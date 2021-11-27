Закуска "Монастырская изба": оригинальная замена крабовому салату на Новый год

Удивите ваших гостей необычной подачей традиционного блюда.

До Нового года осталось чуть больше месяца, а мы продолжаем собирать для вас оригинальные рецепты красивых и вкусных блюд к празднику. Так, вчера мы делились рецептом красивой праздничной закуски к Новому году "Сырный снеговик", а сегодня расскажем, чем заменить на праздничном столе крабовый салат, который в своем классическом виде уже немного поднадоел.

Сайт smak.ua предлагает приготовить яркое и оригинальное блюдо под названием "Монастырская изба", в составе которого есть крабовые палочки.

Рецепт закуски "Монастырская изба"

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 12 шт.

Сыр — 300 г

Майонез — 200 г

Зеленый лук — пучок

Укроп — пучок

Чеснок – 3-4 зубка

Яйцо куриное — 1 шт

Способ приготовления:

Раскрутите крабовые палочки. Чтобы это было проще сделать, положите их на пару секунд в горячую воду. Для начинки натрите сыр на мелкой терке, добавьте раздавленный чеснок, 4 столовые ложки майонеза, мелко нарезанный укроп, перемешайте. Начините ею десять крабовых палочек, поместив в центр перышку зеленого лука. Готовые палочки уложите пирамидкой на блюдо, смазывая каждый слой небольшим количеством майонеза. Всю пирамиду промажьте по бокам майонезом и натрите сверху две оставшиеся крабовые палочки и желток вареного яйца. Чтобы готовый "торт" было проще резать, поместите его на пару часов в холодильник.

Ранее "Телеграф" делился рецептом новогоднего салата "Роскошный".