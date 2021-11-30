Салат "Елисейские поля": красивая и необычная замена "Оливье" для новогоднего стола
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Порадуйте своих гостей необычным блюдом.
Уже завтра наступит зима, а значит и Новый год совсем близко. Самое время подумать о то, какие блюда будут украшать ваш новогодний стол. Рекомендуем приготовить вместо "Оливье" что-то более оригинальное, например, вкуснейший салат "Роскошный" или оригинальный салат "Елисейские поля", рецептом которого мы с вами поделимся.
Как пишет сайт gotovimop.com, этот салат оформляется слоями и обязательно поразит ваших гостей необычным сочетанием ингредиентов.
Рецепт салата "Елисейские поля"
Ингредиенты:
- колбаса сырокопченая — 200 г
- сыр — 200 г
- огурец свежий — 1 шт.
- помидоры — 1 шт.
- яйца варёные — 3 шт.
- майонез — 150 г
Способ приготовления:
- 2/3 сыра натрите на мелкой терке. 2/3 колбасы нарежьте мелкими кубиками.
- Вареные яйца натрите на крупной терке.
- На дно блюда выложите тертый сыр. Сверху сделайте сеточку из майонеза.
- Следующий слой — нарезанная колбаса. Сверху снова сеточка из майонеза.
- Третий слой — тертые яйца. Сверху сеточка из майонеза.
- Огурец нарезаем кружочками, а затем полосками. Оставшуюся 1/3 колбасы также нарежьте полосками.
- Помидор разрезаем на 4 части и вырезаем сердцевину с семенами. Оставшуюся мякоть режем полосками.
- Оставленную 1/3 сыра натрите на крупной терке.
- Поверхность салата мысленно делим на 4 одинаковые части и на каждую часть полосками выкладываем нарезанные колбасу, огурец, помидоры и сыр.
- Украшаем салат майонезом, аккуратно выдавливая его на места стыков полосок и по краям.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт оригинального салата "Монастырская изба".
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