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Очень нежные и воздушные: простой рецепт домашних пряников из недорогих ингредиентов

Автор
Татьяна Веремеева
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Домашние пряники получаются очень вкусными Новость обновлена 22 ноября 2021, 16:30
Домашние пряники получаются очень вкусными

Блогер отмечает, что такие пряники понравятся как взрослым, так и детям

Кулинарный блогер Ольга Матвей рассказала, как можно дома приготовить пряники из простых ингредиентов, которые зачастую можно найти в холодильнике каждой хозяйки. Пряники станут отличным дополнением к чаю, как и тертый яблочный пирог.

Рецепт она опубликовала на своем YouTube-канале.

По словам блогера, такая выпечка не принесет много хлопот хозяйке, а все домочадцы будут от нее просто в восторге.

Ингредиенты:

  • Сметана 400 гр.;
  • Яичный желток 2 шт.;
  • Сода 3/4 чайной ложки;
  • Ванильный сахар;
  • Сахар 180 гр.;
  • Мука 400-600 гр.;
  • Белок 2 шт для глазури;
  • Сахарная пудра 100 гр.

Приготовление:

  1. Добавляем в сметану соду, лучше, если она будет качественная, тогда готовые пряники не будут иметь специфический вкус и аромат. Оставляем на 10-15 минут.
  2. Добавляем 2 желтка, сахар, ванильный сахар и хорошо смешиваем.
  3. Добавляем муку и хорошо вымешиваем тесто.
  4. Тесто получается довольно крутое, поэтому вымешиваем рукой.
  5. При необходимости добавляем муку и вымешиваем тесто до того момента, пока оно не станет эластичным и не станет отлипать от рук. Тесто должно быть умеренно мягким, но не тянуться за руками.
  6. Берем половину теста и выкладываем на посыпанный мукой стол. Посыпаем сверху мукой.
  7. Раскатываем тесто до толщины около 1,5 см.
  8. Берем стакан диаметром около 5 см и вырезаем пряники.
  9. Перекладываем заготовки на устеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 духовку на 15-20 минут, пока они не подрумянятся.
  10. Готовым пряникам даем остыть.

Глазурь:

  1. Смешиваем 2 белка и сахарную пудру. Хорошо перемешиваем.
  2. Окунаем в остывшие пряники в глазурь, перекладываем на противень и оставляем застывать глазурь.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить печеные яблоки со сгущенкой.

Теги:
#Рецепт #Кулинария #Выпечка
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