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Чем удивить гостей: рецепт яркого новогоднего салата "Мандаринки"

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Необычный салат удивит гостей Новость обновлена 25 ноября 2021, 17:04
Необычный салат удивит гостей

Гости наверняка захотят попробовать необычные мандаринки

Многие хозяйки за месяц до Нового года начинают составлять праздничное меню. Кроме традиционного "Оливье" по классическому рецепту, хочется приготовить что-то вкусное и необычное.

Рецепт оригинальных мандаринок из курицы, яиц и сыра на своей странице в Instagram опубликовала кулинарный блогер Анастасия Монахова.

По ее словам, это блюдо получится не только оригинальным визуально, но и очень вкусным.

Ингредиенты:

  • яйца – 3шт.;
  • сыр твёрдый – 120 гр.;
  • курица отварная – 150 гр.;
  • майонез;
  • морковь – 3-4 шт.;
  • соль, перец черный горошек, базилик.

Приготовление:

  1. Отвариваем до готовности яйца, морковь и куриное филе.
  2. Натираем яйца, сыр и морковь на терке.
  3. Курицу нарезаем мелкими кубиками.
  4. Соединяем в миске сыр, курицу, яйца, добавляем соль, майонез и смешиваем.
  5. Натертую вареную морковь немного отжимаем.
  6. Формируем шарики из салата.
  7. На пищевую пленку выкладываем немного моркови и делаем из нее лепешку толщиной около 5 мм.
  8. Сверху кладем ранее сформированные шарики и формируем мандаринки.
  9. Выкладываем на тарелку и украшаем горошинкой перца и листком базилика.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить салат "Роскошный", который наверняка оценят все гости.

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