Шеф-повар раскрыл секрет идеально сочной утки в яблоках: станет королем новогоднего стола
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Такое блюдо точно удивит ваших гостей.
Ни одно праздничное застолье не обходится без ароматного мясного жаркого. И если традиционная печеная или жареная курица вам уже надоела, рекомендуем попробовать приготовить вкусную и сочную утку в яблоках.
Авторским рецептом поделился шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Инстаграм.
Печеная утка в яблоках: рецепт
Ингредиенты:
- 75г горчицы дижонской
- 60г меда
- Соль и Перец
- 5 небольших зеленых яблок Семеренко
- 5 небольших картофелин
- 1 утка
Способ приготовления:
- Смешайте мед, горчицу, соль и перец для маринада.
- Утку промойте, просушите полотенцем, натрите маринадом и оставьте на ночь просолиться.
- Далее выложите утку на середину подготовленной фольги.
- Затем чистим яблоки: можно тоже смазывая немного маринадом.
- Картофель разрежьте пополам и также подложите под утку по бокам.
- Можно добавить трав – тимьян и розмарин. А вот и секрет приготовления идеальной утки от Владимира Ярославского: для того, чтобы утка получилась сочной нужно хорошо упаковать ее в фольгу "челноком", чтобы сок не вытекал.
- Плотно закройте фольгу и поставьте утку в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час, а затем на 120 градусов еще на 2 — 2,5 часа, затем откройте фольгу, полейте полученным соком, поднимите температуру до 2 -220 и доведите до румяной корочки.
Важно: если утка больше, то и готовить нужно больше по времени: каждые полкило – дополнительные полчаса на 120 градусов.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт румяной и ароматной свиной рульки.
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