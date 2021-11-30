Салат "Елисейские поля": красивая и необычная замена "Оливье" для новогоднего стола

Порадуйте своих гостей необычным блюдом.

Уже завтра наступит зима, а значит и Новый год совсем близко. Самое время подумать о то, какие блюда будут украшать ваш новогодний стол. Рекомендуем приготовить вместо "Оливье" что-то более оригинальное, например, вкуснейший салат "Роскошный" или оригинальный салат "Елисейские поля", рецептом которого мы с вами поделимся.

Как пишет сайт gotovimop.com, этот салат оформляется слоями и обязательно поразит ваших гостей необычным сочетанием ингредиентов.

Рецепт салата "Елисейские поля"

Ингредиенты:

колбаса сырокопченая — 200 г

сыр — 200 г

огурец свежий — 1 шт.

помидоры — 1 шт.

яйца варёные — 3 шт.

майонез — 150 г

Способ приготовления:

2/3 сыра натрите на мелкой терке. 2/3 колбасы нарежьте мелкими кубиками. Вареные яйца натрите на крупной терке. На дно блюда выложите тертый сыр. Сверху сделайте сеточку из майонеза. Следующий слой — нарезанная колбаса. Сверху снова сеточка из майонеза. Третий слой — тертые яйца. Сверху сеточка из майонеза. Огурец нарезаем кружочками, а затем полосками. Оставшуюся 1/3 колбасы также нарежьте полосками. Помидор разрезаем на 4 части и вырезаем сердцевину с семенами. Оставшуюся мякоть режем полосками. Оставленную 1/3 сыра натрите на крупной терке. Поверхность салата мысленно делим на 4 одинаковые части и на каждую часть полосками выкладываем нарезанные колбасу, огурец, помидоры и сыр. Украшаем салат майонезом, аккуратно выдавливая его на места стыков полосок и по краям.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт оригинального салата "Монастырская изба".