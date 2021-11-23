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Салат "Проще не бывает": рецепт вкусного и сытного блюда за 5 минут

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Блогер показала рецепт простого и вкусного блюда
Блогер показала рецепт простого и вкусного блюда

Салат можно приготовить как на ужин, так и на завтрак

Идеальными блюдами для ужина являются те, которые можно быстро приготовить, которые дадут ощущение сытости и не оставят ощущения тяжести в желудке. Можно сделать гнезда с фаршем на быструю руку, но еще проще будет приготовить салат под названием "Проще не бывает".

Рецептом в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Девушка отмечает, что салат по этому рецепту получается легким, свежим, сочным, сытным и изумительно вкусным. По ее словам, он готовится просто и быстро.

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 2 помидора;
  • 75 гр. сыра;
  • 2-3 шт. листьев салата;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • свежая петрушка;
  • растительное масло;
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • майонез;
  • 1 ч. л. горчицы в зернах.

Приготовление:

  1. Наливаем в сковородку растительное масло и выливаем яйца, солим, перчим.
  2. Обжариваем яйца до готовности, постоянно перемешивая.
  3. Готовым яйцам даем полностью остыть.
  4. Свежие помидоры нарезаем мелкими кубиками и перекладываем в салатник.
  5. Мелко рвем листья салата и отправляем к помидорам.
  6. На мелкой терке натираем чеснок.
  7. На крупной терке натираем сыр.
  8. Добавляем мелконарезанную петрушку, остывшие яйца, соль, черный молотый перец, горчицу, майонез и все хорошо перемешиваем.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить закуску из лаваша.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Салат #Яйца
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