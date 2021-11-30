Укр

Салат "Елисейские поля": красивая и необычная замена "Оливье" для новогоднего стола

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
28
Салат "Елисейские поля" Новость обновлена 30 ноября 2021, 15:53
Салат "Елисейские поля"

Порадуйте своих гостей необычным блюдом.

Уже завтра наступит зима, а значит и Новый год совсем близко. Самое время подумать о то, какие блюда будут украшать ваш новогодний стол. Рекомендуем приготовить вместо "Оливье" что-то более оригинальное, например, вкуснейший салат "Роскошный" или оригинальный салат "Елисейские поля", рецептом которого мы с вами поделимся.

Как пишет сайт gotovimop.com, этот салат оформляется слоями и обязательно поразит ваших гостей необычным сочетанием ингредиентов.

Рецепт салата "Елисейские поля"

Ингредиенты:

  • колбаса сырокопченая — 200 г
  • сыр — 200 г
  • огурец свежий — 1 шт.
  • помидоры — 1 шт.
  • яйца варёные — 3 шт.
  • майонез — 150 г

Способ приготовления:

  1. 2/3 сыра натрите на мелкой терке. 2/3 колбасы нарежьте мелкими кубиками.
  2. Вареные яйца натрите на крупной терке.
  3. На дно блюда выложите тертый сыр. Сверху сделайте сеточку из майонеза.
  4. Следующий слой — нарезанная колбаса. Сверху снова сеточка из майонеза.
  5. Третий слой — тертые яйца. Сверху сеточка из майонеза.
  6. Огурец нарезаем кружочками, а затем полосками. Оставшуюся 1/3 колбасы также нарежьте полосками.
  7. Помидор разрезаем на 4 части и вырезаем сердцевину с семенами. Оставшуюся мякоть режем полосками.
  8. Оставленную 1/3 сыра натрите на крупной терке.
  9. Поверхность салата мысленно делим на 4 одинаковые части и на каждую часть полосками выкладываем нарезанные колбасу, огурец, помидоры и сыр.
  10. Украшаем салат майонезом, аккуратно выдавливая его на места стыков полосок и по краям.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт оригинального салата "Монастырская изба".

Теги:
#Рецепт #Салат #Оливье
Верховная Рада
Украина
Рада приняла "антиахметовский" закон: как голосовали партии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Верховная Рада
Рада приняла "антиахметовский" закон: как голосовали партии
Дата публикации
Категория
"Тысячу Зеленского" можно будет получить через "Дию"
"Вовина тысяча": в Минэкономики рассказали, как получить деньги за вакцинацию от COVID-19
Дата публикации
Категория
Нардеп Роман Соха уходит из фракции "Слуга народа"
Последняя капля: нардеп под аплодисменты покинул фракцию "Слуга народа" из-за нового заместителя Ермака
Дата публикации
Категория
Люди просят Зеленского не убивать малый бизнес
"Зеленский, встретимся на выборах": под Радой протестуют украинцы (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине - меняются карантинные нормы
Новые правила карантина: как будут жить регионы в "желтой зоне" по коронавирусу