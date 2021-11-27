Закуска "Монастырская изба": оригинальная замена крабовому салату на Новый год
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Удивите ваших гостей необычной подачей традиционного блюда.
До Нового года осталось чуть больше месяца, а мы продолжаем собирать для вас оригинальные рецепты красивых и вкусных блюд к празднику. Так, вчера мы делились рецептом красивой праздничной закуски к Новому году "Сырный снеговик", а сегодня расскажем, чем заменить на праздничном столе крабовый салат, который в своем классическом виде уже немного поднадоел.
Сайт smak.ua предлагает приготовить яркое и оригинальное блюдо под названием "Монастырская изба", в составе которого есть крабовые палочки.
Рецепт закуски "Монастырская изба"
Ингредиенты:
- Крабовые палочки — 12 шт.
- Сыр — 300 г
- Майонез — 200 г
- Зеленый лук — пучок
- Укроп — пучок
- Чеснок – 3-4 зубка
- Яйцо куриное — 1 шт
Способ приготовления:
- Раскрутите крабовые палочки. Чтобы это было проще сделать, положите их на пару секунд в горячую воду.
- Для начинки натрите сыр на мелкой терке, добавьте раздавленный чеснок, 4 столовые ложки майонеза, мелко нарезанный укроп, перемешайте.
- Начините ею десять крабовых палочек, поместив в центр перышку зеленого лука.
- Готовые палочки уложите пирамидкой на блюдо, смазывая каждый слой небольшим количеством майонеза.
- Всю пирамиду промажьте по бокам майонезом и натрите сверху две оставшиеся крабовые палочки и желток вареного яйца.
- Чтобы готовый "торт" было проще резать, поместите его на пару часов в холодильник.
Ранее "Телеграф" делился рецептом новогоднего салата "Роскошный".
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