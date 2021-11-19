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Блюдо для настоящих мужчин: оригинальный рецепт румяной и ароматной свиной рульки

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Как приготовить сочную свиную рульку в духовке Новость обновлена 19 ноября 2021, 14:42
Как приготовить сочную свиную рульку в духовке

Кулинарный блогер рекомендует подавать запеченную в духовке рульку с соленьями

В пятницу, 19 ноября, украинцы отмечают Международный день мужчин. Порадовать представителей мужского пола можно приготовленной по оригинальному рецепту свиной рулькой.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Девушка отмечает, что приготовленная по ее рецепту рулька получается аппетитной, румяной, очень ароматной, сочной, нежной и невероятно вкусной. При этом, говорит Наталья Пархоменко, готовить ее очень легко.

Ингредиенты:

  • свиная рулька весом 2 кг.;
  • 1 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца;
  • 1 ч. л. молотого кориандра;
  • 1 ст. л. приправы для свинины;
  • 1 ч. л. хмели-сунели;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 4 листика лаврового листа.

Соус:

  • 1 ст. л. меда;
  • 1 ст. л. обычного кетчупа;
  • 1 ст. л. соуса барбекю (BBQ);
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ч. л. молотой паприки;
  • 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

  • Рульку хорошо промываем холодной проточной водой и обмакиваем бумажным полотенцем, чтобы на ней не осталось влаги.
  • Все приправы хорошо перемешиваем с солью.
  • Чеснок разрезаем на несколько кусочков, добавляем немного приправ и хорошо перемешиваем.
  • Делаем ножом небольшие углубления в рульке и вставляем в них чеснок.
  • Рульку с чесноком хорошо обмазываем приправами.
  • Перекладываем рульку в рукав для запекания, добавляем лавровый лист и завязываем.
  • Отправляем рульку в холодильник минимум на два часа, но лучше оставить ее там на ночь.
  • Отправляем рукав с рулькой в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

Пока запекается рулька, приготовим соус:

  • Смешиваем мед, кетчуп, соус барбекю, молотую паприку, лимоный сок, чеснок и все хорошо перемешиваем.
  • Достаем рульку из духовки, разрезаем рукав, намазываем рульку соусом и отправляем в духовку еще на 15 минут.

Видеорецепт:

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Теги:
#Мужчины #Рецепт #Свинина
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