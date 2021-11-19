Что добавить в тесто для блинов, чтобы они наверняка получились: лайфхаки и рецепт

Готовите блины? На что обратить внимание и что добавить в тесто, чтобы они наверняка получились упругими, и в то же время таяли во рту?

Для многих из нас блины – любимое блюдо. Готовят их и сладкими, и солеными, с разнообразными начинками: мясом, рыбой, капустой, творогом, вареньем и пр. Подавать их можно как в обычные дни, так и к праздничному столу.

На что же обратить внимание и что добавить в тесто для блинов, чтобы они наверняка получились упругими, и в то же время таяли во рту?

Вот наши лайфхаки:

1. Тесто нужно перемешивать и растирать до тех пор, пока не будет комочков.

2. Добавьте в тесто 1-2 ст. ложки растительного масла. Тесто станет более упругим и не будет прилипать к сковороде.

3. Сковородку перед жаркой каждого блина надо смазывать кусочком сала или растительным маслом, но совсем немного. Много масла не лейте!

Итак, рецепт:

Ингредиенты:

- молоко – 2 стакана

- яйцо – 1 шт.

- растительное масло – 1-2 ст. ложки

- сахар – 2-3 ст. ложки

- соль – щепотка

- мука – 200 г

Приготовление:

Смешиваем яйцо, сахар, соль. Добавляем немного молока, перемешиваем. Всыпаем всю муку, перемешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем оставшееся молоко. Перемешиваем тесто до однородности. Тесто должно быть по консистенции, как жидкая сметана. Обжариваем блины на хорошо разогретой сковороде, смазав ее кусочком сала или растительным маслом. Выливаем порцию теста, и когда снизу подрумянится, переворачиваем на другую сторону. Блины подаем горячими!

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