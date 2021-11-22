Очень нежные и воздушные: простой рецепт домашних пряников из недорогих ингредиентов

Блогер отмечает, что такие пряники понравятся как взрослым, так и детям

Кулинарный блогер Ольга Матвей рассказала, как можно дома приготовить пряники из простых ингредиентов, которые зачастую можно найти в холодильнике каждой хозяйки. Пряники станут отличным дополнением к чаю, как и тертый яблочный пирог.

Рецепт она опубликовала на своем YouTube-канале.

По словам блогера, такая выпечка не принесет много хлопот хозяйке, а все домочадцы будут от нее просто в восторге.

Ингредиенты:

Сметана 400 гр.;

Яичный желток 2 шт.;

Сода 3/4 чайной ложки;

Ванильный сахар;

Сахар 180 гр.;

Мука 400-600 гр.;

Белок 2 шт для глазури;

Сахарная пудра 100 гр.

Приготовление:

Добавляем в сметану соду, лучше, если она будет качественная, тогда готовые пряники не будут иметь специфический вкус и аромат. Оставляем на 10-15 минут. Добавляем 2 желтка, сахар, ванильный сахар и хорошо смешиваем. Добавляем муку и хорошо вымешиваем тесто. Тесто получается довольно крутое, поэтому вымешиваем рукой. При необходимости добавляем муку и вымешиваем тесто до того момента, пока оно не станет эластичным и не станет отлипать от рук. Тесто должно быть умеренно мягким, но не тянуться за руками. Берем половину теста и выкладываем на посыпанный мукой стол. Посыпаем сверху мукой. Раскатываем тесто до толщины около 1,5 см. Берем стакан диаметром около 5 см и вырезаем пряники. Перекладываем заготовки на устеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 духовку на 15-20 минут, пока они не подрумянятся. Готовым пряникам даем остыть.

Глазурь:

Смешиваем 2 белка и сахарную пудру. Хорошо перемешиваем. Окунаем в остывшие пряники в глазурь, перекладываем на противень и оставляем застывать глазурь.

Видеорецепт:

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