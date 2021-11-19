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Быстрый перекус из лаваша с творогом: простая идея для ужина

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Закуска из лаваша - хорошая идея для вкусного сытного ужина Новость обновлена 19 ноября 2021, 17:28
Закуска из лаваша - хорошая идея для вкусного сытного ужина

Главное преимущество закуски – это то, что она очень быстро готовится

Мало какой хозяйке хочется заморачиваться с ужином после тяжелого рабочего дня, тем более, если это вечер пятницы. В таких случаях выручает лаваш, из которого можно быстро приготовить и легкие чебуреки, и сытный мясной перекус, и вкусную закуску с творогом.

Рецепт сырного перекуса с творогом из лаваша опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко на своем YouTube-канале.

Блогер отмечает, что такая закуска готовится очень легко и быстро. А блюдо получается с хрустящей корочкой, а внутри много сочной, полезной начинки.

Ингредиенты:

  • 10 тонких круглых лавашей (диаметром 18 см.);
  • 400 гр. творога;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • свежий укроп, петрушка;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

Для рецепта лучше использоваться не слишком мокрый творог.

  1. В творог добавляем щепотку соли, одно яйцо, нарезанную зелень и хорошо все разминаем вилкой.
  2. Берем лаваш и на половину лепешки выкладываем творожную начинку.
  3. Яйцо взбиваем вилкой.
  4. Смазываем края лаваша яйцом.
  5. Накрываем начинку второй половинкой лаваша и скрепляем края.
  6. Обжариваем лаваши с двух сторон до легкого золотистого цвета на заранее разогретой сковородке.
  7. Готовые лаваши с творогом выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Видеорецепт:

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить свиную рульку, чтобы ваш мужчина остался сытым и довольным.

Теги:
#Рецепт #Ужин #Закуска #Лаваш
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