Блюдо для настоящих мужчин: оригинальный рецепт румяной и ароматной свиной рульки

Кулинарный блогер рекомендует подавать запеченную в духовке рульку с соленьями

В пятницу, 19 ноября, украинцы отмечают Международный день мужчин. Порадовать представителей мужского пола можно приготовленной по оригинальному рецепту свиной рулькой.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Девушка отмечает, что приготовленная по ее рецепту рулька получается аппетитной, румяной, очень ароматной, сочной, нежной и невероятно вкусной. При этом, говорит Наталья Пархоменко, готовить ее очень легко.

Ингредиенты:

свиная рулька весом 2 кг.;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. черного молотого перца;

1 ч. л. молотого кориандра;

1 ст. л. приправы для свинины;

1 ч. л. хмели-сунели;

3 зубчика чеснока;

4 листика лаврового листа.

Соус:

1 ст. л. меда;

1 ст. л. обычного кетчупа;

1 ст. л. соуса барбекю (BBQ);

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. молотой паприки;

2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Рульку хорошо промываем холодной проточной водой и обмакиваем бумажным полотенцем, чтобы на ней не осталось влаги.

Все приправы хорошо перемешиваем с солью.

Чеснок разрезаем на несколько кусочков, добавляем немного приправ и хорошо перемешиваем.

Делаем ножом небольшие углубления в рульке и вставляем в них чеснок.

Рульку с чесноком хорошо обмазываем приправами.

Перекладываем рульку в рукав для запекания, добавляем лавровый лист и завязываем.

Отправляем рульку в холодильник минимум на два часа, но лучше оставить ее там на ночь.

Отправляем рукав с рулькой в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

Пока запекается рулька, приготовим соус:

Смешиваем мед, кетчуп, соус барбекю, молотую паприку, лимоный сок, чеснок и все хорошо перемешиваем.

Достаем рульку из духовки, разрезаем рукав, намазываем рульку соусом и отправляем в духовку еще на 15 минут.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" опубликовал рецепт вкусного и легкого перекуса из лаваша