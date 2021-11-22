Очень нежные и воздушные: простой рецепт домашних пряников из недорогих ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 176
Блогер отмечает, что такие пряники понравятся как взрослым, так и детям
Кулинарный блогер Ольга Матвей рассказала, как можно дома приготовить пряники из простых ингредиентов, которые зачастую можно найти в холодильнике каждой хозяйки. Пряники станут отличным дополнением к чаю, как и тертый яблочный пирог.
Рецепт она опубликовала на своем YouTube-канале.
По словам блогера, такая выпечка не принесет много хлопот хозяйке, а все домочадцы будут от нее просто в восторге.
Ингредиенты:
- Сметана 400 гр.;
- Яичный желток 2 шт.;
- Сода 3/4 чайной ложки;
- Ванильный сахар;
- Сахар 180 гр.;
- Мука 400-600 гр.;
- Белок 2 шт для глазури;
- Сахарная пудра 100 гр.
Приготовление:
- Добавляем в сметану соду, лучше, если она будет качественная, тогда готовые пряники не будут иметь специфический вкус и аромат. Оставляем на 10-15 минут.
- Добавляем 2 желтка, сахар, ванильный сахар и хорошо смешиваем.
- Добавляем муку и хорошо вымешиваем тесто.
- Тесто получается довольно крутое, поэтому вымешиваем рукой.
- При необходимости добавляем муку и вымешиваем тесто до того момента, пока оно не станет эластичным и не станет отлипать от рук. Тесто должно быть умеренно мягким, но не тянуться за руками.
- Берем половину теста и выкладываем на посыпанный мукой стол. Посыпаем сверху мукой.
- Раскатываем тесто до толщины около 1,5 см.
- Берем стакан диаметром около 5 см и вырезаем пряники.
- Перекладываем заготовки на устеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 духовку на 15-20 минут, пока они не подрумянятся.
- Готовым пряникам даем остыть.
Глазурь:
- Смешиваем 2 белка и сахарную пудру. Хорошо перемешиваем.
- Окунаем в остывшие пряники в глазурь, перекладываем на противень и оставляем застывать глазурь.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить печеные яблоки со сгущенкой.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-