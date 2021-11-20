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Вы делаете это неправильно! Ошибки при запекании овощей в духовке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что может быть прекрасней в холодную погоду, как не тепленькие полезные овощи из духовки? Новость обновлена 20 ноября 2021, 10:16
Что может быть прекрасней в холодную погоду, как не тепленькие полезные овощи из духовки?

Приготовить такой гарнир не составит труда и не займет много времени, если не допускать этих ошибок

Существует много кулинарный лайфхаков, которые могут спасти даже самую опытную хозяйку. Например, как правильно измельчать чеснок, или что добавить в тесто для блинов, чтобы они получались упругими. Наверняка, редко кто из нас задается вопросом, как правильно запекать овощи, ведь что сложного в этом может быть, правда? Но все же и здесь есть свои нюансы.

Существует несколько ошибок, которые многие допускают при запекании овощей в духовке. Чтобы блюдо получилось еще более вкусным, нужно их избегать, отмечает в Инстаграме украинский тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская.

Главные ошибки при запекании овощей в духовке:

  • Нарезать овощи как попало

Овощи должны быть примерно одинакового размера. Кусочки не должны быть ни слишком большими, ни слишком маленькими.

  • Считать, что все овощи нуждаются в одинаковом количестве масла

Пористым овощам, таким как грибы или баклажаны, требуется немного больше масла, чем корнеплодам. Двух столовых ложек растительного масла будет вполне достаточно.

  • Запекать овощи в посуде, которая первой попадется под руки

Лучше всего запекать овощи на противне, используя специальную бумагу для запекания.

  • Не оставлять свободного места

Дело в том, что при запекании овощи выделяют пар, а в тесноте, как следствие, развариваются.

  • Запекать овощи при максимально низкой температуре

Лучше всего запекать овощи при температуре не ниже 200 градусов в течении 30 минут.

  • Не помешивать овощи в процессе запекания

Как правило, овощи запекаются в течении 30-40 минут. За это время достаточно перевернуть их 1-2 раза.

Ранее "Телеграф" писал, в какую сторону заворачивать продукты в фольге при запекании в духовке.

Теги:
#Овощи #Лайфхаки #Запекание #Марина Боржемская
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