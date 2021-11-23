Салат "Проще не бывает": рецепт вкусного и сытного блюда за 5 минут

Салат можно приготовить как на ужин, так и на завтрак

Идеальными блюдами для ужина являются те, которые можно быстро приготовить, которые дадут ощущение сытости и не оставят ощущения тяжести в желудке. Можно сделать гнезда с фаршем на быструю руку, но еще проще будет приготовить салат под названием "Проще не бывает".

Рецептом в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Девушка отмечает, что салат по этому рецепту получается легким, свежим, сочным, сытным и изумительно вкусным. По ее словам, он готовится просто и быстро.

Ингредиенты:

4 яйца;

2 помидора;

75 гр. сыра;

2-3 шт. листьев салата;

1-2 зубчика чеснока;

свежая петрушка;

растительное масло;

соль, перец черный молотый по вкусу;

майонез;

1 ч. л. горчицы в зернах.

Приготовление:

Наливаем в сковородку растительное масло и выливаем яйца, солим, перчим. Обжариваем яйца до готовности, постоянно перемешивая. Готовым яйцам даем полностью остыть. Свежие помидоры нарезаем мелкими кубиками и перекладываем в салатник. Мелко рвем листья салата и отправляем к помидорам. На мелкой терке натираем чеснок. На крупной терке натираем сыр. Добавляем мелконарезанную петрушку, остывшие яйца, соль, черный молотый перец, горчицу, майонез и все хорошо перемешиваем.

Видеорецепт:

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