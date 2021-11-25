Быстро и вкусно: рецепт легкого салата на ужин

Салат "Престиж" – идеальный вариант вкусного блюда для всей семьи

В конце рабочего дня иногда хочется вкусно покушать, в то же время не хочется перегружать желудок. Хорошей идеей для ужина может стать вкусный салат "Проще не бывает" или легкий салат "Престиж".

Рецептом в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

200 гр. пекинской капусты;

3 яйца вареные вкрутую;

50 гр. сыра;

100 гр. консервированного зеленого горошка;

150 гр. консервированного тунца;

зеленый лук;

сметана;

соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

Не слишком длинной соломкой нарезаем пекинскую капусту. Вареные яйца разрезаем на 4 части и нарезаем соломкой. Яйца и капусту перекладываем в миску и натираем в миску сыр. Добавляем горошек, тунец, нарезанный зеленый лук, соль, сметану и хорошо перемешиваем.

Видеорецепт:

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