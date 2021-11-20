Вы делаете это неправильно! Ошибки при запекании овощей в духовке
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Приготовить такой гарнир не составит труда и не займет много времени, если не допускать этих ошибок
Существует много кулинарный лайфхаков, которые могут спасти даже самую опытную хозяйку. Например, как правильно измельчать чеснок, или что добавить в тесто для блинов, чтобы они получались упругими. Наверняка, редко кто из нас задается вопросом, как правильно запекать овощи, ведь что сложного в этом может быть, правда? Но все же и здесь есть свои нюансы.
Существует несколько ошибок, которые многие допускают при запекании овощей в духовке. Чтобы блюдо получилось еще более вкусным, нужно их избегать, отмечает в Инстаграме украинский тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская.
Главные ошибки при запекании овощей в духовке:
- Нарезать овощи как попало
Овощи должны быть примерно одинакового размера. Кусочки не должны быть ни слишком большими, ни слишком маленькими.
- Считать, что все овощи нуждаются в одинаковом количестве масла
Пористым овощам, таким как грибы или баклажаны, требуется немного больше масла, чем корнеплодам. Двух столовых ложек растительного масла будет вполне достаточно.
- Запекать овощи в посуде, которая первой попадется под руки
Лучше всего запекать овощи на противне, используя специальную бумагу для запекания.
- Не оставлять свободного места
Дело в том, что при запекании овощи выделяют пар, а в тесноте, как следствие, развариваются.
- Запекать овощи при максимально низкой температуре
Лучше всего запекать овощи при температуре не ниже 200 градусов в течении 30 минут.
- Не помешивать овощи в процессе запекания
Как правило, овощи запекаются в течении 30-40 минут. За это время достаточно перевернуть их 1-2 раза.
Ранее "Телеграф" писал, в какую сторону заворачивать продукты в фольге при запекании в духовке.
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