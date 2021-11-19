Быстрый перекус из лаваша с творогом: простая идея для ужина

Главное преимущество закуски – это то, что она очень быстро готовится

Мало какой хозяйке хочется заморачиваться с ужином после тяжелого рабочего дня, тем более, если это вечер пятницы. В таких случаях выручает лаваш, из которого можно быстро приготовить и легкие чебуреки, и сытный мясной перекус, и вкусную закуску с творогом.

Рецепт сырного перекуса с творогом из лаваша опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко на своем YouTube-канале.

Блогер отмечает, что такая закуска готовится очень легко и быстро. А блюдо получается с хрустящей корочкой, а внутри много сочной, полезной начинки.

Ингредиенты:

10 тонких круглых лавашей (диаметром 18 см.);

400 гр. творога;

2 яйца;

щепотка соли;

свежий укроп, петрушка;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Для рецепта лучше использоваться не слишком мокрый творог.

В творог добавляем щепотку соли, одно яйцо, нарезанную зелень и хорошо все разминаем вилкой. Берем лаваш и на половину лепешки выкладываем творожную начинку. Яйцо взбиваем вилкой. Смазываем края лаваша яйцом. Накрываем начинку второй половинкой лаваша и скрепляем края. Обжариваем лаваши с двух сторон до легкого золотистого цвета на заранее разогретой сковородке. Готовые лаваши с творогом выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Видеорецепт:

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить свиную рульку, чтобы ваш мужчина остался сытым и довольным.