Быстро и вкусно: рецепт легкого салата на ужин
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Салат "Престиж" – идеальный вариант вкусного блюда для всей семьи
В конце рабочего дня иногда хочется вкусно покушать, в то же время не хочется перегружать желудок. Хорошей идеей для ужина может стать вкусный салат "Проще не бывает" или легкий салат "Престиж".
Рецептом в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 200 гр. пекинской капусты;
- 3 яйца вареные вкрутую;
- 50 гр. сыра;
- 100 гр. консервированного зеленого горошка;
- 150 гр. консервированного тунца;
- зеленый лук;
- сметана;
- соль, перец черный молотый по вкусу.
Приготовление:
- Не слишком длинной соломкой нарезаем пекинскую капусту.
- Вареные яйца разрезаем на 4 части и нарезаем соломкой.
- Яйца и капусту перекладываем в миску и натираем в миску сыр.
- Добавляем горошек, тунец, нарезанный зеленый лук, соль, сметану и хорошо перемешиваем.
Видеорецепт:
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