣

30 г. какао-крупки (фундука или миндаля) ⁣

Как приготовить заварное пирожное "Шу-шу", смотрите в новом видеоуроке Лизы Глинской:

Ранее Лиза Глинская рассказала, какие блюда можно приготовить из обычного творога.