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Закуска "Монастырская изба": оригинальная замена крабовому салату на Новый год

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Закуска "Монастырская изба" Новость обновлена 27 ноября 2021, 11:39
Закуска "Монастырская изба"

Удивите ваших гостей необычной подачей традиционного блюда.

До Нового года осталось чуть больше месяца, а мы продолжаем собирать для вас оригинальные рецепты красивых и вкусных блюд к празднику. Так, вчера мы делились рецептом красивой праздничной закуски к Новому году "Сырный снеговик", а сегодня расскажем, чем заменить на праздничном столе крабовый салат, который в своем классическом виде уже немного поднадоел.

Сайт smak.ua предлагает приготовить яркое и оригинальное блюдо под названием "Монастырская изба", в составе которого есть крабовые палочки.

Рецепт закуски "Монастырская изба"

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 12 шт.
  • Сыр — 300 г
  • Майонез — 200 г
  • Зеленый лук — пучок
  • Укроп — пучок
  • Чеснок – 3-4 зубка
  • Яйцо куриное — 1 шт

Способ приготовления:

  1. Раскрутите крабовые палочки. Чтобы это было проще сделать, положите их на пару секунд в горячую воду.
  2. Для начинки натрите сыр на мелкой терке, добавьте раздавленный чеснок, 4 столовые ложки майонеза, мелко нарезанный укроп, перемешайте. 
  3. Начините ею десять крабовых палочек, поместив в центр перышку зеленого лука.
  4. Готовые палочки уложите пирамидкой на блюдо, смазывая каждый слой небольшим количеством майонеза.
  5. Всю пирамиду промажьте по бокам майонезом и натрите сверху две оставшиеся крабовые палочки и желток вареного яйца.
  6. Чтобы готовый "торт" было проще резать, поместите его на пару часов в холодильник.

Ранее "Телеграф" делился рецептом новогоднего салата "Роскошный".

Теги:
#Рецепт #Салат #Новогодний рецепт
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