Салат "Проще не бывает": рецепт вкусного и сытного блюда за 5 минут
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Салат можно приготовить как на ужин, так и на завтрак
Идеальными блюдами для ужина являются те, которые можно быстро приготовить, которые дадут ощущение сытости и не оставят ощущения тяжести в желудке. Можно сделать гнезда с фаршем на быструю руку, но еще проще будет приготовить салат под названием "Проще не бывает".
Рецептом в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Девушка отмечает, что салат по этому рецепту получается легким, свежим, сочным, сытным и изумительно вкусным. По ее словам, он готовится просто и быстро.
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 2 помидора;
- 75 гр. сыра;
- 2-3 шт. листьев салата;
- 1-2 зубчика чеснока;
- свежая петрушка;
- растительное масло;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- майонез;
- 1 ч. л. горчицы в зернах.
Приготовление:
- Наливаем в сковородку растительное масло и выливаем яйца, солим, перчим.
- Обжариваем яйца до готовности, постоянно перемешивая.
- Готовым яйцам даем полностью остыть.
- Свежие помидоры нарезаем мелкими кубиками и перекладываем в салатник.
- Мелко рвем листья салата и отправляем к помидорам.
- На мелкой терке натираем чеснок.
- На крупной терке натираем сыр.
- Добавляем мелконарезанную петрушку, остывшие яйца, соль, черный молотый перец, горчицу, майонез и все хорошо перемешиваем.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить закуску из лаваша.
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