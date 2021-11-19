Лучший согревающий напиток для уютной осени: рецепт

Когда начались холода и дожди, так хочется уюта и тепла. Самый лучший способ согреться осенью – это имбирный чай.

Этот напиток не только хорошо согревает, но и обладает множеством полезных свойств: оказывает антиоксидантное, обезболивающее, спазмолитическое, заживляющее и противовоспалительное действие, тонизирует и повышает аппетит. А еще имбирный чай защищает от паразитов и улучшает иммунитет.

Ингредиенты:

- корень имбиря – 2 ч. л.

- лимон – несколько долек

- мед – по вкусу

- мята – несколько листиков

Приготовление:

Корень имбиря натираем на мелкой терке или мелко режем. В заварочный чайник добавляем имбирь, дольки лимона, листики мяты и заливаем кипятком. Когда чай настоялся, разливаем по чашкам и добавляем мед по вкусу.

Важно! Мед не стоит добавлять сразу ко всем остальным ингредиентам и заливать кипятком, поскольку в очень горячей воде теряются все полезные свойства меда.

Существует множество рецептов имбирного чая — с куркумой и корицей, с молоком и кардамоном, облепихой и др. В принципе можно использовать любые пряности и ягоды. Выбирайте на свой вкус и пейте на здоровье! Согревайтесь холодными осенними вечерами!

Ранее мы писали о том, что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь.