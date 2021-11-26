Укр

Шеф-повар раскрыл секрет идеально сочной утки в яблоках: станет королем новогоднего стола

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Утка в яблоках по рецепту Владимира Ярославского Новость обновлена 26 ноября 2021, 16:01
Утка в яблоках по рецепту Владимира Ярославского

Такое блюдо точно удивит ваших гостей.

Ни одно праздничное застолье не обходится без ароматного мясного жаркого. И если традиционная печеная или жареная курица вам уже надоела, рекомендуем попробовать приготовить вкусную и сочную утку в яблоках.

Авторским рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм.

Печеная утка в яблоках: рецепт

Ингредиенты:

  • 75г горчицы дижонской
  • 60г меда
  • Соль и Перец
  • 5 небольших зеленых яблок Семеренко
  • 5 небольших картофелин
  • 1 утка

Способ приготовления:

  1. Смешайте мед, горчицу, соль и перец для маринада.
  2. Утку промойте, просушите полотенцем, натрите маринадом и оставьте на ночь просолиться.
  3. Далее выложите утку на середину подготовленной фольги.
  4. Затем чистим яблоки: можно тоже смазывая немного маринадом.
  5. Картофель разрежьте пополам и также подложите под утку по бокам.
  6. Можно добавить трав – тимьян и розмарин. А вот и секрет приготовления идеальной утки от Владимира Ярославского: для того, чтобы утка получилась сочной нужно хорошо упаковать ее в фольгу "челноком", чтобы сок не вытекал.
  7. Плотно закройте фольгу и поставьте утку в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час, а затем на 120 градусов еще на 2 — 2,5 часа, затем откройте фольгу, полейте полученным соком, поднимите температуру до 2 -220 и доведите до румяной корочки.

Важно: если утка больше, то и готовить нужно больше по времени: каждые полкило – дополнительные полчаса на 120 градусов.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт румяной и ароматной свиной рульки.

Теги:
#Рецепт #Утка #Владимир Ярославский
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