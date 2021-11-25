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Быстро и вкусно: рецепт легкого салата на ужин

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Как приготовить салат из пекинской капусты и тунца Новость обновлена 25 ноября 2021, 19:02
Как приготовить салат из пекинской капусты и тунца

Салат "Престиж" – идеальный вариант вкусного блюда для всей семьи

В конце рабочего дня иногда хочется вкусно покушать, в то же время не хочется перегружать желудок. Хорошей идеей для ужина может стать вкусный салат "Проще не бывает" или легкий салат "Престиж".

Рецептом в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 200 гр. пекинской капусты;
  • 3 яйца вареные вкрутую;
  • 50 гр. сыра;
  • 100 гр. консервированного зеленого горошка;
  • 150 гр. консервированного тунца;
  • зеленый лук;
  • сметана;
  • соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

  1. Не слишком длинной соломкой нарезаем пекинскую капусту.
  2. Вареные яйца разрезаем на 4 части и нарезаем соломкой.
  3. Яйца и капусту перекладываем в миску и натираем в миску сыр.
  4. Добавляем горошек, тунец, нарезанный зеленый лук, соль, сметану и хорошо перемешиваем.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" опубликовал рецепт салата "Роскошный", который станет прекрасным украшением новогоднего стола.

Теги:
#Рецепт #Салат #Ужин
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