Такую селедку под шубой вы не видели: под Новый год появились очень необычные вариации салата

Для холодного времени года существую свои, особенные рецепты.

К традиционным зимним напиткам относится глинтвейн, рецептов которого очень много. Есть и блюда, которые прочно ассоциируются с зимними праздниками. Среди них — "селедка под шубой". Рецепт салата остается практически неизменным, а вот подача может быть весьма оригинальной.

"Телеграф" собрал ТОП-3 необычных варианта сервировки "селедки под шубой".

Салат в хлебе

Если жюльеном в булке уже никого не удивить, то слои салата в буханке "кирпичика" бородинского хлеба выглядят весьма необычно. Для приготовления такого салата понадобятся традиционные ингредиенты: селедка, лук, отварные картофель, морковь и свекла. Яйца добавляются по желанию. В качестве соуса используется майонез.

Хитрость в том, чтобы мелко нарезать или натереть все продукты и уложить слоями внутри буханки. Из нее предварительно достают мякоть. Чтобы добавить пикантности блюду в майонез трут сыр. После того как слои выложены буханку накрывают верхушкой и, замотав пищевой пленкой, отправляют в холодильник на пару часов. Верх хлеба после этого смазывают остатками майонеза с сыром и посыпают зеленью.

Свекольно-селедочный торт

Особенностью этого способа подачи является то, что салат собирается в кольце для торта (все ингредиенты, кроме свеклы). После того как он готов из желатина и свеклы делается полужидкая смесь. Желатин (около 30 гр) намачивают в 100 мл холодной воды. Свеклу (3-4 шт) перебивают блендером до однородной консистенции. Затем в желатин добавляют еще 100 мл кипятка, тщательно размешивают и соединяют со свеклой.

Кольцо для торта снимают с салата и немного расширяют. Желатиново-свекольную массу заливают в пространство между кольцом и салатом и покрывают торт сверху. Украсить можно по своему вкусу.

Сельдь в тарталетках "Елочная игрушка"

Для этого способа подачи нужны такие продукты: отварная свекла и картошка, сельдь, лук, майонез. Лук предварительно режется и маринуется удобным для вас способом.

Картофель и свекла натираются на мелкой терке и тщательно перемешиваются. Из них формируют своего рода тарталетки и выкладывают на тарелку. В отдельной емкости смешивают мелко нарезанную селедку, отжатый лук и майонез. Этим наполняют картофельно-свекольные емкости.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одним праздничным блюдом может стать свиная рулька.