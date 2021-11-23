Как варить макароны, чтобы они не слипались: простой совет

Макароны являются блюдом, которое любят и взрослы, и дети

Макароны являются вкусным и универсальным гарниром ко многим блюдам, который любят многие хозяйки благодаря простоте их приготовления. Главное, не допускать ошибки в их приготовлении.

Как готовить макароны, чтобы они не слипались, рассказал Лайфхакер.

В зависимости от того, какие макароны вы выбираете, в среднем их нужно варить 7-10 минут – ориентироваться стоит на время, указанное на упаковке и следить, чтобы они не переварились.

Чтобы сварить макароны необходимо налить в кастрюлю воду с расчетом 100 гр. макарон на 1 л воды – важно чтобы изделия свободно плавали в жидкости.

Добавьте немного соли и поставить кастрюлю с водой на огонь.

Когда вода закипит, добавьте туда макароны. Если не дождаться пока вода будет кипеть, то они могут слипнуться.

Макароны стоит варить на медленном огне, чтобы они немного кипели, время от времени перемешивая их.

Готовые макароны необходимо откинуть на дуршлаг и подождать, пока с них сойдет вся вода. Промывать макароны не стоит.

После продукт необходимо обратно вернуть в кастрюлю, добавить немного растительного или сливочного масла и аккуратно перемешать.

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