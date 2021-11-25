Чем удивить гостей: рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки"

Гости наверняка захотят попробовать необычные мандаринки

Многие хозяйки за месяц до Нового года начинают составлять праздничное меню. Кроме традиционного "Оливье" по классическому рецепту, хочется приготовить что-то вкусное и необычное.

Рецепт оригинальных мандаринок из курицы, яиц и сыра на своей странице в Instagram опубликовала кулинарный блогер Анастасия Монахова.

По ее словам, это блюдо получится не только оригинальным визуально, но и очень вкусным.

Ингредиенты:

яйца – 3шт.;

сыр твёрдый – 120 гр.;

курица отварная – 150 гр.;

майонез;

морковь – 3-4 шт.;

соль, перец черный горошек, базилик.

Приготовление:

Отвариваем до готовности яйца, морковь и куриное филе. Натираем яйца, сыр и морковь на терке. Курицу нарезаем мелкими кубиками. Соединяем в миске сыр, курицу, яйца, добавляем соль, майонез и смешиваем. Натертую вареную морковь немного отжимаем. Формируем шарики из салата. На пищевую пленку выкладываем немного моркови и делаем из нее лепешку толщиной около 5 мм. Сверху кладем ранее сформированные шарики и формируем мандаринки. Выкладываем на тарелку и украшаем горошинкой перца и листком базилика.

Видеорецепт:

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