Быстрый перекус из лаваша с творогом: простая идея для ужина
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Главное преимущество закуски – это то, что она очень быстро готовится
Мало какой хозяйке хочется заморачиваться с ужином после тяжелого рабочего дня, тем более, если это вечер пятницы. В таких случаях выручает лаваш, из которого можно быстро приготовить и легкие чебуреки, и сытный мясной перекус, и вкусную закуску с творогом.
Рецепт сырного перекуса с творогом из лаваша опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко на своем YouTube-канале.
Блогер отмечает, что такая закуска готовится очень легко и быстро. А блюдо получается с хрустящей корочкой, а внутри много сочной, полезной начинки.
Ингредиенты:
- 10 тонких круглых лавашей (диаметром 18 см.);
- 400 гр. творога;
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- свежий укроп, петрушка;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
Для рецепта лучше использоваться не слишком мокрый творог.
- В творог добавляем щепотку соли, одно яйцо, нарезанную зелень и хорошо все разминаем вилкой.
- Берем лаваш и на половину лепешки выкладываем творожную начинку.
- Яйцо взбиваем вилкой.
- Смазываем края лаваша яйцом.
- Накрываем начинку второй половинкой лаваша и скрепляем края.
- Обжариваем лаваши с двух сторон до легкого золотистого цвета на заранее разогретой сковородке.
- Готовые лаваши с творогом выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Видеорецепт:
Напомним, "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить свиную рульку, чтобы ваш мужчина остался сытым и довольным.
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