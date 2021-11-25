Чем удивить гостей: рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки"
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Гости наверняка захотят попробовать необычные мандаринки
Многие хозяйки за месяц до Нового года начинают составлять праздничное меню. Кроме традиционного "Оливье" по классическому рецепту, хочется приготовить что-то вкусное и необычное.
Рецепт оригинальных мандаринок из курицы, яиц и сыра на своей странице в Instagram опубликовала кулинарный блогер Анастасия Монахова.
По ее словам, это блюдо получится не только оригинальным визуально, но и очень вкусным.
Ингредиенты:
- яйца – 3шт.;
- сыр твёрдый – 120 гр.;
- курица отварная – 150 гр.;
- майонез;
- морковь – 3-4 шт.;
- соль, перец черный горошек, базилик.
Приготовление:
- Отвариваем до готовности яйца, морковь и куриное филе.
- Натираем яйца, сыр и морковь на терке.
- Курицу нарезаем мелкими кубиками.
- Соединяем в миске сыр, курицу, яйца, добавляем соль, майонез и смешиваем.
- Натертую вареную морковь немного отжимаем.
- Формируем шарики из салата.
- На пищевую пленку выкладываем немного моркови и делаем из нее лепешку толщиной около 5 мм.
- Сверху кладем ранее сформированные шарики и формируем мандаринки.
- Выкладываем на тарелку и украшаем горошинкой перца и листком базилика.
Видеорецепт:
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