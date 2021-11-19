Блюдо для настоящих мужчин: оригинальный рецепт румяной и ароматной свиной рульки
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Кулинарный блогер рекомендует подавать запеченную в духовке рульку с соленьями
В пятницу, 19 ноября, украинцы отмечают Международный день мужчин. Порадовать представителей мужского пола можно приготовленной по оригинальному рецепту свиной рулькой.
Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Девушка отмечает, что приготовленная по ее рецепту рулька получается аппетитной, румяной, очень ароматной, сочной, нежной и невероятно вкусной. При этом, говорит Наталья Пархоменко, готовить ее очень легко.
Ингредиенты:
- свиная рулька весом 2 кг.;
- 1 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. черного молотого перца;
- 1 ч. л. молотого кориандра;
- 1 ст. л. приправы для свинины;
- 1 ч. л. хмели-сунели;
- 3 зубчика чеснока;
- 4 листика лаврового листа.
Соус:
- 1 ст. л. меда;
- 1 ст. л. обычного кетчупа;
- 1 ст. л. соуса барбекю (BBQ);
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. молотой паприки;
- 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Рульку хорошо промываем холодной проточной водой и обмакиваем бумажным полотенцем, чтобы на ней не осталось влаги.
- Все приправы хорошо перемешиваем с солью.
- Чеснок разрезаем на несколько кусочков, добавляем немного приправ и хорошо перемешиваем.
- Делаем ножом небольшие углубления в рульке и вставляем в них чеснок.
- Рульку с чесноком хорошо обмазываем приправами.
- Перекладываем рульку в рукав для запекания, добавляем лавровый лист и завязываем.
- Отправляем рульку в холодильник минимум на два часа, но лучше оставить ее там на ночь.
- Отправляем рукав с рулькой в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.
Пока запекается рулька, приготовим соус:
- Смешиваем мед, кетчуп, соус барбекю, молотую паприку, лимоный сок, чеснок и все хорошо перемешиваем.
- Достаем рульку из духовки, разрезаем рукав, намазываем рульку соусом и отправляем в духовку еще на 15 минут.
Видеорецепт:
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