Вы делаете это неправильно! Ошибки при запекании овощей в духовке

Приготовить такой гарнир не составит труда и не займет много времени, если не допускать этих ошибок

Существует много кулинарный лайфхаков, которые могут спасти даже самую опытную хозяйку. Например, как правильно измельчать чеснок, или что добавить в тесто для блинов, чтобы они получались упругими. Наверняка, редко кто из нас задается вопросом, как правильно запекать овощи, ведь что сложного в этом может быть, правда? Но все же и здесь есть свои нюансы.

Существует несколько ошибок, которые многие допускают при запекании овощей в духовке. Чтобы блюдо получилось еще более вкусным, нужно их избегать, отмечает в Инстаграме украинский тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская.

Главные ошибки при запекании овощей в духовке:

Нарезать овощи как попало

Овощи должны быть примерно одинакового размера. Кусочки не должны быть ни слишком большими, ни слишком маленькими.

Считать, что все овощи нуждаются в одинаковом количестве масла

Пористым овощам, таким как грибы или баклажаны, требуется немного больше масла, чем корнеплодам. Двух столовых ложек растительного масла будет вполне достаточно.

Запекать овощи в посуде, которая первой попадется под руки

Лучше всего запекать овощи на противне, используя специальную бумагу для запекания.

Не оставлять свободного места

Дело в том, что при запекании овощи выделяют пар, а в тесноте, как следствие, развариваются.

Запекать овощи при максимально низкой температуре

Лучше всего запекать овощи при температуре не ниже 200 градусов в течении 30 минут.

Не помешивать овощи в процессе запекания

Как правило, овощи запекаются в течении 30-40 минут. За это время достаточно перевернуть их 1-2 раза.

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